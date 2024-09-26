Житель Алтая выловил 123 "золотых рыбки" из Оби на сумму более 110 тысяч рублей

Правоохранители изъяли добытую рыбу

26 сентября 2024, 14:10, ИА Амител

Пойманный рыбак / Фото: кадр из видео

В Алтайском крае 51-летнему жителю грозит до двух лет лишения свободы за вылов рыбы с использованием лодки и ставных сетей, сообщает УТ МВД России по СФО.

"В протоке реки Оби добыл 108 экземпляров щуки и 15 экземпляров сазана. Действиями злоумышленника нанесен ущерб водным биоресурсам на сумму более 110 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители изъяли добытую рыбу и орудия незаконного промысла. Возбуждено уголовное дело по признакам "незаконного вылова водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба".