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Рыбу с двумя ртами поймали в Алтайском крае

Местные жители выдвигают разные версии мутации малька

22 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Рыба с двумя ртами / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Рыба с двумя ртами / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Необычного малька поймали рубцовские рыбаки на реке Алей. Присмотревшись, они заметили, что у рыбы не один рот, а два. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск"

"Инцидент Рубцовск"

Предполагают, что это уклейка.

Также выдвигают разные версии подобной мутации. Рыбаки думают, что до этого малька уже ловили и порвали рот крючком, вследствие чего он восстановился таким образом.

Местные жители связали необычный внешний вид рыбы с загрязнением окружающей среды.

рыба рыбалка

Комментарии 5

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Мусик

11:35:33 22-10-2024

офигительная тема для онлифанс

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Гость

16:20:31 22-10-2024

Мусик (11:35:33 22-10-2024) офигительная тема для онлифанс... В Британии живёт женщина с двумя влагалищами, имеет двух любовников, каждому - своё. Изменой не считает. Картинка с Лавровым

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Гость

16:58:02 22-10-2024

Гость (16:20:31 22-10-2024) В Британии живёт женщина с двумя влагалищами, имеет двух люб... да не женщина а мужик переделанный. С пришитыми разными половыми органами. Они там соревнуются в половых извращениях. Дело в том что умственная неполноценность так себя проявляет
Был бы не болен играл бы на скрипке или вышивал крестиком

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Гость

11:39:11 22-10-2024

Это уже было в Симпсонах 🤣

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Бдыщ...

11:47:58 22-10-2024

По запаху определили-ноги мужские...

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