С коляской по дороге. В Барнауле "исчезли" новые тротуары из-за порывов на сетях

Пешеходы вынуждены устраивать квест по переулку Ядринцева, который весь перерыли

13 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Последствия коммунальной аварии на Ядринцева / Фото: amic.ru

Жители Барнаула вынуждены проходить небольшой участок переулка Ядринцева по проезжей части из-за перекопанных сетевиками тротуаров. За последний месяц на участке Ядринцева от улицы Папанинцев до Молодежной произошло несколько порывов. Их оперативно устранили, но вот ликвидировать последствия пока не спешат. Как и восстанавливать тротуары, которые сделали в 2022 году. Без них пешеходы вынуждены рисковать жизнью и ходить по проезжей части. А движение автомобилей на данном участке очень интенсивное.

Почему "пропал" тротуар?

О проблеме с перекопанными тротуарами на Ядринцева редакции amic.ru рассказали сразу несколько человек. 7 марта в данной части города произошла авария на сетях водоснабжения, из-за которой вода хлынула на проезжую часть. На перекрестке улицы Шевченко кусок дорожного покрытия провалился, образовалась яма. Уровень воды был настолько высоким, что у некоторых авто полностью топило колеса. До этого – накануне 23 февраля – на Ядринцева также произошла коммунальная авария. Оба перекопанных участка, по совпадению, находятся друг напротив друга, поэтому обойти их можно только по дороге. При этом на протяжении недели на участке не ведутся никакие восстановительные работы.

"Пожилые люди и женщины с колясками вынуждены аккуратно идти по дороге и следить, чтобы их не сбили. Водители, конечно, притормаживают, но не все. Некоторые же проносятся мимо на большой скорости", – рассказала читательница amic.ru.

Когда восстановят тротуары?

В пресс-службе "Росводоканала Барнаула" пояснили, что один из порывов на Ядринцева произошел на их сетях. В компании пообещали, что когда возникнут благоприятные погодные условия, тротуар восстановят. Все работы обещают выполнить в крайний срок к 1 июня.

Второй же порыв произошел на сетях Сибирской генерирующей компании. В ее пресс-службе также подтвердили amic.ru, что на этом участке проводятся технологические работы.

"Избежать вскрытия участков тротуаров было невозможно, поскольку под ними проходит тепловая сеть. Место производства работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности. Обратная засыпка будет проведена сразу после завершения работ. Полное восстановление благоустройства будет выполнено с наступлением благоприятных погодных условий. Приносим горожанам извинения за временные неудобства", – сообщили в СГК.

Отметим, что до 2022 года в данной части переулка Ядринцева фактически отсутствовал тротуар. Там была лишь натоптанная тропа, которая соединяла улицы и дома, в том числе частные. Но передвигаться по ней было тяжело.

После жалоб жителей города власти краевой столицы решили построить полноценный комфортный тротуар. Сколько потратили на него – в мэрии не сообщали. Вместе с тротуаром на Ядринцева смонтировали линию наружного освещения.