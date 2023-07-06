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С 11 июля "уклонисты" не смогут сдать экзамен на водительские права

У ведомств интегрированная база данных, и если человек не явился в военкомат — то это можно увидеть

06 июля 2023, 18:31, ИА Амител

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru
Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

Граждане, которые уклоняются от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на водительские права. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Он напомнил, что у ведомств интегрированная база данных, и если человек не явился в военкомат — то это можно увидеть.

"Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — заявил он.

Ведомственный приказ МВД о мерах в отношении уклонистов вступит в силу 11 июля. Согласно закону о едином реестре военнообязанных, граждане, не явившиеся в течение 20 суток со дня получения повестки, не могут управлять транспортными средствами и регистрировать их.

Комментарии 6

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Гость

19:50:55 06-07-2023

У нас губер, Прокопьев, Бессарабов, у них Шойгу, от армии уклонились. Как быть ?

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Гость

09:26:59 07-07-2023

Гость (19:50:55 06-07-2023) У нас губер, Прокопьев, Бессарабов, у них Шойгу, от армии ук... А также их дети и родственники, нужные, знакомые...

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Вася

22:08:11 06-07-2023

Ну и пофиг, съездил в дружественную страну, получил там права и Вася не чешись, никто не может ничего предъявить, Россия не давала прав, дало другое государство и лишать нечего.

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ВВП

06:55:31 07-07-2023

Вася (22:08:11 06-07-2023) Ну и пофиг, съездил в дружественную страну, получил там прав... -- Попробуйте сдать хотя бы в Казахстане, вас ждёт масса приключений за ваши большие деньги)))

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Гость

00:28:08 07-07-2023

Вася (22:08:11 06-07-2023) Ну и пофиг, съездил в дружественную страну, получил там прав... Уже предусмотрели, с правами другого государства россиянину нельзя ездить со следующего года.

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Гость

09:31:52 07-07-2023

А почему бы и имеющиеся права не обнулять?

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