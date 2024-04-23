"С коляской не пройти". В Барнауле пожаловались на заставленный самокатами тротуар

По словам местной жительницы, из-за этого заблокированы велопарковка и вход в магазин

23 апреля 2024, 13:31, ИА Амител

Самокаты на улице Островского / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница столицы Алтайского края пожаловалась на запаркованный самокатами тротуар у дома № 41 по улице Островского.

"Порой доходит до того, что невозможно пройти с коляской в продуктовый магазин. Также самокатами заблокирована стационарная велопарковка", – рассказала горожанка в сообществе "Черное и Белое Барнаул".

Ранее барнаульцы жаловались на аналогичную проблему на пересечении улицы Молодежной и Комсомольского проспекта.