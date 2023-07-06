С 11 июля "уклонисты" не смогут сдать экзамен на водительские права

У ведомств интегрированная база данных, и если человек не явился в военкомат — то это можно увидеть

06 июля 2023, 18:31, ИА Амител

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

Граждане, которые уклоняются от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на водительские права. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Он напомнил, что у ведомств интегрированная база данных, и если человек не явился в военкомат — то это можно увидеть.

"Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — заявил он.

Ведомственный приказ МВД о мерах в отношении уклонистов вступит в силу 11 июля. Согласно закону о едином реестре военнообязанных, граждане, не явившиеся в течение 20 суток со дня получения повестки, не могут управлять транспортными средствами и регистрировать их.