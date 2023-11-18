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Рыбаки провалились под лед в Алтайском крае

В МЧС призывают жителей региона не выходить на лед, так как он крайне непрочен

18 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края
Фото: МЧС Алтайского края

Двое рыбаков провалились под лед в Советском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился на пруду в селе Кокши днем 18 ноября.

Информация о рыбаках поступила диспетчеру в 12:35, а несколько минут спустя краевые спасатели уже доставили их на берег и оказали медпомощь.

Жителей региона призывают пока не выходить на лед, поскольку он крайне непрочен.

Алтайский край Происшествия спасение людей МЧС

Комментарии 4

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Гость

17:00:48 18-11-2023

Рыбаки ловили рыбу,а поймали рака.Долга думали гадали,где у рака что к чему.Пока думали лёд под ними провалился.

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Гость

17:51:44 18-11-2023

А я думала лёд ещё не встал, на улице +10. Иногда, судя по новостям, кажется,что у некоторых людей(фанатов рыбалки) напрочь отсутствует критическое мышление.

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Гость

22:18:58 18-11-2023

Да хорош уже их спасать! Тратить средства и время на глупых людей. Ну оголодали

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Гость

21:18:26 19-11-2023

Гость (22:18:58 18-11-2023) Да хорош уже их спасать! Тратить средства и время на глупых ... Не дай Бог ты станешь президентом.

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