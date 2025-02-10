НОВОСТИОбщество

С марта в России введут обязательную маркировку косметики и снеков

Мишустин подписал соответствующее распоряжение

10 февраля 2025, 23:02, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru
Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать обязательная маркировка для ряда товаров бакалейной продукции, косметики и бытовой химии. Как сообщает "Коммерсант", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Маркировке в системе "Честный знак" подлежат специи, приправы, чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, попкорн, соусы, пряности, сухие бульоны, супы и уксус в порошке. Также новые требования распространяются на зубные пасты, мыломоющие средства, дезодоранты, косметику для волос и бритья, декоративную косметику и средства по уходу за кожей.

Помимо этого, обязательной маркировке подлежат некоторые смазочные материалы и автомобильные жидкости, включая моторные масла, антикоррозионные покрытия, тормозные жидкости и антифризы.

Решение о введении маркировки было принято правительством в ноябре 2024 года. Изначально старт маркировки косметики и бытовой химии планировался на 1 мая, а смазочных материалов – на 1 сентября, однако сроки были пересмотрены.

Россия Михаил Мишустин

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

23:12:50 10-02-2025

Кто видел «уксус в порошке»? Что за продукт?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:13:29 11-02-2025

Все теперь цены на все это еще вырастут. Денег им захотелось еще больше собрать с самого ходового.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

08:30:47 11-02-2025

Быстро прочитал заголовок так - "... маркировку косметики и снегов".
А вы верите, что в России могут ввести маркировку снегов, льдов, воздухов и т.д.?
Да "+", Нет "-"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:04 11-02-2025

Маркировка - золотая жила

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

12:01:41 11-02-2025

Нечем занять мощности серверов...Будем маркерами "засирать"... Более идиотского занятия придумать себе трудно. Есть товары, подлежащие обязательной сертификации, зачем дублировать? Страна не пуганных идиотов, как сказал герой фильма "Гений"...А ответ на вопрос, почему это всяко незаконное детище работает таится в одном предложении : " Оператором системы распоряжением правительства РФ без конкурса назначена компания ЦРПТ (совместное предприятие Алишера Усманова, «Ростеха» и Александра Галицкого)..." Т.е. не государственная контора торгует правом россиян на торговлю.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров