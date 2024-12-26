С какого возраста ребенку можно звать Деда Мороза и как не напугать малыша?

После Нового года у некоторых детей появляется сантафобия

26 декабря 2024, 10:28, ИА Амител

Как понять, что маленькому ребенку уже можно пригласить в гости Дедушку Мороза для поздравления и какие правила необходимо соблюсти? На эти вопросы ответила amic.ru клинический психолог Елена Полухина.

Специалист отметила, что после Нового года к ней на прием приводят детей с сантафобией – боязнью Деда Мороза. Ведь зачастую родители не задумываются, что малыша необходимо подготовить к появлению незнакомого дяди в красном халате, с бородой и посохом.

"Нужно понимать, какой у вас ребенок. Если он тревожный и ему менее трех лет – лучше не рисковать. Приглашать чужого человека в дом нежелательно. Если хочется устроить праздник, то его можно создать и без присутствия Деда Мороза", – рассказала психолог.

Елена Полухина подчеркнула, что ребенок, когда ему четыре, пять и шесть лет, искренне верит в чудо и существование Деда Мороза. Малыша можно удивить, если просто вместе с ним положить вечером шишку в углу комнаты и полить ее "волшебной водой", а к утру уже "вырастет" нарядная елка.

Также эксперт советует проверять, чтобы Дед Мороз и все артисты были трезвые. И не стоит заставлять ребенка читать стихи или петь песенки, если он не хочет.