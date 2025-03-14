Астрологи объяснили, почему 14 марта самый плохой день для Тельцов, Раков и Рыб
Согласно прогнозам, он сулит стресс и излишнюю нервозность
14 марта 2025, 08:30, ИА Амител
Астрологи предупредили, что 14 марта будет худшим днем для Тельцов, Раков и Рыб. Согласно прогнозам, их настигнут нервозность и стресс.
В ночь на 14 марта на небе взошла полная кровавая луна. Астрологи отмечают, что наибольшее влияние она окажет на Тельцов, Раков и Рыб: для них день может повлечь за собой сильный стресс и излишнюю нервозность. Однако ее воздействие могут почувствовать на себе и другие знаки зодиака.
В этот день рекомендуют избегать конфликтов, резких решений и импульсивных поступков, а также воздержаться от самокритики.
Ранее кровавую луну уже заметили над Барнаулом. Спутник Земли окрасился в медный оттенок во время его полного затмения.
Кровавая, или красная луна – это явление, возникающее во время полного лунного затмения. В этот момент спутник Земли проходит через тень планеты и постепенно утрачивает яркость, а его поверхность приобретает красноватые оттенки. Кровавой луной феномен назвали из-за глубокого медно-оранжевого свечения при ее полном затмении.
12:10:05 14-03-2025
Какая чушь...
13:27:36 14-03-2025
Рыба (12:10:05 14-03-2025) Какая чушь... ... Еще сутки не закончились.
Берегите себя!
Если вы живете до завтра - дайте знать. Я по вам безпокоюся...
14:59:08 14-03-2025
Musik (13:27:36 14-03-2025) Еще сутки не закончились. Берегите себя! Если вы жив... Каждому по делам его, Мусик, и по другому не бывает.
А астрологи - это те же синоптики в своей области😄