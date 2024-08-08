Эксперты спрогнозировали невероятный рост рынка готовой еды по итогам 2024 года
По всем каналам продаж обороты в нынешнем году превысят 1 триллион рублей
08 августа 2024, 10:14, ИА Амител
На 38% вырастет по итогам этого года российский рынок готовой еды. Как сообщает Business FM* Барнаул, исследование провела компания Infoline. Предполагается, что по всем каналам продаж обороты в нынешнем году превысят 1 триллион рублей, в то время как за минувший 2023-й на готовой еде заработали гораздо меньше — а именно 745 миллиардов.
Согласно аналитике, тренд на готовую еду стремительно растёт в последние несколько лет. Особенно его подхватили дискаунтеры: "Магнит", "Перекресток", X5 Group и ряд других. Они создают обеденные зоны и кофе-пойнты прямо в магазинах, создавая весомую конкуренцию классическому общепиту.
Если в прошлом году дискаунтерам на готовой еде удалось выйти на 177 миллиардов рублей оборота, то от 2024-го по этому каналу продаж ожидают увеличение аж в два раза – до 313 миллиардов.
Исследователи связывают такую динамику с несколькими причинами:
- ростом числа россиян, живущих в одиночестве;
- увеличением доходов горожан; а также со снижением уровня безработицы.
По мнению экспертов, рестораны и дальше будут переформатироваться в фабрики-кухни и службы доставки – начало этой тенденции заложила пандемия. Традиционные же заведения станут местом для развлечения и общения, а не для утоления голода. Если добавить к этому тренд на здоровое питание, которое не нуждается в сложных кулинарных изысках, а также популярность фастфуда, то специалисты допускают, что через 5-10 лет приготовление еды станет утончённым хобби для богатых или сентиментальной привычкой пожилых.
Тренд на лень и чревоугодие не обошел Сибирь стороной. Зимой этого года среди всех административных центров федерального округа в Барнауле зафиксировали самый высокий прирост числа заведений, осуществляющих доставку завтраков, обедов и ужинов. В тот момент их количество достигло 487 и ожидалось дальнейшее увеличение. Поэтому можно смело сказать – столица Алтайского края вносит весомый вклад в развитие рынка готовой еды.
10:24:16 08-08-2024
дискаунтер - это когда просроченные окорочка поджаривают и вот вам типа свежак?
10:36:17 08-08-2024
Да, заметила, фабрики-кухни и службы доставки растут сильно. Но готовят еду в общепите нынче крайне плохо. Все работники - это бестолковая молодежь без знаний и опыта.
10:47:30 08-08-2024
Конечно, подростает ленивая молодежь, кушают они в кафе, передвигаются на такси, а домой вызывают клининг и все это приобретается с кредитной карты, при этом живут на съёме и носят дешёвую одежду, за лень приходится платить не маленькие деньги.
12:41:26 08-08-2024
Гость (10:47:30 08-08-2024) Конечно, подростает ленивая молодежь, кушают они в кафе, пер... А вы не в курсе, что кредитку пополнять нужно?
13:42:50 08-08-2024
Гость (12:41:26 08-08-2024) А вы не в курсе, что кредитку пополнять нужно?... Это жизнь в долг, от зарплаты до зарплаты, нищета с замашками богатых.
10:50:16 08-08-2024
Бабёшкам, которые искали путь к сердцу мужчины через желудок, можно вольные подписывать.
11:04:31 08-08-2024
Гость (10:50:16 08-08-2024) Бабёшкам, которые искали путь к сердцу мужчины через желудок... Как раз наоборот! Сейчас если умеет нормальную котлету сделать, а не как в общепите, то это большой плюс.
11:24:07 08-08-2024
Гость (11:04:31 08-08-2024) Как раз наоборот! Сейчас если умеет нормальную котлету сдела... согл. такие вне конкурса.
только это восновном хохлушки...
11:39:21 08-08-2024
Мусик (11:24:07 08-08-2024) согл. такие вне конкурса.только это восновном хохлушки..... Так и вижу, как все бегают за полненькими дурнушками, умеющими готовить, и не обращают внимания на красавиц, даже если она в готовке ни бум-бум. Сказки не рассказывайте.
11:48:24 08-08-2024
Гость (11:39:21 08-08-2024) Так и вижу, как все бегают за полненькими дурнушками, умеющи... хохлушки не дурнушки.
