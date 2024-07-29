Shot: число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом достигло 140
По информации канала, около 20 человек госпитализировали
29 июля 2024, 18:33, ИА Амител
Число пострадавших в результате крушения поезда в Волгоградской области выросло до 140. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
"Около 20 человек госпитализированы в местную ЦРБ, еще около 120 получают помощь на месте", – пишет канал.
Как сообщает ТАСС, госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок. Также в больницу отвезли водителя КамАЗа. Как заявлял глава региона Андрей Бочаров, в поезде находились 812 человек.
Напомним, что авария произошла на перегоне Гремячая – Котельниково в Котельниковском районе Волгоградской области. Грузовик КамАЗ выехал на пути, где в него врезался состав.
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