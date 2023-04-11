Какие электронные повестки будут считаться полученными?
В Госдуме рассказали, с какого момента электронные повестки военнообязанным будут считаться полученными
11 апреля 2023, 17:08, Анастасия Бичакова
Ранее сообщалось, что во время весеннего призыва, который продлится с 1 апреля по 15 июля, призывникам будут вручать электронные повестки. Их планируют приравнять к бумажным, чтобы они имели одинаковую юридическую силу.
Куда военнообязанным будут отправлять повестки и с какого момента они будут считаться полученными – в разборе amic.ru.
Куда будут отправлять электронные повестки?
Призывникам будут отправлять электронные повестки в личный кабинет на сайте госуслуг. Кроме того, их можно будет получать в МФЦ, заявил накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Соответствующие поправки одобрили ко второму чтению соответствующего законопроекта, сообщает "Газета.ру".
В каких случаях электронная повестка будет считаться полученной?
Зачем нужны электронные повестки?
Электронные повестки позволят привести в порядок информацию о призывниках, уверен Андрей Картаполов. Речь идёт об адресе их проживания, семейном положении, количестве детей и состоянии здоровья.
По словам Картаполова, одной из главных проблем частичной мобилизации было то, что зачастую повестки приходили не тем, кому должны были прийти. Об этом ранее писал amic.ru.
17:42:52 11-04-2023
Кроме того, их можно будет получать в МФЦ,- а как я узнаю, что мне в мфц нужно зайти? А госуслуги? А если я ими не пользуюсь? Зарегал 5 лет назад, когда прописку менял и больше не захожу. Даже пароль не помню. А если я на дачу переду, а там интернета нет. а если в отпуск уеду? Через сколько дней после якобы вручения мне повестки, меня в розыск обьявят? вопросов больше чем ответов.