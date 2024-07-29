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С МотоТаней простились в Москве

Девушку планируют похоронить в родном Омске

29 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Церемония прощания с МотоТаней / Кадр из видео: SHOT
Церемония прощания с МотоТаней / Кадр из видео: SHOT

В Москве 28 июля простились с блогершей Татьяной Озолиной, более известной как МотоТаня. Девушка погибла в ДТП 22 июля в Турции.

Как сообщает SHOT, церемония прошла на Троекуровском кладбище. Проводить в последний путь "самую красивую байкершу России" пришли сотни поклонников, также на церемонии присутствовал 13-летний сын погибшей.

Похоронить Озолину планируют в родном Омске. 

МотоТаня считалась одной из самых популярных байкерш в России. У девушки больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube.

утраты блогеры

Комментарии 7

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Гость

11:15:57 29-07-2024

её пример другим наука

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Гость

11:26:31 29-07-2024

мальчишку жалко, остался без матери

  6 Нравится
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Гость

12:53:09 29-07-2024

мото-тётя-всё

  6 Нравится
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Гость

13:36:32 29-07-2024

к чему эта новость? Звезда?

  2 Нравится
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Гость

13:36:34 29-07-2024

к чему эта новость? Звезда?

  -1 Нравится
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Константин

14:12:13 29-07-2024

Турция - страна НАТО

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Гость

15:41:13 29-07-2024

Красиво жила, но недолго.

  3 Нравится
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