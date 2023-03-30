С любимыми не расставайтесь. Чьей "крышей" на Алтае был Золотухин и как он строил МТА

Знаменитый артист опекал МТА, передавал свой опыт молодёжи и сыграл в Барнауле в четырёх спектаклях

30 марта 2023, 07:11, ИА Амител

Фото предоставлено Татьяной Козицыной

30 марта 2023 года исполняется 10 лет со дня смерти народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра на Таганке и Молодёжного театра Алтая Валерия Золотухина. О Валерии Сергеевиче, о том, что он сделал для МТА, amic.ru и Дмитрий Негреев поговорили с бывшим директором театра Татьяной Козицыной. Она рассказала, кем артист был для "золотухинского" театрального курса, какими непростыми у него были отношения с властями предержащими, как собирали деньги на храм в Быстром Истоке, и почему для Золотухина МТА был отдушиной.

Кто такая Татьяна Козицына?

Татьяна Фёдоровна Козицына родилась 4 октября 1949 года. Окончила Алтайский государственный институт культуры, ассистентуру и аспирантуру ГИТИСа. Преподавала в АГИКе и АГУ – театральную речь и мастерство речи телерадиожурналиста. С 1997 по 2013 год работала директором Молодёжного театра Алтая.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Кто такой Валерий Золотухин?

Валерий Сергеевич Золотухин родился 21 июня 1941 года в Быстром Истоке Алтайского края. Окончил ГИТИС. С 1964 года играл в Театре на Таганке в знаменитых постановках Юрия Любимова ("Добрый человек из Сезуана", "Десять дней, которые потрясли мир", "Антимиры", "Владимир Высоцкий" и многих других). В 2011 – 2013 годах Золотухин был художественным руководителем Театра на Таганке. Он также снялся во многих фильмах. Среди них "Бумбараш", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Единственная", "Маленькие трагедии", "Хозяин тайги", "Мастер и Маргарита", "Вий". Народный артист РСФСР. Умер 30 марта 2013 года в Москве. Похоронен на родине, в селе Быстрый Исток.Валерий Золотухин и Татьяна Козицына сыграли огромную роль в судьбе Молодёжного театра Алтая, бывшего ТЮЗа, театра юного зрителя. Театр находился в старом, давно не ремонтировавшемся здании, которое делил с краевым Дворцом пионеров. Сначала Козицына в обход управления культуры добилась, чтобы губернатор Александр Суриков передал театру здание Дворца культуры Барнаульского меланжевого комбината (ДК БМК). Затем энергия и авторитет Золотухина помогли краевым властям принять решение выделить деньги на реконструкцию здания под нужды театра. Открытие нового МТА состоялось 21 июня 2011 года, в день рождения Золотухина. Ему исполнилось 70 лет.

Валерий Золотухин сотрудничал с МТА больше 10 лет и все эти годы был "крышей" Козицыной, прикрывал её от властей, у которых она всё время просила деньги – на стройку, на участие в фестивалях, на приглашённых режиссёров.

​Фото предоставлено Татьяной Козицыной

Золотухин не только помогал театру своими связями и влиянием, но и выступал на его сцене. Он играл в четырёх спектаклях МТА: "На дне" Максима Горького (2003), "Ревизор" Николая Гоголя (2007), "Праздники детства" по рассказам Шукшина (2009), "С любимыми не расставайтесь" Александра Володина (2012).

24 ноября 2012 года артист играл "С любимыми не расставайтесь". Это был его последний выход на сцену. После смерти Золотухина Молодёжному театру Алтая было присвоено его имя.

"Танькина крыша". Как Золотухин стал худруком Молодёжного театра

– Это смешная история. Мне как в голову встряло бороться за ДК БМК, и давай я с ума сходить, головой об стенку биться. Все до одного говорили: "Никогда не будет там театра! Что ты придумала, мне Зеленцов (Зеленцов Геннадий Кузьмич, начальник краевого управления культуры в администрациях губернаторов Владимира Райфикешта и Льва Коршунова, – прим. ред.) говорил". А я говорила: "У вас не будет, а у нас будет".

И тут я всех обманула, и Суриков (Суриков Александр Александрович, губернатор Алтайского края в 1996 – 2004 гг., – прим. ред.) мне дом подписал. Подписал, а денег-то в крае ни гроша. Правда, Суриков пообещал: "Я вам построю театр". 50 лет мечтали, и никто не мог. Коммунисты боролись, у нас даже протокол крайкома партии есть, как в каком-то году этот вопрос ставился.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Золотухина я давно знала. И тут он нас попросил, чтобы мы ему помогли в сборе денег на храм. У него же отец храм разрушил в Быстром Истоке. Золотухин об этом всю жизнь помнил и говорил: надо, девки, храм построить. Хоть маленький, хоть какой. Первые 100 тысяч дал Александр Александрович Суриков. Добрый человек, я его всегда буду вспоминать. Но он, слава Богу, живой.

