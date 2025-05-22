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С 1 июля в России вырастут тарифы на электроэнергию, предупредили в Госдуме

Тарифы проиндексируют на 12,6%

22 мая 2025, 07:14, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с 1 июля на 12,6% проиндексируют тарифы на электроэнергию, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

Ссылаясь на данные Минэкономразвития, парламентарий добавил, что с 1 июля 2026 года тарифы на электричество проиндексируют на 9,3%, с 1 июля 2027 года они увеличатся на 6,9%, с июля 2028-го – на 4,9%.

Кошелев отметил, что увеличение цены ожидается за счет роста инвестиций в строительство новой генерации и роста тарифа на передачу электроэнергии.

Напомним, Минэкономразвития пересмотрело прогноз, касающийся роста тарифов на электроэнергию, с учетом корректировки ожидаемого уровня инфляции, а также увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.

Россия тарифы

Комментарии 19

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Russkiy

07:15:38 22-05-2025

Зарплаты у чиновников уже выросли в мае на 20%
"Работают" на упреждение...

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Гость

09:01:09 22-05-2025

Russkiy (07:15:38 22-05-2025) Зарплаты у чиновников уже выросли в мае на 20% "Работают... В Алтайском крае в мае выросли зарплаты депутатов и чиновников .
Так что не нойте! Средняя зарплата по краю растет)))

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Гость

07:19:07 22-05-2025

Душегубы

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Гость

07:32:45 22-05-2025

Какая радость! Прям Счастье! Все лучше и лучше!

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Сергей

07:34:07 22-05-2025

Хорошая новость!!! 😎👍🤗👏👏👏👏👏👏🍾

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Гость

07:55:58 22-05-2025

Спасибо партии за это

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Гость

08:16:30 22-05-2025

А где же Соловьев и Скабеева громко рассуждающие о справедливости? Местечковые проблемы видно их не интересуют им глобальную политику подавай...

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Гость

08:17:07 22-05-2025

Вода в речке подорожала.
"нас надули"

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Електрик

09:27:38 22-05-2025

Постановление администрации алтайского края о повышении тарифов на электроэнергию с 1 июля 2025 вышло еще декабре 2024, это как бы не новость, а баян.

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Гость

09:43:10 22-05-2025

кому там мы бесплатно энергию поставляем то? за чей счет бал?

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Гость

09:57:43 22-05-2025

Доллар подешевел на 20%. Жаль, что плата за электроэнергию у нас не привязана к $)))

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russkiy

11:22:52 22-05-2025

Стоимость производства 1 кВт электроэнергии около 20 копеек. Почему мы платим 556 копеек, почти в 30 раз дороже?
Стоимость бензина уже в пистолете около 10р. Почему платим почти 60 р?
Ну ладно, на экспорт дороже продавать, но на экспорт всё идёт дешевле, чем своим. На газпромовских заправках Казахстана бензин стоит 32 рубля. Почти в 2 раза дешевле.
Как сказал Александр Розенбаум: "А моя страна - страна для иностранцев, и я другой такой страны не знаю"...

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Гость

11:46:21 22-05-2025

russkiy (11:22:52 22-05-2025) Стоимость производства 1 кВт электроэнергии около 20 копеек....
потому что - новая нефть.
рынок и демократию строить никто и не собирался, где есть сдержки и противовесы, в том числе и в ценообразовании.
а что им надо было после развала СССР, они это уже построили.

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Гость

12:14:10 22-05-2025

russkiy (11:22:52 22-05-20 25) Стоимость производства 1 кВт электроэнергии около 20 копеек.... В Венесуэле литр бензина 2 цента или 1 руб. 60 коп. на сегодня.

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Гость

14:58:01 22-05-2025

russkiy (11:22:52 22-05-2025) Стоимость производства 1 кВт электроэнергии около 20 копеек.... Казахский газпром к нашему газпрому никакого отношения не имеет Бензин в Кз только свой. Приехал неделю назад 95-й 270 тенге = 54 р литр. Сказки про 32 р - в прошлом.

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russkiy

11:59:41 23-05-2025

Гость (14:58:01 22-05-2025) Казахский газпром к нашему газпрому никакого отношения не им... Загляните в приложение газпромнефть, там в Астане 209 тенге 92 бензин или примерно 32 рубля...

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гость

12:01:05 23-05-2025

Гость (14:58:01 22-05-2025) Казахский газпром к нашему газпрому никакого отношения не им... Вы наивный чукотский мальчик?

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Гость

12:18:50 22-05-2025

В России придумали ядерную батарейку на 50 лет, а в Китае уже выпускают. Ждем батарейку на 12 в и 4 кВт.

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dok_СФ

19:41:49 22-05-2025

Гость (12:18:50 22-05-2025) В России придумали ядерную батарейку на 50 лет, а в Китае уж... Сколько надо батареек, чтобы 220 было?

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