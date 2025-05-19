С какого времени ребенку запрещено гулять без сопровождения взрослых и какой за это штраф?
В большинстве российских регионов действует комендантский час, запрещающий несовершеннолетним ночные прогулки
19 мая 2025, 12:43, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Родители могут получить штраф, если их дети находятся на улице ночью одни. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Если нарушение повторится, санкции могут быть более серьезными.
О том, до какого времени несовершеннолетние могут гулять без сопровождения взрослых и какой штраф грозит за нарушение, – в материале amic.ru.
1
С какого времени детям запрещено гулять без сопровождения взрослых?
Правила комендантского часа установлены не на федеральном уровне: регионы самостоятельно решают, до какого времени детям можно находиться одним на улице.
В большинстве субъектов эти нормативы одинаковы, сообщила Спиридонова. Несовершеннолетним запрещено находиться на улице и в общественных местах с 22:00 до 06:00. Летом время, в которое можно гулять, обычно продлевают до 23:00.
Но есть и отличия. Так, в Алтайском крае есть разделение по возрасту:
- лицам до 16 лет запрещено гулять с 22:00 до 06:00 по местному времени;
- лицам от 16 до 18 лет – с 23:00 до 06:00 по местному времени.
2
Где несовершеннолетним запрещено находиться ночью одним?
Речь идет не только об улице, но и обо всех общественных местах. Ночью детям без сопровождения взрослых запрещено посещать скверы и парки, стадионы и кинотеатры, кафе и рестораны, торговые центры, аэропорты и вокзалы.
3
Какой штраф за нахождение детей на улице без сопровождения взрослых?
Если сотрудники правоохранительных органов "поймают" ребенка ночью на улице одного, родителям будет грозить штраф в размере 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей.
4
Как накажут родителей, если ребенка снова "поймают" на улице одного?
Если же ребенок неоднократно нарушает правила комендантского часа, семью могут поставить на профилактический учет.
13:08:35 19-05-2025
Слухи ходят, в Барнауле какая-то акция, дети на пешеходниках умышленно создают помехи движению, кто-нибудь сталкивался? Там дальше интересное развитие
13:24:52 19-05-2025
Гость (13:08:35 19-05-2025) Слухи ходят, в Барнауле какая-то акция, дети на пешеходниках... Я не слышала, но в субботу работала до часа ночи, выглянула в окно, а там ребятишки лет по 9-10 павлик перебегают прям перед машинами. Честно, афигела.
14:41:27 19-05-2025
Гость (13:08:35 19-05-2025) Слухи ходят, в Барнауле какая-то акция, дети на пешеходниках... Акция назвалась "Музейная ночь" на Старом базаре
14:34:55 19-05-2025
Ночами нужно выпускать КиндерЛовку с мигалками, чтобы отлавливать малолетних детей
23:00:33 19-05-2025
787878 (14:34:55 19-05-2025) Ночами нужно выпускать КиндерЛовку с мигалками, чтобы отлавл... Филиппа Киркорова надо на строгом ошейнике ночью водить - жути нагонять.
14:40:53 19-05-2025
Мы маленькие дети, нам хочется гулять.
15:36:57 19-05-2025
фото - жуть. вот как вытащит из-под мышки топор ...
16:22:23 19-05-2025
Musik (15:36:57 19-05-2025) фото - жуть. вот как вытащит из-под мышки топор ...... С трудом, но нашел на фото мышку. Деменция не грозит
21:08:22 19-05-2025
Гость (16:22:23 19-05-2025) С трудом, но нашел на фото мышку. Деменция не грозит... Да, вам не грозит. Потомучто уже.
15:54:01 19-05-2025
В рамках подготовки празднования Дня Защиты Детей замутить ночной квест "Налови детишек тёмной ночью".
16:09:35 19-05-2025
- (15:54:01 19-05-2025) В рамках подготовки празднования Дня Защиты Детей замутить н... остаться в живых.
поймаешь их, современных...
21:50:21 19-05-2025
Очередной (из "нежности" к ребёнку!)
За штрафом штраф пускается вдогонку...
12:44:43 20-05-2025
Возможно мой оblico мorale старой закалки и не адаптируется к современной действительности, считаю, ребенок ночью на улице- потерянное для общества создание, как и его родители. Они сейчас уже никому не нужны. И никакие нотации и штрафы здесь уже не помогут.