И мы стали ездить по районам, деньги собирать. И вот как-то едем, и я говорю: "Валерий Сергеевич, вы бы у нас сыграли какой-нибудь спектакль". А он мне: "Танька, ну ты сумасшедшая! Ну какой я могу у вас спектакль? У меня трое детей, две жены, шесть внуков, "Таганка", съёмки, командировки, мне надо деньги на всех зарабатывать".

Приехали куда-то, и он спрашивает: "А что сыграть-то?" Я говорю: "Ну не знаю, вот вы играли на "Таганке" Ваську Пепла в "На дне", а у нас с классикой не особо". Золотухин: "Ну что бы я сейчас Ваську Пепла играл на старости лет?" Я: "Ну вы бы Луку сыграли". Золотухин: "А кто бы поставил?" Я: "Сейчас позвоню Лоевскому (Лоевский Олег Соломонович, член экспертного совета Национальной театральной премии "Золотая Маска", театральный критик, – прим. ред.), он нам подгонит какого-нибудь талантливого дядечку".

Лоевский порекомендовал нам Алексея Песегова, он уже тогда был "золотомасочник". Лоевский ему говорит: "Козицына собралась ставить "На дне" с Золотухиным. Ты поставишь?" А Песегов ему отвечает: "Я с Золотухиным? Никогда". Боялся.

Мы с Алексеем дружили, я ему позвонила: "Лёш, помоги, нам надо репертуар создавать". В общем, начали ставить спектакль. Золотухин приезжает, репетирует, ему нравится. В итоге на фестивале "Театр без границ" в Магнитогорске, куда нас пригласили с "На дне", я предложила ему стать худруком. Золотухин говорит: "Козицына, от тебя с ума сойти можно – то сыграй, то худруком будь". После фестиваля он улетел в Москву, звонит: "Если худруком стану, то что надо будет делать?" Я говорю: "Да ничего, как дружили с нами, так и будете дружить". За 12 лет общей нашей работы он никогда никуда не вмешивался и всем говорил: "Я Танькина крыша. Она несговорчивая, ей надо помогать".

"Ты уходи в отпуск, а я уеду за границу". Золотухин и Евдокимов

– Как-то Золотухин приехал и говорит мне: "Ты уходи в отпуск". Я спрашиваю: "Зачем?" А он: "Дело в том, что Евдокимов выдвигаться будет". Я: "Да ну, вы что попало, Валерий Сергеевич, придумали, кто это вам сказал? Обхохочешься". Золотухин: "Таня, а он победит".

Потом меня Ремнева (Ремнева Надежда Степановна, почётный гражданин Алтайского края, во время губернаторских выборов 2004 года была начальником отдела медико-социальных и семейно-демографических проблем администрации края, – прим. ред.) позвала: "За то, что вам Суриков отдал ДК БМК, откройте молодёжный штаб". Я Золотухину рассказала. А он мне снова: "Таня, тебе не штаб открывать надо, а уходить в отпуск. Я тебя прошу. А я уеду за границу".

После выборов Евдокимов должен был лететь чартерным рейсом в Казахстан. И Золотухина позвали в эту бригаду. Я его попросила: "Дяденька, ну поговори ты с Евдокимовым, пусть не выгоняют Ломакина. Он к нам хорошо относится, нас не терроризирует". Это чистая правда, никогда не мешал. Я на ушах хожу, давно бы выгнать надо, а Ломакин мне: "Тань, только ты с топором ни на кого не нападай, пожалуйста".

Дяденька наш прилетел назад, я говорю: "Что он сказал?" Золотухин говорит: "Послал меня по известному адресу вместе с Ломакиным". Но не выгнал Ломакина.

Фото предоставлено Татьяной Козицыной

"Как он их любил!" Как открыли "золотухинский" курс

– Я Золотухину говорю: "Слушайте, давайте курс наберём". Он: "Господи, как курс?" Я: "Поедем по деревням и насобираем студентов". И мы набрали курс в 2006 году. Они считались студентами института культуры, но учились и жили у нас в старом театре. Мы их там кормили – солили сало, капусту.

Преподавали Старков и Таякина (Старков Геннадий Васильевич, актёр, режиссёр, преподаватель Алтайского государственного института культуры; Таякина Нина Васильевна, актриса Молодёжного театра Алтая, заслуженная артистка России, – прим. ред.). Золотухин приезжал очень часто и был как бы художественным руководителем курса. Он очень много для детей сделал, они его очень любили. Золотухин своим присутствием, своим участием в спектаклях, в которых и ребятишки были заняты, влиял на них.

Золотухин их любил. Как он их любил! Они ему всё рассказывали. Всё время деньги давал, чтобы мы им поесть купили.

Фото предоставлено Татьяной Козицыной

"Валерий Сергеевич, давайте строить театр". Как Золотухин искал деньги на реконструкцию ДК БМК

– Карлин (Карлин Александр Богданович, губернатор Алтайского края в 2005 – 2018 гг., – прим. ред.) пришёл к нам на "Ревизора" ещё в старый театр. Золотухин играл Городничего. Я разложила везде проектную документацию. Карлин посмотрел: "Этого ничего не будет". Потом нам говорят: "Денег в крае нет, строить не будем. Найдёте деньги, будем строить".

Мы с Рыжковой (Рыжкова Галина Яковлевна, заместитель начальника краевого управления культуры в 1990 – 2000 гг., – прим. ред.) пошли к Щетинину (вице-губернатор, начальник главного управления экономики и инвестиций в 2005 – 2014 гг., – прим. ред.): "Михаил Павлович, а куда можно за деньгами идти?" Он отвечает: "А хоть куда, лишь бы они были чистые". Я говорю: "А к китайским коммунистам можно?" Меня Золотухин так научил спросить. Щетинин: "Да хоть к кому, лишь бы деньги были не криминальные".

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Золотухин стал искать деньги и нашёл их в Уральской горно-металлургической компании. Им как Евдокимов (Михаил Сергеевич Евдокимов, губернатор Алтайского края в 2004 – 2005 гг., – прим. ред.) отдал рудники, так они с нашей администрацией и не общались. 27 марта, не помню какого года, в День театра, они нас пригласили с Золотухиным. Везли нас из гостиницы до офиса на двух "Хаммерах". У меня с собой была проектная документация в пакете "Мария Ра".

Пригласили в кабинет к генеральному директору Андрею Анатольевичу Козицыну. Сидим за круглым яшмовым столом, молчим, не знаем, что говорить. Козицын спрашивает: "Татьяна Фёдоровна, а вы где родились?" Я говорю: "Село Шилово Калманского района Алтайского края". И опять все замолчали. И тут Золотухин: "А можно Таня достанет проектную документацию?" Я беру мешок, раскладываю, все смотрят в эти листочки. А я и говорю: "Андрей Анатольевич, нам не надо ни мрамора, ни гранита". Козицын: "А вы хотите, чтобы я вам из гипсокартона театр построил?" Все в кабинете рассмеялись, атмосфера разрядилась. Они уже решили, что построят театр, составили протокол.

Я вернулась в Барнаул, от меня тут все закрываются. Спросили только: "Вы как туда попали?" Приехали представители департамента по строительству УГМК, их никто не встретил. Я уговорила Петра Анисифорова и Любовь Никитину (Анисифоров Пётр Иванович, архитектор; Никитина Любовь Ивановна возглавляла научно-производственный центр "Наследие", – прим. ред.) пообщаться с УГМК, все приехали на площадь Октября. Гости подходят к "шпилю": "Вот этот?" Я говорю: "Нет, вот этот" и показываю на ДК БМК. Всё, они поехали считать деньги.

А Золотухина УГМК пригласила на открытие рудника в Рубцовском районе. Он прилетел в Барнаул, мы его с Галиной Яковлевной Рыжковой проводили в Рубцовск, а сами пошли к ней домой. Через несколько часов звонок из Рубцовска: Золотухин едет назад, встречайте. Мы обезумели, побежали с Рыжковой в театр. Прошло несколько часов, приходит наш Дядька. Так-то он матерился всегда, а тут без матерков. Костыль поставил, кепку снял и говорит: "Ну, девки, уезжаю я. Ездил Васька (Василий Шукшин, – прим. ред.) в Сростки через Новосибирск, и я буду в Быстрый Исток ездить через Новосибирск". И, главное, спокойным таким, ровным голосом, говорит.

Я его отвезла в гостиницу, а утром ему лететь в Москву. В аэропорту зашли в ВИП-зал и он мне рассказал, что его краевые власти не пропустили на рудник. Он мне говорит, я вас не брошу, буду как-нибудь помогать, но сюда не приеду больше никогда.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не помню, сколько месяцев прошло после этого, мне позвонил руководитель представительства края в Москве Николай Владимирович Борисенко: "Татьяна Фёдоровна, Карлин просит, чтобы Золотухин приехал в представительство". Я говорю: "Он не поедет, я даже звонить не буду". Он мне: "Вы же разумный человек, надо, чтобы приехал".

