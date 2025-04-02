В Алтайском крае блогерам предложат работать по патенту

Быть "нелегальным" становится все сложнее

02 апреля 2025, 08:45, ИА Амител

Блогер / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Патент освобождает предпринимателя от НДФЛ и НДС, а также от необходимости заполнять налоговые декларации. Сумма налога фиксированная, а вишенка на торте – из стоимости патента можно вычесть страховой взнос. Перечень тех, кто имеет право пользоваться подобной "упрощенкой" в Алтайском крае, могут пополнить блогеры. О том, что на Алтае будет рассматриваться такой способ налогообложения медиадохода, радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул сообщил краевой бизнес-омбудсмен Андрей Осипов.

В случае с инфлюенсерами все сложнее, чем выдача патентов, например, на уборку квартир или ремонт ювелирных изделий.

"У нас две структуры в законе о патентной системе. Есть горизонтальная – по муниципальным образованиям. То есть предприниматель живет и работает в Барнауле, это один потенциально возможный годовой доход. В Бийске – другой, в райцентре – третий, в селе [с численностью населения] более 500 [человек] – четвертый, менее – пятый, шестой. Смысла здесь, наверное, нет: какая разница, где живет блогер – в Барнауле или в маленьком селе? У него от этого ничего не будет меняться, он не магазин и не парикмахерская", – говорит бизнес-омбудсмен.

Также есть вертикальная система, которая зависит от дохода. По мнению Андрея Осипова, она, в отличие от горизонтальной, уже имеет смысл. Хотя сориентироваться при такой системе тоже будет сложно – изначально блогер может купить патент до 10 млн, но потом "перешкалить" его.

"Поэтому другая, может быть, какая-то классификация должна быть. От количества работников? У нас нет работников чаще всего. От количества транспортных средств? У нас нет транспортных средств. Какой это критерий будет?" – рассуждает Андрей Осипов.

А также добавил: если при рассмотрении идеи окажется, что блогерам легче заплатить 6% по "упрощенке", от патента для этого вида деятельности просто откажутся.

Пока же у тех, кто делает контент, есть два варианта узаконить свою работу. Первый – стать самозанятым, при условии, что годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. В ином случае нужно оформить ИП. Для этого же с 1 мая для инфлюенсеров в России появятся свои коды ОКВЭД.

Вести же работу нелегально, оставаясь в медиа физлицом, становится все сложнее. В последние пару лет в России открыли "охоту" на блогеров-миллионников по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Среди них – Елена Блиновская, семья Чекалиных, Александра Митрошина.

В Алтайском крае крупных блогеров немного, невелик и их годовой доход, считают в налоговой – речь идет о десятках миллионов рублей на человека. Но и их работа контролируется, объяснил глава краевого УФНС Алексей Легостаев.

"Формировали списки налогоплательщиков, по которым есть эти критерии и риски, которые засветились в этом информационном пространстве, и удалось увидеть, что деньги к ним поступают. Как минимум один человек у нас после этого зарегистрировался: то есть не имел вообще никакого статуса, сейчас зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. Один человек уже сдал декларацию, уплатил в пределах миллиона рублей – не десятков, не сотен – миллион рублей уплаченных налогов. С двумя мы продолжаем пока беседы, пытаясь их убедить, что у нас достаточно оснований говорить, что с их стороны допущены нарушения", – рассказал он.

Что же касается патентов, то за последний год они подорожали: налоговые поступления от них на Алтае выросли втрое и превысили 750 миллионов рублей. Чаще других эту систему используют предприниматели в торговле, общепите, грузоперевозках. Вполне возможно, что бизнес, зарабатывающий на лайках и просмотрах, вскоре пополнит их ряды.