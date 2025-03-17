Жители Алтая с 17 по 21 марта смогут наблюдать "двойную видимость Венеры"

В течение суток планета будет хорошо видна и вскоре после заката, и практически перед рассветом

17 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Венера с Земли / Фото: unsplash.com / Brad Mann

С 17 по 21 марта россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление – двойную видимость Венеры. Как сообщает пресс-служба КФУ, в течение суток планета будет хорошо видна как вскоре после заката, так и практически перед рассветом.

Как рассказал профессор Юрий Нефедьев, обычно планета видна или утром, или вечером. Однако с понедельника складывается нетипичная ситуация.

"Хорошая видимость планеты в вечернее время будет примерно с 19 до 20, а утром – с 5 до 6 часов. Хочу отметить, что все-таки вечером Венера будет достаточно высоко над горизонтом, а утром – практически на горизонте", – добавил он.

После 21 марта Венера с небосвода никуда не исчезнет. Наблюдения за ней можно будет вести весь следующий год. При этом в эти дни планета будет видна не как диск, а как месяц, который в народе называют венерианским. Наблюдать явление, заверил Нефедьев, можно будет невооруженным глазом, при условии ясного неба.