НОВОСТИОбщество

С какого возраста ребенку можно звать Деда Мороза и как не напугать малыша?

После Нового года у некоторых детей появляется сантафобия

26 декабря 2024, 10:28, ИА Амител

Как понять, что маленькому ребенку уже можно пригласить в гости Дедушку Мороза для поздравления и какие правила необходимо соблюсти? На эти вопросы ответила amic.ru клинический психолог Елена Полухина.

Специалист отметила, что после Нового года к ней на прием приводят детей с сантафобией – боязнью Деда Мороза. Ведь зачастую родители не задумываются, что малыша необходимо подготовить к появлению незнакомого дяди в красном халате, с бородой и посохом.

"Нужно понимать, какой у вас ребенок. Если он тревожный и ему менее трех лет – лучше не рисковать. Приглашать чужого человека в дом нежелательно. Если хочется устроить праздник, то его можно создать и без присутствия Деда Мороза", – рассказала психолог.

Елена Полухина подчеркнула, что ребенок, когда ему четыре, пять и шесть лет, искренне верит в чудо и существование Деда Мороза. Малыша можно удивить, если просто вместе с ним положить вечером шишку в углу комнаты и полить ее "волшебной водой", а к утру уже "вырастет" нарядная елка.   

Также эксперт советует проверять, чтобы Дед Мороз и все артисты были трезвые. И не стоит заставлять ребенка читать стихи или петь песенки, если он не хочет.

советы эксперта Новый год Психология
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:45:22 26-12-2024

Всю жизнь боялся Деда Мороза. Теперь только Снегурочек вызываю.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:50:52 26-12-2024

Гость (10:45:22 26-12-2024) Всю жизнь боялся Деда Мороза. Теперь только Снегурочек вызыв... в школу пойдете - перестанете бояться

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:50 26-12-2024

Musik (10:50:52 26-12-2024) в школу пойдете - перестанете бояться... Я уже столько не бухаю, чтоб в школу без страха идти.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:20:17 26-12-2024

Гость (11:07:50 26-12-2024) Я уже столько не бухаю, чтоб в школу без страха идти.... лицо надеть
сомнения отбросить
и снова идти

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:05:45 26-12-2024

"Также эксперт советует проверять, чтобы Дед Мороз и все артисты были трезвые.", ну у первых 3-4х клиентов может еще и трезвыми будут, а уж дальше как получится )))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:03 26-12-2024

ППШариков (11:05:45 26-12-2024) "Также эксперт советует проверять, чтобы Дед Мороз и все арт... Если Деде Мароз и Снегурочка трезвые - это значит они какие-то не традиционные, антисоветчина.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:10:08 26-12-2024

Гость (14:34:03 26-12-2024) Если Деде Мароз и Снегурочка трезвые - это значит они какие-... Одним словом "Сантаклаус", поэтому и появляется сантафобия.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:06 26-12-2024

Лучше не врать детям. Многие потом припомнят.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:58:59 26-12-2024

какое отношения имеет сантафобия к нашему доброму Дедушке Морозу?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров