С марта в России введут обязательную маркировку косметики и снеков

Мишустин подписал соответствующее распоряжение

10 февраля 2025, 23:02, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать обязательная маркировка для ряда товаров бакалейной продукции, косметики и бытовой химии. Как сообщает "Коммерсант", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Маркировке в системе "Честный знак" подлежат специи, приправы, чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, попкорн, соусы, пряности, сухие бульоны, супы и уксус в порошке. Также новые требования распространяются на зубные пасты, мыломоющие средства, дезодоранты, косметику для волос и бритья, декоративную косметику и средства по уходу за кожей.

Помимо этого, обязательной маркировке подлежат некоторые смазочные материалы и автомобильные жидкости, включая моторные масла, антикоррозионные покрытия, тормозные жидкости и антифризы.

Решение о введении маркировки было принято правительством в ноябре 2024 года. Изначально старт маркировки косметики и бытовой химии планировался на 1 мая, а смазочных материалов – на 1 сентября, однако сроки были пересмотрены.