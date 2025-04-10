За денежными переводами людей, работающих сами на себя, могут начать следить

10 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Фото: Hunters Race / unsplash.com

В Счетной палате России предложили следить за денежными переводами самозанятых. Поводом для заявления о такой необходимости стали нарушения со стороны граждан, которые или перестали исправно выплачивать налоги, или не передают данные о расчетах, сообщили в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Известно, что режим самозанятости ввели в стране специально для начинающих предпринимателей, которые не справляются с бюрократической и налоговой нагрузкой. Этим режимом пользуются и те, кто просто хочет большей самостоятельности и независимости от сторонних организаций. Но изначальной задачей для государства было еще и вывести таких граждан "из тени", чтобы "хоть какой-то" налог поступал в бюджет. Теперь же отслеживать денежные переводы предлагают для того, чтобы предприниматели, уже вставшие добровольно "на светлый путь", не ушли "в тень" снова.

Можно ли вообще самозанятых считать бизнесом, рассказала автор Telegram-канала о бухгалтерии и налогах Евгения Мемрук.

"С одной стороны, самозанятые не являются предпринимателями. С другой – все-таки они ведут деятельность, потому что у нас есть инструкция Центрального банка, где четко указано, что доходы от предпринимательской деятельности производятся на расчетном счете, и, соответственно, все движения денежных средств, не связанных с предпринимательской деятельностью, осуществляются на текущих счетах, а самозанятые, получается, на стыке", – сказала она.

Налог на профессиональный доход, который обязаны выплачивать самозанятые, ввели в 2019 году сроком на десять лет в качестве эксперимента. Для оплаты нужно пользоваться приложением "Мой налог". Самозанятые, в отличие от ИП, освобождены от ведения деклараций.

Ранее Алексей Легостаев, глава налоговой службы Алтайского края, отмечал, что в практике нарушений самозанятых уже есть и уголовные прецеденты. А также предположил: если нарушать будут и дальше, то этот налоговый режим могут свернуть, признав эксперимент неудачным.