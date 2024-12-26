С какого возраста ребенку можно звать Деда Мороза и как не напугать малыша?
После Нового года у некоторых детей появляется сантафобия
26 декабря 2024, 10:28, ИА Амител
Как понять, что маленькому ребенку уже можно пригласить в гости Дедушку Мороза для поздравления и какие правила необходимо соблюсти? На эти вопросы ответила amic.ru клинический психолог Елена Полухина.
Специалист отметила, что после Нового года к ней на прием приводят детей с сантафобией – боязнью Деда Мороза. Ведь зачастую родители не задумываются, что малыша необходимо подготовить к появлению незнакомого дяди в красном халате, с бородой и посохом.
"Нужно понимать, какой у вас ребенок. Если он тревожный и ему менее трех лет – лучше не рисковать. Приглашать чужого человека в дом нежелательно. Если хочется устроить праздник, то его можно создать и без присутствия Деда Мороза", – рассказала психолог.
Елена Полухина подчеркнула, что ребенок, когда ему четыре, пять и шесть лет, искренне верит в чудо и существование Деда Мороза. Малыша можно удивить, если просто вместе с ним положить вечером шишку в углу комнаты и полить ее "волшебной водой", а к утру уже "вырастет" нарядная елка.
Также эксперт советует проверять, чтобы Дед Мороз и все артисты были трезвые. И не стоит заставлять ребенка читать стихи или петь песенки, если он не хочет.
10:45:22 26-12-2024
Всю жизнь боялся Деда Мороза. Теперь только Снегурочек вызываю.
10:50:52 26-12-2024
Гость (10:45:22 26-12-2024) Всю жизнь боялся Деда Мороза. Теперь только Снегурочек вызыв... в школу пойдете - перестанете бояться
11:07:50 26-12-2024
Musik (10:50:52 26-12-2024) в школу пойдете - перестанете бояться... Я уже столько не бухаю, чтоб в школу без страха идти.
11:20:17 26-12-2024
Гость (11:07:50 26-12-2024) Я уже столько не бухаю, чтоб в школу без страха идти.... лицо надеть
сомнения отбросить
и снова идти
11:05:45 26-12-2024
"Также эксперт советует проверять, чтобы Дед Мороз и все артисты были трезвые.", ну у первых 3-4х клиентов может еще и трезвыми будут, а уж дальше как получится )))
14:34:03 26-12-2024
ППШариков (11:05:45 26-12-2024) "Также эксперт советует проверять, чтобы Дед Мороз и все арт... Если Деде Мароз и Снегурочка трезвые - это значит они какие-то не традиционные, антисоветчина.
15:10:08 26-12-2024
Гость (14:34:03 26-12-2024) Если Деде Мароз и Снегурочка трезвые - это значит они какие-... Одним словом "Сантаклаус", поэтому и появляется сантафобия.
11:47:06 26-12-2024
Лучше не врать детям. Многие потом припомнят.
12:58:59 26-12-2024
какое отношения имеет сантафобия к нашему доброму Дедушке Морозу?