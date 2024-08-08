Эксперты спрогнозировали невероятный рост рынка готовой еды по итогам 2024 года

По всем каналам продаж обороты в нынешнем году превысят 1 триллион рублей

08 августа 2024, 10:14, ИА Амител

Готовая еда / Фото: unsplash.com

На 38% вырастет по итогам этого года российский рынок готовой еды. Как сообщает Business FM* Барнаул, исследование провела компания Infoline. Предполагается, что по всем каналам продаж обороты в нынешнем году превысят 1 триллион рублей, в то время как за минувший 2023-й на готовой еде заработали гораздо меньше — а именно 745 миллиардов.

Согласно аналитике, тренд на готовую еду стремительно растёт в последние несколько лет. Особенно его подхватили дискаунтеры: "Магнит", "Перекресток", X5 Group и ряд других. Они создают обеденные зоны и кофе-пойнты прямо в магазинах, создавая весомую конкуренцию классическому общепиту.

Если в прошлом году дискаунтерам на готовой еде удалось выйти на 177 миллиардов рублей оборота, то от 2024-го по этому каналу продаж ожидают увеличение аж в два раза – до 313 миллиардов.

Исследователи связывают такую динамику с несколькими причинами:

ростом числа россиян, живущих в одиночестве;

увеличением доходов горожан; а также со снижением уровня безработицы.

По мнению экспертов, рестораны и дальше будут переформатироваться в фабрики-кухни и службы доставки – начало этой тенденции заложила пандемия. Традиционные же заведения станут местом для развлечения и общения, а не для утоления голода. Если добавить к этому тренд на здоровое питание, которое не нуждается в сложных кулинарных изысках, а также популярность фастфуда, то специалисты допускают, что через 5-10 лет приготовление еды станет утончённым хобби для богатых или сентиментальной привычкой пожилых.

Тренд на лень и чревоугодие не обошел Сибирь стороной. Зимой этого года среди всех административных центров федерального округа в Барнауле зафиксировали самый высокий прирост числа заведений, осуществляющих доставку завтраков, обедов и ужинов. В тот момент их количество достигло 487 и ожидалось дальнейшее увеличение. Поэтому можно смело сказать – столица Алтайского края вносит весомый вклад в развитие рынка готовой еды.