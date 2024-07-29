С МотоТаней простились в Москве
Девушку планируют похоронить в родном Омске
29 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Церемония прощания с МотоТаней / Кадр из видео: SHOT
В Москве 28 июля простились с блогершей Татьяной Озолиной, более известной как МотоТаня. Девушка погибла в ДТП 22 июля в Турции.
Как сообщает SHOT, церемония прошла на Троекуровском кладбище. Проводить в последний путь "самую красивую байкершу России" пришли сотни поклонников, также на церемонии присутствовал 13-летний сын погибшей.
Похоронить Озолину планируют в родном Омске.
МотоТаня считалась одной из самых популярных байкерш в России. У девушки больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube.
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