вот с мозгами у них и родственниками - проблема, да.
12:06:09 08-08-2024
Мусик (11:48:24 08-08-2024) хохлушки не дурнушки.вот с мозгами у них и родственникам... Отлично. То есть вам еще и подавай красавицу, умеющую готовить))) Вопрос один - а вы-то ей зачем? Думаете, роль прислуги на кухне - предел мечтаний такой женщины?
12:43:34 08-08-2024
Гость (12:06:09 08-08-2024) Отлично. То есть вам еще и подавай красавицу, умеющую готов... подавать? вы сводня?
без вас разберемся. кстати - уже, и давно.
а если вам надо объяснять, для чего мужик в семье - то у вас, молодущка, большие пробелы в воспитании, но лично я вам помочь не смогу.
12:57:39 08-08-2024
Мусик (12:43:34 08-08-2024) подавать? вы сводня?без вас разберемся. кстати - уже, и ... Что, простите?) Интересно, на каких еще речевых оборотах вас клинит. "Это бы еще ничего, – инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчик! А кто, скажет, здесь судья?» – «Ляпкин-Тяпкин». – «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» – «Земляника». – «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!" Этих товарищей тоже для определенный целей подают?) С русским языком у вас, я смотрю, беда.
14:09:29 08-08-2024
Гость (12:57:39 08-08-2024) Что, простите?) Интересно, на каких еще речевых оборотах вас... вы писали "вам еще и подавай красавицу, умеющую" ( хотя это и неудобно - безликая масса "гостей" несколько разбалтывает)? писали.
я отреагировал "подавать? вы сводня?"
я думаю, что логика в моем вопросе есть.
а на ваш женский взгляд - то не так?
но это так, к слову. а по сути - есть у меня пара тем от которых меня действительно клинит. но зачем это вам лично... будьте с миром.
как верно тут сказали старшие товарищи - " красавица-неумеха" может быть не столько и тормоз в семье. но мужик без бабы, без нормально организованной и поддерживаемой бытовухи, без женского начала в энергетике - ползать может, взлететь навряд. только если его будут толкать. кто-то внешний. других вариантов пока в жизни не видел
14:56:52 08-08-2024
Мусик (12:43:34 08-08-2024) подавать? вы сводня?без вас разберемся. кстати - уже, и ... Мусик, деточка! Что ты лезешь во взрослую жизнь подрасти для начала, а потом калякай.
15:03:44 08-08-2024
Гость (14:56:52 08-08-2024) Мусик, деточка! Что ты лезешь во взрослую жизнь подрасти для... как скажете, древний.
фиг вас, старперов, поймет.
12:02:05 08-08-2024
Гость (11:39:21 08-08-2024) Так и вижу, как все бегают за полненькими дурнушками, умеющи... Ну не прям бегают, но красавица-неумеха для жизни малопригодна. Так, для развлечения, для самоутверждения на пару раз
12:12:49 08-08-2024
Гость (12:02:05 08-08-2024) Ну не прям бегают, но красавица-неумеха для жизни малопригод... Ну да, а среднестатистический российский мужчина, конечно же, мачо, который может тех красавиц перебирать, бросая после "пары раз". Сдается мне, даже дурнушка, умеющая готовить, пять раз подумает, надо ли оно ей. Разве что в голову вбита установка "хоть плохонький, но свой".
12:31:16 08-08-2024
Гость (12:12:49 08-08-2024) Ну да, а среднестатистический российский мужчина, конечно же... Вопросы выбора и отбора, равно как и уровень мачизма, не отменяет то факт, что неумеха - в быту помеха.
13:07:50 08-08-2024
Гость (12:31:16 08-08-2024) Вопросы выбора и отбора, равно как и уровень мачизма, не отм... Так это, среднестатистический мужчина тоже отнюдь не мастер на все руки. А главное, очень часто он и заработать на вызов мастера не может) Да и, собственно, вопрос о том, почему готовить должна именно женщина, остается открытым. У мальчиков что, лапки, или они на генетическом уровне к готовке не способны?
13:29:43 08-08-2024
Гость (13:07:50 08-08-2024) Так это, среднестатистический мужчина тоже отнюдь не мастер ... А вопрос о том, что готовить должна именно женщина вообще нигде не фигурирует. Речь, что косорукие - непригодны для семейного быта.
