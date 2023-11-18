До +20 градусов потеплело в Алтайском крае 18 ноября

Уже с 19-го числа в регионе вновь ожидается похолодание

18 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае днем 18 ноября установилась нетипично жаркая погода для этого времени года, сообщают "Вести Алтай".

Как рассказали изданию жители села Чинета Краснощековского района, здесь воздух сегодня прогрелся до +20 градусов.

Столь высокая температура при этом не стала неожиданностью: на 18 ноября синоптики уже прогнозировали сильное потепление.

Однако уже с 19-го числа в крае ожидается похолодание. Причем в ночь на 20-е столбики термометров и вовсе могут опуститься до -18 градусов.