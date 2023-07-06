С 11 июля "уклонисты" не смогут сдать экзамен на водительские права
У ведомств интегрированная база данных, и если человек не явился в военкомат — то это можно увидеть
06 июля 2023, 18:31, ИА Амител
Граждане, которые уклоняются от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на водительские права. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Он напомнил, что у ведомств интегрированная база данных, и если человек не явился в военкомат — то это можно увидеть.
"Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", — заявил он.
Ведомственный приказ МВД о мерах в отношении уклонистов вступит в силу 11 июля. Согласно закону о едином реестре военнообязанных, граждане, не явившиеся в течение 20 суток со дня получения повестки, не могут управлять транспортными средствами и регистрировать их.
19:50:55 06-07-2023
У нас губер, Прокопьев, Бессарабов, у них Шойгу, от армии уклонились. Как быть ?
09:26:59 07-07-2023
Гость (19:50:55 06-07-2023) У нас губер, Прокопьев, Бессарабов, у них Шойгу, от армии ук... А также их дети и родственники, нужные, знакомые...
22:08:11 06-07-2023
Ну и пофиг, съездил в дружественную страну, получил там права и Вася не чешись, никто не может ничего предъявить, Россия не давала прав, дало другое государство и лишать нечего.
06:55:31 07-07-2023
Вася (22:08:11 06-07-2023) Ну и пофиг, съездил в дружественную страну, получил там прав... -- Попробуйте сдать хотя бы в Казахстане, вас ждёт масса приключений за ваши большие деньги)))
00:28:08 07-07-2023
Вася (22:08:11 06-07-2023) Ну и пофиг, съездил в дружественную страну, получил там прав... Уже предусмотрели, с правами другого государства россиянину нельзя ездить со следующего года.
09:31:52 07-07-2023
А почему бы и имеющиеся права не обнулять?