14:35:40 08-08-2024
Гость (13:29:43 08-08-2024) А вопрос о том, что готовить должна именно женщина вообще ни... Обоих полов, да) Хотя если косорукие зарабатывают на то, чтобы нанять того, кто им все сделает, и обоих это устраивает - почему нет.
11:21:15 08-08-2024
Вообще никогда не понимал покупку готовой еды,будь то Самокат и т.п.
Там же галимое гавно просроченное доставляют,не раз уже об этом писали
Хотя,если людям нравится кушать просроченные помои,то приятного им аппетита
11:23:37 08-08-2024
Взял раз плов, это не не плов. Забил на эту доставку. Лучше сам потрачу время на готовку.
12:40:56 08-08-2024
Да нет. Дело не в лени. Люди много работают. Особенно молодежь. Я знаю людей, которые работают с 8 до 19 часов. Плюс дорога. Когда приезжаешь домой в девятом часу вечера просто нет желания тратить еще 2 часа на готовку. Вот и всё
13:52:21 08-08-2024
Гость (12:40:56 08-08-2024) Да нет. Дело не в лени. Люди много работают. Особенно молоде... Перестаньте сказки мне рассказывать, я сама работаю до 21.00 и кушаю домашнюю еду, готовлю в выходные, можно подумать они без выходных работают, бред не несите, как раньше то люди жили без доставки еды и без клинига, я каждый день днём вижу их в кафе и вызывающих такси.
14:42:01 08-08-2024
Гость (13:52:21 08-08-2024) Перестаньте сказки мне рассказывать, я сама работаю до 21.00... И как, нравится? Работаете до 21 - то есть это прийти и упасть. А в выходные готовка, уборка, то есть тоже не отдых. Опять же продукты надо купить и до дома дотащить, ибо доставка - это фу и нескрепно. Ну и да, раньше и без стиральных машин жили, предлагаю вам выкинуть машинку и купить стиральную доску, чтобы быть хозяюшкой, в не барыней. Также можно до кучи самой ткать, красить ткани и шить. Причем на руках - раньше швейных машинок тоже не было. Что за дурацкая манера заставлять всех страдать так, как страдаешь ты сама. Или это банальная зависть?) А что, так можно было - не упахиваться на нелюбимой работе, не готовить, если не хочется, и вообще жить в свое удовольствие?
14:56:40 08-08-2024
Гость (14:42:01 08-08-2024) И как, нравится? Работаете до 21 - то есть это прийти и упас... да, вариантов расплодиться у вас нет.
ваш выбор.
15:03:19 08-08-2024
Мусик (14:56:40 08-08-2024) да, вариантов расплодиться у вас нет.ваш выбор.... О боже... Ну кто вам сказал, что диагноз по аватарке - это ваше?) Или что дети бывают только у тех, кто жизнь положил на упахивание в быту, желательно самым мучительным из всех способов. Опять же, желание бесконтрольно плодиться - это к Теплякову. Не думаю, что это отличный пример для подражания. Хотя кто вас знает, конечно.
16:14:03 08-08-2024
Гость (15:03:19 08-08-2024) О боже... Ну кто вам сказал, что диагноз по аватарке - это в... "...диагноз по аватарке...
...дети бывают только у тех, кто жизнь положил на упахивание в быту...
...бесконтрольно плодиться..."
откуда вы такое вычитываете - не понял. и ладно. фик с вами. живите с миром.
18:01:23 08-08-2024
Мусик (16:14:03 08-08-2024) "...диагноз по аватарке......дети бывают только у тех, к... То есть вы еще и понимать прочитанное не умеете. Прямо комбо.
15:03:14 08-08-2024
Гость (13:52:21 08-08-2024) Перестаньте сказки мне рассказывать, я сама работаю до 21.00... неделю один суп едите?
17:23:21 08-08-2024
Я не против готовой еды, но как правило в готовой еде используются самые дешевые продукты зачастую с истекшим сроком годности. Готовить дома на неделю не сложно. Сварил суп, разложил порционно по контейнерам и в холодильник. С мясом, рыбой поступаю также, разделываю на порции, мариную или просто добавляем специи и также по контейнерам. Когда захотел достал из холодильника на гриль и через 10 минут готовое блюдо