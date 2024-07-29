С МотоТаней простились в Москве

Девушку планируют похоронить в родном Омске

29 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Церемония прощания с МотоТаней / Кадр из видео: SHOT

В Москве 28 июля простились с блогершей Татьяной Озолиной, более известной как МотоТаня. Девушка погибла в ДТП 22 июля в Турции.

Как сообщает SHOT, церемония прошла на Троекуровском кладбище. Проводить в последний путь "самую красивую байкершу России" пришли сотни поклонников, также на церемонии присутствовал 13-летний сын погибшей.

Похоронить Озолину планируют в родном Омске.

МотоТаня считалась одной из самых популярных байкерш в России. У девушки больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube.