Рыбу с двумя ртами поймали в Алтайском крае
Местные жители выдвигают разные версии мутации малька
22 октября 2024, 11:30, ИА Амител
Рыба с двумя ртами / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Необычного малька поймали рубцовские рыбаки на реке Алей. Присмотревшись, они заметили, что у рыбы не один рот, а два. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск"
"Инцидент Рубцовск"
Предполагают, что это уклейка.
Также выдвигают разные версии подобной мутации. Рыбаки думают, что до этого малька уже ловили и порвали рот крючком, вследствие чего он восстановился таким образом.
Местные жители связали необычный внешний вид рыбы с загрязнением окружающей среды.
11:35:33 22-10-2024
офигительная тема для онлифанс
16:20:31 22-10-2024
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16:58:02 22-10-2024
Гость (16:20:31 22-10-2024) В Британии живёт женщина с двумя влагалищами, имеет двух люб... да не женщина а мужик переделанный. С пришитыми разными половыми органами. Они там соревнуются в половых извращениях. Дело в том что умственная неполноценность так себя проявляет
Был бы не болен играл бы на скрипке или вышивал крестиком
11:39:11 22-10-2024
Это уже было в Симпсонах 🤣
11:47:58 22-10-2024
По запаху определили-ноги мужские...