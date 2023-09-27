С хрустящей корочкой. В Корпорации творчества рассказали, как готовить крутые ивенты

И поделились нюансами в сфере организации мероприятий

27 сентября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KD3hb

Мероприятие / Фото: EventCorpLife

Корпоративы, чемпионаты, дни компаний, открытия заводов, свадьбы, концерты – любое мероприятие, организованное профессионалами, всегда вызывает массу эмоций, которые остаются в памяти. Но мало кто задумывается, что стоит за красивой картинкой. А стоит за ней многомесячная подготовка, детально проработанная концепция со сметой и одна слаженная event-команда*. Такая как Корпорация творчества EventCorpLife*. Ее руководитель Виктория Романова рассказала о том, как творить чудеса.

– Корпорация творчества организовала десятки, нет, даже сотни мероприятий, в том числе и международного уровня. Как вы это делаете настолько круто?

– А вот как приготовить вкусный хлеб? Все просто: надо иметь рецепт, быть внимательным к деталям и любить то, чем ты занимаешься. Вот так же и у нас. Надо четко понимать, что ты делаешь и для чего. А еще любить свое дело. Ведь работа ­– это не от слова "раб", это по любви.

– Какой формат самый интересный?

– Абсолютная любовь – sport event*. Здесь нет места кабаре коммерческих предложений. Все четко, все по программе. Но при этом всегда есть место для дичи́нки, которую мы обожаем. Все церемонии закрытия и открытия международных или федеральных событий готовим в печи с особо хрустящей корочкой.

– На все нужен креатив, но как его в себе найти?

– Воспитать в себе креатив невозможно, я во всяком случае в это не верю. Ты либо с этой планеты, либо с хорошей. И идеи часто рождаются внезапно: вижу бабушку с авоськой яблок и понимаю, надо эту атмосферную дамочку взять на рекламную кампанию здорового образа жизни для нашего клиента на региональный забег. Все в моменте. Я верю во вселенную и ее знаки. К сожалению, услышать ее не каждому дано. Но это уже другая история.

– Топ-10 мероприятий EventCorpLife: существует ли он и что туда входит?

– У меня нет морального права выделить лучшие. Они лучшие все, каждое мероприятие по-своему. Кто придумал меру хорошо/плохо, черное/белое? Этого нет. Все проекты состоялись так, как это должно было произойти. Это как с рождением человека. Нельзя же сказать, ты родился не по правилам. Ты такой, каким тебя создала природа. А в event природа ­– это чуть-чуть мы.

– Какое ближайшее мероприятие event-агентства можно будет посетить?

– Вряд ли это мероприятие можно назвать открытым для всех желающих, но на нем будет присутствовать широкий круг лиц, так что не могу о нем не рассказать. Сейчас мы усиленно готовимся к открытию нового производства Союза компании Seus*. Это будет презентабельно, красиво, четко. В общем, в духе Корпорации творчества EventCorpLife.

Корпорация творчества EventCorpLife

Адрес: Барнаул, Гвардейская, 1/1, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 60-91-11

Почта: Romanova@altfm.ru

WA: +7 913 210-91-11*event-команда ("ивент-команда"); EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф"); sport event ("спорт ивент"); Seus ("Сеус").

ИП Романова В.Е.

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