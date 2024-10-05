Рыбаки застряли на размытой дороге после прорыва дамбы в Алтайском крае

Спасатели едут их выручать на снегоболотоходе "Хищник"

05 октября 2024, 17:33, ИА Амител

Снегоболотоход "Хищник" / Фото: t.me/altaigovernment

Рыбаки застряли на размытой дороге после прорыва дамбы в Шелаболихе Алтайского края, сообщили в правительстве региона.

"Спасатели краевого управления по делам ГОЧС и ПБ работают на месте прорыва дамбы в Шелаболихе. Именно сейчас на снегоболотоходе "Хищник" они направляются к рыбакам, которые по размытой дороге не могут вернуться домой", – говорится в публикации.

Власти напомнили, что "Хищник" приобрели за счет краевого правительства для эвакуации людей из труднодоступных мест при возникновении ЧС.

На месте прорыва дамбы тем временем проводятся все необходимые меры для скорейшей ликвидации происшествия.