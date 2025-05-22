С 1 июля в России вырастут тарифы на электроэнергию, предупредили в Госдуме

Тарифы проиндексируют на 12,6%

22 мая 2025, 07:14, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с 1 июля на 12,6% проиндексируют тарифы на электроэнергию, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

Ссылаясь на данные Минэкономразвития, парламентарий добавил, что с 1 июля 2026 года тарифы на электричество проиндексируют на 9,3%, с 1 июля 2027 года они увеличатся на 6,9%, с июля 2028-го – на 4,9%.

Кошелев отметил, что увеличение цены ожидается за счет роста инвестиций в строительство новой генерации и роста тарифа на передачу электроэнергии.

Напомним, Минэкономразвития пересмотрело прогноз, касающийся роста тарифов на электроэнергию, с учетом корректировки ожидаемого уровня инфляции, а также увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.