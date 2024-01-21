НОВОСТИПроисшествия

РЖД запретит высаживать животных из вагонов после инцидента с котом

Компания выразила сожаления из-за смерти Твикса и извинилась перед его хозяевами

21 января 2024, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В РЖД рассказали, что после гибели кота Твикса компания запретит проводникам высаживать животных из вагонов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК", – сказано в сообщении.

Сотрудникам, по новым правилам, запретят высаживать животных из вагонов. Будет предусмотрена их передача на станции и работа с волонтерами.

Ранее в Кирове проводница поезда высадила кота, ехавшего с хозяевами. Животное чуть позже нашли мертвым. 

Представители РЖД извинились перед хозяевами Твикса и выразили сожаление из-за его гибели.

Происшествия животные

Комментарии 22

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Гость

10:40:01 21-01-2024

извинились и все? эту тварь проводницу, надеюсь, уволили хотя бы с волчьим билетом? А по хорошему выкинуть ее на полном ходу в сугробы

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Гость

19:23:15 21-01-2024

Гость (10:40:01 21-01-2024) извинились и все? эту тварь проводницу, надеюсь, уволили хот... сколько же у нас живодеров, просто поражаюсь. Чего минусуем то? Что кот этот плохого сделал? У него билет был. Вагон специальный для провоза животных. У кого аллергия, тот покупает в вагон без животных. И не мог он ничего загадить, для кошек смена обстановки стресс, не будет он метить.

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Гость

10:42:32 21-01-2024

Даже тёлок ?

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Андрей

11:34:55 21-01-2024

РЖД! Отношение к пассажирам хамское, на входе в вокзалы шманают как зеков, выгоны как были советскими скотовозниками так и остались. При советах было понятно - мы вроде все вместе. А теперь РЖД - частная лавочка, цены конские, условия для пассажиров холопские. Рельсы,шпалы, вокзалы нужно вернуть - в гос. собственность. И нужна альтернативная пассажирская компания-перевозчик. Пример - грузовой автотранспорт. Приехали к нам Маны, Вольво, Скании и Камаз оказался не нужен. И что - да стал выпускать более менее нормальные грузовики. А как иначе. Иначе - замок на ворота. Так же и с РЖД.

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гость

11:38:21 21-01-2024

"нельзя высаживать"? кота просто выбросила из вагона проводница

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Гость

11:39:17 21-01-2024

почему нет такого резонанса, когда детей, стариков из автобусов высаживают? Детям на билет не хватило, и никого рядом, готового заплатить, а от стариков воняет, видите ли. Пару гневных комментариев под такими постами и все на этом, никаких поправок в законодательство. А тут кот, и такой резонанс, может, хозяину в первую очередь надо было смотреть за своим питомцем?

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Гость

17:02:40 21-01-2024

Гость (11:39:17 21-01-2024) почему нет такого резонанса, когда детей, стариков из автобу... и искало тыс 5 - одного кота,сейчас коты и собаки важнее людей

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муму

11:40:47 21-01-2024

Я требую создать кошачью полицию и наказывать всех кто обижает котиков, предоставить всем котикам живущим в подвалах свое жилье, а при рождении котят выдавать мат капитал.

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Светлана

14:57:11 21-01-2024

Уже был запрет на высадку детей из транспорта при отсутствии у них денег на билет, и опять((( в Бийске. А уж животные ... Попадётся котоненавистник, и чихал он на запрет((

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Гость

16:59:54 21-01-2024

Светлана (14:57:11 21-01-2024) Уже был запрет на высадку детей из транспорта при отсутстви... Они дейчтвуют не по законам, а по своим инструкциям от РЖД и точка

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Гость

17:04:13 21-01-2024

Светлана (14:57:11 21-01-2024) Уже был запрет на высадку детей из транспорта при отсутстви... Света, вы глупая? Как вы увязали запрет на высадку детей из автобуса и кота из поезда? Для вас это одинаково?

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Гость

16:49:26 21-01-2024

Тоесть кот должен спокойно разгуливать по вагону, метить углы и гадить, а все пассажиры должны радоваться ? Ни чё не попутали зоофилы ?

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Гость

17:01:32 21-01-2024

я в своей машине кота в переноске вожу, чтоб он не свалили никуда при остановке, а тут в вагоне выпустили...

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Гость

17:28:33 21-01-2024

Гость (17:01:32 21-01-2024) я в своей машине кота в переноске вожу, чтоб он не свалили н... Перевозчик (дядя хозяина кота) кота накатил и 10 часов был в полном отрубе, так что естесно ничего не слышал, не видел, не реагировал... кот обиделся на такие действия - разблокировал выход из переноски и пошел знакомится с пассажирами вагона. Проводник вагона общительность кота не оценила и стала требовать с него аусвайс, а хозяин в полном отрубе... вот проводница решила отмстить, но вышло очень хреново.

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Гость

18:22:43 21-01-2024

Гость (17:28:33 21-01-2024) Перевозчик (дядя хозяина кота) кота накатил и 10 часов был в... не смешно. даже глупо. продолжай упражняться.

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гость

18:58:20 21-01-2024

Гость (18:22:43 21-01-2024) не смешно. даже глупо. продолжай упражняться.... ознакомьтесь для начала с документиком с простым названием"Правила перевозки животных в общественном транспорте" и думается дальше упражняться не надо будет

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Гость

17:11:32 21-01-2024

Мир сошёл с ума. Из-за кота столько движухи.

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гость

18:29:42 21-01-2024

Гость (17:11:32 21-01-2024) Мир сошёл с ума. Из-за кота столько движухи.... это не мир сошел с ума,просто у некоторых особей кукуха поехала,из-за животного ломать жизнь человеку и может быть не одному,им не интересно что возможно у какого то человека,да не одного,может быть аллергия на шерсть,им не интересно,что любое животное является разносчиком паразитов-главное чтоб им было хорошо

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Гость

19:17:34 21-01-2024

Гость (17:11:32 21-01-2024) Мир сошёл с ума. Из-за кота столько движухи.... своим маленьким умишком не можешь понять, из-за чего движуха? Из-за черствости, жестокости людей. Хотя нельзя ее человеком назвать.

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гость

20:06:59 21-01-2024

Гость (19:17:34 21-01-2024) своим маленьким умишком не можешь понять, из-за чего движуха... несколько тысячелетий,люди убивали и ели животных и не были не черствыми не жестокими,а тут какое то не большое количество существ возомнили себя миссиями и начали навязывать свое мнение обществу.Только одного вы не можете или не хотите понять-человеческая жизнь,всегда будет дороже жизни любого животного

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Гость

12:56:19 22-01-2024

господи, сколько же потенциальных упырей

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гость

13:20:17 22-01-2024

Гость (12:56:19 22-01-2024) господи, сколько же потенциальных упырей... Господи,сколько не нормальных людей,вы наверное при выборе чью жизнь спасать,своего ребенка или кота,выберете последнего?

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