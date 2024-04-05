Житель Барнаула пожаловался на заставленный самокатами тротуар
Проблемный участок находится на пересечении Молодежной и Комсомольского
05 апреля 2024, 11:22, ИА Амител
Житель Барнаула пожаловался на "самокатный беспредел" на пересечении улицы Молодежной и Комсомольского проспекта.
По его словам, уже "который год с этим самокатным бизнесом пытаются что-то сделать, но все кратковременно и, как итог, безрезультатно".
"Не понимаю, почему никаких жестких мер не принимается по этому беспорядку. Двум людям не разойтись, не говоря уже про матерей с колясками и инвалидов колясочников. А потом еще жалуются что их самокаты выкидывают то в мусорки с дороги, то еще куда", — цитирует горожанина "Инцидент Барнаул".
В комментариях пользователи указали, что с приходом тепла снова вынуждены с опаской ходить по тротуарам из-за гоняющих самокатчиков.
Другие же обратили внимание, что в проблеме с брошенными самокатами виноват не бизнес, а люди, которые пользуются его услугами. Однако и с таким утверждением согласились не все, сославшись на то, что приложения по аренде самокатов не доработаны:
"Если сделать электронную парковку для самоката по принципу, если в специальный слот самокат не встал, то поездка не завершится и деньги будут списываться дальше, то будут все парковаться правильно", — написал один из пользователей.
В 2023 году в России начали действовать новые правила для пользователей электросамокатов. Рассказали обо всех изменениях.
11:23:41 05-04-2024
жалобщики такие безрукие нытики
13:38:35 05-04-2024
Гость (11:23:41 05-04-2024) жалобщики такие безрукие нытики... Заминусовали) обиделись)
16:14:24 05-04-2024
Гость (13:38:35 05-04-2024) Заминусовали) обиделись)... Как дети малые)))
16:14:49 05-04-2024
Гость (13:38:35 05-04-2024) Заминусовали) обиделись)... это первая смена школоты до интернета дорвалась. читать писать не умеют, знают только лайк и дизлайк. простим будущих курьеров. сейчас и меня заминусуют)))
11:35:51 05-04-2024
Мусор с дороги в мусорку.
А еще у самокатов пожароопасные аккумуляторы
14:56:11 05-04-2024
Олег (11:35:51 05-04-2024) Мусор с дороги в мусорку.А еще у самокатов пожароопасные... Давай храбрец, покажи пример. Домашний воин.
11:41:35 05-04-2024
Вытащите их на проезжую часть, приедут мусаровозы и эвакуируют всё в отдел
11:44:43 05-04-2024
Нытики с собак на самокаты переключились😁 если вам все время что то мешает, может, это с вами что то не то?..))
13:53:28 05-04-2024
Гость (11:44:43 05-04-2024) Нытики с собак на самокаты переключились😁 если вам все врем... А если мне мешают долбоящеры, называющие всех нытиками-это проблема моя или долбоящеров?
11:46:04 05-04-2024
да всегда эти проблемы с культурой поведения, что собачников взять, что самокатчиков...
12:06:37 05-04-2024
Насколько нужно быть завистливым душнилой, чтобы вместо того чтобы передвинуть то, что мешается писать жалобы. Безрукие инфантилы, которые в своей жизни ничего полезного для общества не сделали
13:06:41 05-04-2024
Гость (12:06:37 05-04-2024) Насколько нужно быть завистливым душнилой, чтобы вместо того... то есть за кем-то прибирать то, что тот не потрудился поставить как надо??? что еще вы готовы делать? попу подтереть кому-то? вы ж не безрукий.. я правильно вас понимаю?
13:48:05 05-04-2024
Гость (12:06:37 05-04-2024) Насколько нужно быть завистливым душнилой, чтобы вместо того... Завистливые душнилы? Чему завидовать? Неспособности адекватно запарковать самокат? Если за безрукими самокатчиками переставлять самокаты - ничего не поменяется.
12:13:35 05-04-2024
да всегда эти проблемы с культурой поведения, ---- вы посмотрите, что под окнами ваших муравейников оттаяло😂 вот и вся ваша культура поведения.
12:49:59 05-04-2024
С утра меня разбудил крик петуха. У него не проходил платеж за самокат
13:46:24 05-04-2024
Если фирмы прокатные не могут навести порядок с инвентарём, значит расторгнуть с ними контракты. Или тут тоже успели чинушек замотивировать?
13:53:35 05-04-2024
12:06:37 05-04-2024
Насколько нужно быть завистливым душнилой, чтобы вместо того чтобы передвинуть то, что мешается писать жалобы. Безрукие инфантилы, которые в своей жизни ничего полезного для общества не сделали
Давно ли ты его на себе таскал,такую тяжесть. Плюс чужое имущество - статья
14:42:12 05-04-2024
Губернатор Кузбасса просто запретил арендованные самокаты. Может и наш губернатор задумается?
15:18:08 05-04-2024
А что делать с автомобилями которые перегаражвают пешеходные переходы, спуски или ставят прям на тротуар, газон? А вы про самокаты)) с авто разберитесь для начала!
Предложение "вызывать ГИБДД = передвинуть самокат".
16:07:41 05-04-2024
Есть одна жесткая мера, очень эффективная - это солидол. Замазываются ручки и табло. Солидол не понравится только владельцам кикшеринга. Если самокат мешает проходу пешеходов, то я за Солидол!
16:22:25 05-04-2024
Баранаульцам вечно что-то мешает и вечно их что-то пугает. Тут опять самолет летал. Не уписались со страху?
17:12:15 05-04-2024
никакой пользы от этих самокатов я не вижу. Только опасность и хаос.
02:21:24 06-04-2024
Ну ведь правда пользователи опасные. Ездят быстро, ходить страшно. Нельзя ездить по 2 чела на одном самокате, а им пофиг, все равно так и гоняют. Бесят. Запретите электросамокаты.