Астрологи объяснили, почему 14 марта самый плохой день для Тельцов, Раков и Рыб

Согласно прогнозам, он сулит стресс и излишнюю нервозность

14 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Кровавое полнолуние над Барнаулом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Астрологи предупредили, что 14 марта будет худшим днем для Тельцов, Раков и Рыб. Согласно прогнозам, их настигнут нервозность и стресс.

В ночь на 14 марта на небе взошла полная кровавая луна. Астрологи отмечают, что наибольшее влияние она окажет на Тельцов, Раков и Рыб: для них день может повлечь за собой сильный стресс и излишнюю нервозность. Однако ее воздействие могут почувствовать на себе и другие знаки зодиака.

В этот день рекомендуют избегать конфликтов, резких решений и импульсивных поступков, а также воздержаться от самокритики.

Ранее кровавую луну уже заметили над Барнаулом. Спутник Земли окрасился в медный оттенок во время его полного затмения.

Кровавая, или красная луна – это явление, возникающее во время полного лунного затмения. В этот момент спутник Земли проходит через тень планеты и постепенно утрачивает яркость, а его поверхность приобретает красноватые оттенки. Кровавой луной феномен назвали из-за глубокого медно-оранжевого свечения при ее полном затмении.