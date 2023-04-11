НОВОСТИОбщество

Какие электронные повестки будут считаться полученными?

В Госдуме рассказали, с какого момента электронные повестки военнообязанным будут считаться полученными

11 апреля 2023, 17:08, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ранее сообщалось, что во время весеннего призыва, который продлится с 1 апреля по 15 июля, призывникам будут вручать электронные повестки. Их планируют приравнять к бумажным, чтобы они имели одинаковую юридическую силу.

Куда военнообязанным будут отправлять повестки и с какого момента они будут считаться полученными – в разборе amic.ru.

1

Куда будут отправлять электронные повестки?

Призывникам будут отправлять электронные повестки в личный кабинет на сайте госуслуг. Кроме того, их можно будет получать в МФЦ, заявил накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Соответствующие поправки одобрили ко второму чтению соответствующего законопроекта, сообщает "Газета.ру".

2

В каких случаях электронная повестка будет считаться полученной?

Повестка будет считаться полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил Картаполов в эфире телеканала "Россия 24".
3

Зачем нужны электронные повестки?

Электронные повестки позволят привести в порядок информацию о призывниках, уверен Андрей Картаполов. Речь идёт об адресе их проживания, семейном положении, количестве детей и состоянии здоровья.

По словам Картаполова, одной из главных проблем частичной мобилизации было то, что зачастую повестки приходили не тем, кому должны были прийти. Об этом ранее писал amic.ru.

4

Закон о повестках через "Госуслуги" будет распространяться на весенний призыв?

Нет, на весенний призыв закон о повестках через "Госуслуги" распространяться не будет, сообщил Андрей Картаполов 11 апреля.

Солдаты / Фото: amic.ru

Электронные повестки: что они значат и кому и как будут работать

С этого года для российских призывников вводят электронные повестки
НОВОСТИОбщество

призыв в армию

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

17:42:52 11-04-2023

Кроме того, их можно будет получать в МФЦ,- а как я узнаю, что мне в мфц нужно зайти? А госуслуги? А если я ими не пользуюсь? Зарегал 5 лет назад, когда прописку менял и больше не захожу. Даже пароль не помню. А если я на дачу переду, а там интернета нет. а если в отпуск уеду? Через сколько дней после якобы вручения мне повестки, меня в розыск обьявят? вопросов больше чем ответов.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров