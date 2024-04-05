Житель Барнаула пожаловался на заставленный самокатами тротуар

Проблемный участок находится на пересечении Молодежной и Комсомольского

05 апреля 2024, 11:22, ИА Амител

Самокаты / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на "самокатный беспредел" на пересечении улицы Молодежной и Комсомольского проспекта.

По его словам, уже "который год с этим самокатным бизнесом пытаются что-то сделать, но все кратковременно и, как итог, безрезультатно".

"Не понимаю, почему никаких жестких мер не принимается по этому беспорядку. Двум людям не разойтись, не говоря уже про матерей с колясками и инвалидов колясочников. А потом еще жалуются что их самокаты выкидывают то в мусорки с дороги, то еще куда", — цитирует горожанина "Инцидент Барнаул".

В комментариях пользователи указали, что с приходом тепла снова вынуждены с опаской ходить по тротуарам из-за гоняющих самокатчиков.

Другие же обратили внимание, что в проблеме с брошенными самокатами виноват не бизнес, а люди, которые пользуются его услугами. Однако и с таким утверждением согласились не все, сославшись на то, что приложения по аренде самокатов не доработаны:

"Если сделать электронную парковку для самоката по принципу, если в специальный слот самокат не встал, то поездка не завершится и деньги будут списываться дальше, то будут все парковаться правильно", — написал один из пользователей.

В 2023 году в России начали действовать новые правила для пользователей электросамокатов. Рассказали обо всех изменениях.