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"С коляской не пройти". В Барнауле пожаловались на заставленный самокатами тротуар

По словам местной жительницы, из-за этого заблокированы велопарковка и вход в магазин

23 апреля 2024, 13:31, ИА Амител

Самокаты на улице Островского / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Самокаты на улице Островского / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница столицы Алтайского края пожаловалась на запаркованный самокатами тротуар у дома № 41 по улице Островского.

"Порой доходит до того, что невозможно пройти с коляской в продуктовый магазин. Также самокатами заблокирована стационарная велопарковка", – рассказала горожанка в сообществе "Черное и Белое Барнаул".

Ранее барнаульцы жаловались на аналогичную проблему на пересечении улицы Молодежной и Комсомольского проспекта.

Барнаул самокаты

Комментарии 12

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Гость

13:44:47 23-04-2024

надо их на штраф стоянку, за неправильную парковку. быстро организуют места парковочные. и следить будут.

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Гость

13:56:11 23-04-2024

Когда их начнут ограничивать или запрещать? Пользы от них мало. а проблем доставляют значительно.

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гость

14:16:18 23-04-2024

Но если ты не дай бох заедешь на тротуар на машине даже одним колесом - протокол обеспечен.

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Гость

20:03:53 23-04-2024

гость (14:16:18 23-04-2024) Но если ты не дай бох заедешь на тротуар на машине даже одни... Сегодня только на Мерзликина видел двоих, ни в чём не бывало запарковавшихся прямо на тротуаре. Надо не протокол, а прокол. Авось понятнее станет.

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Гость

14:19:10 23-04-2024

надо провести референдум как в Париже и запретить их совсем

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Гость

14:45:33 23-04-2024

Как может чинушка расторгнуть контракт с прокатной фирмой и администрацией, когда мзда уже получена ? Терпите, скоро зима.

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61zia

14:55:58 23-04-2024

А почему все это происходит? От бескультурья, воспитания нет, мне хорошо, а на остальных мне плевать

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Гость

16:04:51 23-04-2024

61zia (14:55:58 23-04-2024) А почему все это происходит? От бескультурья, воспитания нет... Отправлять на штрафстоянку, а "премию" владелец пускай взыскивает в последнего оленя (пользователя).

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Гость

15:14:11 23-04-2024

Нужны законы защищающие людей от этого произвола, много ограничений и проезд только по велодорожке, ничего нового, все как в развитых странах.

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Гость

20:04:32 23-04-2024

Гость (15:14:11 23-04-2024) Нужны законы защищающие людей от этого произвола, много огра... И где эти велодорожки?

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Гость

20:10:48 23-04-2024

Если невозможно пройти, значит нечего с коляской туда переться!

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Гость

00:47:48 24-04-2024

Сдать их на металлолом. Транспортное средство не должно ездить по тротуарам. И парковаться там тоже. В утиль ...

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