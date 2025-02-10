С марта в России введут обязательную маркировку косметики и снеков
Мишустин подписал соответствующее распоряжение
10 февраля 2025, 23:02, ИА Амител
С 1 марта 2025 года в России начнет действовать обязательная маркировка для ряда товаров бакалейной продукции, косметики и бытовой химии. Как сообщает "Коммерсант", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Маркировке в системе "Честный знак" подлежат специи, приправы, чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, попкорн, соусы, пряности, сухие бульоны, супы и уксус в порошке. Также новые требования распространяются на зубные пасты, мыломоющие средства, дезодоранты, косметику для волос и бритья, декоративную косметику и средства по уходу за кожей.
Помимо этого, обязательной маркировке подлежат некоторые смазочные материалы и автомобильные жидкости, включая моторные масла, антикоррозионные покрытия, тормозные жидкости и антифризы.
Решение о введении маркировки было принято правительством в ноябре 2024 года. Изначально старт маркировки косметики и бытовой химии планировался на 1 мая, а смазочных материалов – на 1 сентября, однако сроки были пересмотрены.
23:12:50 10-02-2025
Кто видел «уксус в порошке»? Что за продукт?
08:13:29 11-02-2025
Все теперь цены на все это еще вырастут. Денег им захотелось еще больше собрать с самого ходового.
08:30:47 11-02-2025
Быстро прочитал заголовок так - "... маркировку косметики и снегов".
А вы верите, что в России могут ввести маркировку снегов, льдов, воздухов и т.д.?
Да "+", Нет "-"
08:46:04 11-02-2025
Маркировка - золотая жила
12:01:41 11-02-2025
Нечем занять мощности серверов...Будем маркерами "засирать"... Более идиотского занятия придумать себе трудно. Есть товары, подлежащие обязательной сертификации, зачем дублировать? Страна не пуганных идиотов, как сказал герой фильма "Гений"...А ответ на вопрос, почему это всяко незаконное детище работает таится в одном предложении : " Оператором системы распоряжением правительства РФ без конкурса назначена компания ЦРПТ (совместное предприятие Алишера Усманова, «Ростеха» и Александра Галицкого)..." Т.е. не государственная контора торгует правом россиян на торговлю.