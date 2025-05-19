В большинстве российских регионов действует комендантский час, запрещающий несовершеннолетним ночные прогулки

19 мая 2025, 12:43, ИА Амител

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Родители могут получить штраф, если их дети находятся на улице ночью одни. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Если нарушение повторится, санкции могут быть более серьезными.

О том, до какого времени несовершеннолетние могут гулять без сопровождения взрослых и какой штраф грозит за нарушение, – в материале amic.ru.

1 С какого времени детям запрещено гулять без сопровождения взрослых? Правила комендантского часа установлены не на федеральном уровне: регионы самостоятельно решают, до какого времени детям можно находиться одним на улице. В большинстве субъектов эти нормативы одинаковы, сообщила Спиридонова. Несовершеннолетним запрещено находиться на улице и в общественных местах с 22:00 до 06:00. Летом время, в которое можно гулять, обычно продлевают до 23:00. Но есть и отличия. Так, в Алтайском крае есть разделение по возрасту: лицам до 16 лет запрещено гулять с 22:00 до 06:00 по местному времени;

лицам от 16 до 18 лет – с 23:00 до 06:00 по местному времени.

2 Где несовершеннолетним запрещено находиться ночью одним? Речь идет не только об улице, но и обо всех общественных местах. Ночью детям без сопровождения взрослых запрещено посещать скверы и парки, стадионы и кинотеатры, кафе и рестораны, торговые центры, аэропорты и вокзалы.

3 Какой штраф за нахождение детей на улице без сопровождения взрослых? Если сотрудники правоохранительных органов "поймают" ребенка ночью на улице одного, родителям будет грозить штраф в размере 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей.