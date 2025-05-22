С 1 июля в России вырастут тарифы на электроэнергию, предупредили в Госдуме
Тарифы проиндексируют на 12,6%
22 мая 2025, 07:14, ИА Амител
В России с 1 июля на 12,6% проиндексируют тарифы на электроэнергию, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
Ссылаясь на данные Минэкономразвития, парламентарий добавил, что с 1 июля 2026 года тарифы на электричество проиндексируют на 9,3%, с 1 июля 2027 года они увеличатся на 6,9%, с июля 2028-го – на 4,9%.
Кошелев отметил, что увеличение цены ожидается за счет роста инвестиций в строительство новой генерации и роста тарифа на передачу электроэнергии.
Напомним, Минэкономразвития пересмотрело прогноз, касающийся роста тарифов на электроэнергию, с учетом корректировки ожидаемого уровня инфляции, а также увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.
07:15:38 22-05-2025
Зарплаты у чиновников уже выросли в мае на 20%
"Работают" на упреждение...
09:01:09 22-05-2025
Russkiy (07:15:38 22-05-2025) Зарплаты у чиновников уже выросли в мае на 20% "Работают... В Алтайском крае в мае выросли зарплаты депутатов и чиновников .
Так что не нойте! Средняя зарплата по краю растет)))
07:19:07 22-05-2025
Душегубы
07:32:45 22-05-2025
Какая радость! Прям Счастье! Все лучше и лучше!
07:34:07 22-05-2025
Хорошая новость!!! 😎👍🤗👏👏👏👏👏👏🍾
07:55:58 22-05-2025
Спасибо партии за это
08:16:30 22-05-2025
А где же Соловьев и Скабеева громко рассуждающие о справедливости? Местечковые проблемы видно их не интересуют им глобальную политику подавай...
08:17:07 22-05-2025
Вода в речке подорожала.
"нас надули"
09:27:38 22-05-2025
Постановление администрации алтайского края о повышении тарифов на электроэнергию с 1 июля 2025 вышло еще декабре 2024, это как бы не новость, а баян.
09:43:10 22-05-2025
кому там мы бесплатно энергию поставляем то? за чей счет бал?
09:57:43 22-05-2025
Доллар подешевел на 20%. Жаль, что плата за электроэнергию у нас не привязана к $)))
11:22:52 22-05-2025
Стоимость производства 1 кВт электроэнергии около 20 копеек. Почему мы платим 556 копеек, почти в 30 раз дороже?
Стоимость бензина уже в пистолете около 10р. Почему платим почти 60 р?
Ну ладно, на экспорт дороже продавать, но на экспорт всё идёт дешевле, чем своим. На газпромовских заправках Казахстана бензин стоит 32 рубля. Почти в 2 раза дешевле.
Как сказал Александр Розенбаум: "А моя страна - страна для иностранцев, и я другой такой страны не знаю"...
11:46:21 22-05-2025
russkiy (11:22:52 22-05-2025) Стоимость производства 1 кВт электроэнергии около 20 копеек....
потому что - новая нефть.
рынок и демократию строить никто и не собирался, где есть сдержки и противовесы, в том числе и в ценообразовании.
а что им надо было после развала СССР, они это уже построили.
12:14:10 22-05-2025
russkiy (11:22:52 22-05-20 25) Стоимость производства 1 кВт электроэнергии около 20 копеек.... В Венесуэле литр бензина 2 цента или 1 руб. 60 коп. на сегодня.
14:58:01 22-05-2025
russkiy (11:22:52 22-05-2025) Стоимость производства 1 кВт электроэнергии около 20 копеек.... Казахский газпром к нашему газпрому никакого отношения не имеет Бензин в Кз только свой. Приехал неделю назад 95-й 270 тенге = 54 р литр. Сказки про 32 р - в прошлом.
11:59:41 23-05-2025
Гость (14:58:01 22-05-2025) Казахский газпром к нашему газпрому никакого отношения не им... Загляните в приложение газпромнефть, там в Астане 209 тенге 92 бензин или примерно 32 рубля...
12:01:05 23-05-2025
Гость (14:58:01 22-05-2025) Казахский газпром к нашему газпрому никакого отношения не им... Вы наивный чукотский мальчик?
12:18:50 22-05-2025
В России придумали ядерную батарейку на 50 лет, а в Китае уже выпускают. Ждем батарейку на 12 в и 4 кВт.
19:41:49 22-05-2025
Гость (12:18:50 22-05-2025) В России придумали ядерную батарейку на 50 лет, а в Китае уж... Сколько надо батареек, чтобы 220 было?