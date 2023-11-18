Рыбаки провалились под лед в Алтайском крае

В МЧС призывают жителей региона не выходить на лед, так как он крайне непрочен

18 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Двое рыбаков провалились под лед в Советском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился на пруду в селе Кокши днем 18 ноября.

Информация о рыбаках поступила диспетчеру в 12:35, а несколько минут спустя краевые спасатели уже доставили их на берег и оказали медпомощь.

Жителей региона призывают пока не выходить на лед, поскольку он крайне непрочен.