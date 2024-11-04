Рынок безалкогольных напитков в России вырос после введения маркировок

Деятельность легализовали 276 производителей

04 ноября 2024, 22:30, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1144072

После внедрения системы маркировки объем легального рынка безалкогольных напитков в России увеличился на четверть. Об этом сообщает РИА Новости.

Это позволило вывести из тени деятельность 276 новых производителей. Об этом рассказали представители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки "Честный знак".

"Благодаря внедрению маркировки легальный сегмент безалкогольных напитков заметно вырос на 25%. Это позволило вывести из теневого сектора 276 производителей", – уточнили в ЦРПТ.

По данным ЦРПТ, через торговые сети прошло более 9,5 миллиарда литров напитков, на которые были нанесены специальные метки. В ЦРПТ также напомнили, что процесс внедрения маркировки проходил в три этапа, и с 1 июня 2024 года она будет применяться ко всем категориям безалкогольных напитков.