Я позвонила жене Золотухина, Тамаре, мы с ней дружили. Рассказала ей про разговор, она говорит: "Я всё это знаю, он не пойдёт". Тамара умная-умная была, царство ей небесное. Это же все говорят, что Линдт (Ирина Линдт, актриса Театра на Таганке, – прим. ред.) его жена. Никакая не жена Линдт. Он Тамарку (Тамара Гусева, скрипачка, – прим. ред.) не бросил, он с ней жил до последней минуты. И Тамара говорит: "Наверное, нам надо сделать так, чтобы он пришёл, и всем станет, может быть, легче. Напряжение, может, снимется. Так же невозможно, он не спит, не ест, почернел весь".

Тамара его повезла сама. Потом перезванивает, я спрашиваю: "Перед ним хоть извинились?" Она: "Нет. Он зашёл, а Карлин ему говорит: "Валерий Сергеевич, давайте строить театр".

От услуг УГМК администрация края отказалась. УГМК не собиралась давать деньги, а хотела сама построить театр. А кому это понравится? В итоге строили по краевой адресной инвестиционной программе.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Александр Богданович, но ведь так было". Как Золотухин и Карлин смотрели "Прощание славянки"

– Пришёл ко мне Митя Егоров: "Татьяна Фёдоровна, я прочитал роман Астафьева "Прокляты и убиты". Так он меня потряс, я так взволнован. Но вы же не дадите, конечно, мне его поставить?" Я говорю: "Егоров, завтра начинай репетировать". А почему? Астафьев писал этот роман на Алтае у родной сестры Володи Кузнецова (Кузнецов Владимир Сергеевич, руководитель Алтайского отделения Союза кинематографистов, – прим. ред.). А я с Астафьевым была знакома.

Митя поставил по "Прокляты и убиты" спектакль "Прощание славянки". На прогоне некоторые товарищи орали, что Козицыну и Егорова надо застрелить. Ломакин мне сказал: "Тебе голову за этот спектакль оторвут". Я его спрашиваю: "Чего вы напугались?" Но и сама напугалась. Давай звонить Валерию Сергеевичу: так и так. Он знал, что спектакль ставится, но сам ещё его не видел.

Потом он прилетает, чтобы посмотреть, и говорит: "А Карлина-то давай позовём". А я боюсь. Он мне: "Чего бояться, всё равно уже столько шума". Я передала пригласительный билет. Из администрации звонят: придет. Приезжает с женой, спрашивает: "Сколько спектакль идёт?" Я говорю: "Четыре часа". Он: "Нет, сразу вас предупреждаю, через два часа я уезжаю, я не могу в одном месте быть по четыре часа".

Пошли на спектакль, я трясусь, там же матерятся. Первое действие закончилось, поднимаемся все наверх. Все стоят молча. Золотухин говорит: "Александр Богданович, но ведь так было". Карлин: "Пойдёмте на второе действие".

Второе действие закончилось, зрители аплодировали, кричали, стучали. Я отвела гостей в кабинет. Карлин спрашивает: "Режиссёр здесь? Пригласите". Пока искала Егорова, все из кабинета исчезли. Спрашиваю секретаря: "Где все?" На собрание, говорит, пошли. Карлин сказал, соберите всех. Побежала в зал, думаю, может там уже арестовывают, и слышу, Карлин говорит: "Я для вас сделаю всё, вы не будете ни в чём нуждаться".

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"У него тут была отдушина". Зачем МТА был нужен Золотухину

– Меня многие спрашивали, зачем мы нужны Золотухину. У него столько дел, он востребованный актёр, а тут ещё директором "Таганки" стал. И я этот вопрос тоже себе каждый день задавала.

Начнут меня гонять, а по ДК БМК меня много гоняли: будем делать оргвыводы. Я Золотухину позвоню: "Сказали, будут делать какие-то выводы". А он возьмёт и прилетит утром в Барнаул и придёт вместе со мной на работу. Прикольщик был.

Он у нас никогда не выпивал. Почему, не знаю. Бывают, наверное, у людей какие-то табу. И все думали, что он вообще не выпивает.

Я нашла ответ на вопрос, для чего мы ему нужны были. У него тут была отдушина. Он, конечно, очень уставал. Бывало, приедет, я ему говорю: "Валерий Сергеевич, вы опять не принесли чеки, билеты". А он: "Тань, ну как ты думаешь? У меня внуки из портфеля всё вытащили и порвали". Он когда сюда прилетал, у него какое-то отдохновение было. С ребятишками-студентами пообщается, всё мне расскажет, что никому не надо знать.

Он очень простой был в общении, только думают про него что попало. Он человек был хороший, в этом я уверена. И я не приукрашиваю и не льщу. Просто я его хорошо знаю.

Фото: Андрей Каспришин

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