Рыбу с двумя ртами поймали в Алтайском крае

Местные жители выдвигают разные версии мутации малька

22 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Рыба с двумя ртами / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Необычного малька поймали рубцовские рыбаки на реке Алей. Присмотревшись, они заметили, что у рыбы не один рот, а два. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск"

"Инцидент Рубцовск"

Предполагают, что это уклейка.

Также выдвигают разные версии подобной мутации. Рыбаки думают, что до этого малька уже ловили и порвали рот крючком, вследствие чего он восстановился таким образом.

Местные жители связали необычный внешний вид рыбы с загрязнением окружающей среды.