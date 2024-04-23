"С коляской не пройти". В Барнауле пожаловались на заставленный самокатами тротуар
По словам местной жительницы, из-за этого заблокированы велопарковка и вход в магазин
23 апреля 2024, 13:31, ИА Амител
Самокаты на улице Островского / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница столицы Алтайского края пожаловалась на запаркованный самокатами тротуар у дома № 41 по улице Островского.
"Порой доходит до того, что невозможно пройти с коляской в продуктовый магазин. Также самокатами заблокирована стационарная велопарковка", – рассказала горожанка в сообществе "Черное и Белое Барнаул".
Ранее барнаульцы жаловались на аналогичную проблему на пересечении улицы Молодежной и Комсомольского проспекта.
13:44:47 23-04-2024
надо их на штраф стоянку, за неправильную парковку. быстро организуют места парковочные. и следить будут.
13:56:11 23-04-2024
Когда их начнут ограничивать или запрещать? Пользы от них мало. а проблем доставляют значительно.
14:16:18 23-04-2024
Но если ты не дай бох заедешь на тротуар на машине даже одним колесом - протокол обеспечен.
20:03:53 23-04-2024
гость (14:16:18 23-04-2024) Но если ты не дай бох заедешь на тротуар на машине даже одни... Сегодня только на Мерзликина видел двоих, ни в чём не бывало запарковавшихся прямо на тротуаре. Надо не протокол, а прокол. Авось понятнее станет.
14:19:10 23-04-2024
надо провести референдум как в Париже и запретить их совсем
14:45:33 23-04-2024
Как может чинушка расторгнуть контракт с прокатной фирмой и администрацией, когда мзда уже получена ? Терпите, скоро зима.
14:55:58 23-04-2024
А почему все это происходит? От бескультурья, воспитания нет, мне хорошо, а на остальных мне плевать
16:04:51 23-04-2024
61zia (14:55:58 23-04-2024) А почему все это происходит? От бескультурья, воспитания нет... Отправлять на штрафстоянку, а "премию" владелец пускай взыскивает в последнего оленя (пользователя).
15:14:11 23-04-2024
Нужны законы защищающие людей от этого произвола, много ограничений и проезд только по велодорожке, ничего нового, все как в развитых странах.
20:04:32 23-04-2024
Гость (15:14:11 23-04-2024) Нужны законы защищающие людей от этого произвола, много огра... И где эти велодорожки?
20:10:48 23-04-2024
Если невозможно пройти, значит нечего с коляской туда переться!
00:47:48 24-04-2024
Сдать их на металлолом. Транспортное средство не должно ездить по тротуарам. И парковаться там тоже. В утиль ...