Житель Алтая выловил 123 "золотых рыбки" из Оби на сумму более 110 тысяч рублей
Правоохранители изъяли добытую рыбу
26 сентября 2024, 14:10, ИА Амител
Пойманный рыбак / Фото: кадр из видео
В Алтайском крае 51-летнему жителю грозит до двух лет лишения свободы за вылов рыбы с использованием лодки и ставных сетей, сообщает УТ МВД России по СФО.
"В протоке реки Оби добыл 108 экземпляров щуки и 15 экземпляров сазана. Действиями злоумышленника нанесен ущерб водным биоресурсам на сумму более 110 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители изъяли добытую рыбу и орудия незаконного промысла. Возбуждено уголовное дело по признакам "незаконного вылова водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба".
09:22:33 27-09-2024
10 разрешенный лов в сутки. Он скорее всего сетями ловил.
09:24:52 27-09-2024
Гость (09:22:33 27-09-2024) 10 разрешенный лов в сутки. Он скорее всего сетями ловил. ... в новости открытым текстом про сети написано. не надо домыслов))
12:02:14 27-09-2024
Пелядь в пивном магазине стоит 1300 руб за килограмм)))
12:41:55 27-09-2024
Гость (12:02:14 27-09-2024) Пелядь в пивном магазине стоит 1300 руб за килограмм)))... если учесть что в среднем пелять весит где-то 60 кило...
что-то дороговато, а?
18:41:14 27-09-2024
да расстреляйте сразу что эти 110 тысяч, совсем сбрендили за щуку в тюрму.