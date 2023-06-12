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В барнаульском Нагорном парке подняли флаг в честь Дня России

На мероприятии с поздравительным словом выступил мэр Вячеслав Франк

12 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: barnaul.press
Фото: barnaul.press

Празднование Дня России в Барнауле началось с торжественной церемонии поднятия флага в Нагорном парке, сообщили в мэрии.

В мероприятии участвовали мэр Вячеслав Франк и другие чиновники, а также ветераны СВО, курсанты БЮИ, школьники и представители родительской общественности.

Во время торжественной речи барнаульский градоначальник назвал День России очень значимым для каждого из нас праздником и выразил слова благодарности ветеранам ВОВ, труженикам тыла, бойцам спецоперации, а также всем горожанам, которые своим трудом, учебой и достижениями прославляют город, регион и страну.

Напомним, 12 июня жителей Алтайского края с Днем России также поздравил глава региона Виктор Томенко. 

О том, какие мероприятия пройдут в этом день, читайте в нашем материале.

Барнаул День России
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Комментарии 2

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Гость

13:47:21 12-06-2023

Ни чё что это место кладбищенское ?

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Гость

21:41:43 12-06-2023

Излюбленное действо наследников ссср - "народные гулянья" по могилам. (Так же и про "парк Изумрудный" надо помнить)

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