В Госдуме рассказали, с какого момента электронные повестки военнообязанным будут считаться полученными

11 апреля 2023, 17:08, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ранее сообщалось, что во время весеннего призыва, который продлится с 1 апреля по 15 июля, призывникам будут вручать электронные повестки. Их планируют приравнять к бумажным, чтобы они имели одинаковую юридическую силу.

Куда военнообязанным будут отправлять повестки и с какого момента они будут считаться полученными – в разборе amic.ru.

1 Куда будут отправлять электронные повестки? Призывникам будут отправлять электронные повестки в личный кабинет на сайте госуслуг. Кроме того, их можно будет получать в МФЦ, заявил накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Соответствующие поправки одобрили ко второму чтению соответствующего законопроекта, сообщает "Газета.ру".

2 В каких случаях электронная повестка будет считаться полученной? Повестка будет считаться полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил Картаполов в эфире телеканала "Россия 24"

3 Зачем нужны электронные повестки? Электронные повестки позволят привести в порядок информацию о призывниках, уверен Андрей Картаполов. Речь идёт об адресе их проживания, семейном положении, количестве детей и состоянии здоровья. По словам Картаполова, одной из главных проблем частичной мобилизации было то, что зачастую повестки приходили не тем, кому должны были прийти. Об этом ранее писал amic.ru.