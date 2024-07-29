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Shot: число пострадавших при крушении поезда под Волгоградом достигло 140

По информации канала, около 20 человек госпитализировали

29 июля 2024, 18:33, ИА Амител

Сход поезда под Волгоградом / Фото: соцсети
Сход поезда под Волгоградом / Фото: соцсети

Число пострадавших в результате крушения поезда в Волгоградской области выросло до 140. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

"Около 20 человек госпитализированы в местную ЦРБ, еще около 120 получают помощь на месте", – пишет канал.

Как сообщает ТАСС, госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок. Также в больницу отвезли водителя КамАЗа. Как заявлял глава региона Андрей Бочаров, в поезде находились 812 человек.

Напомним, что авария произошла на перегоне Гремячая – Котельниково в Котельниковском районе Волгоградской области. Грузовик КамАЗ выехал на пути, где в него врезался состав.

Происшествия катастрофа

Комментарии 4

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Наталья

19:00:36 29-07-2024

Ну что это такое как можно ездить отдыхать один страх

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Пень

20:01:46 29-07-2024

Около 20 человек... Как пониимать?

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Гость

20:48:31 29-07-2024

Водителя зовут Асланбек, он жив почему-то....

  7 Нравится
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Элен без ребят

13:10:40 30-07-2024

Гость (20:48:31 29-07-2024) Водителя зовут Асланбек, он жив почему-то....... тяжелый, в реанимации

  -1 Нравится
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