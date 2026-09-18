С названиями, но пока без табло: в центре Барнаула продолжается установка новых остановок

Полностью готовый вид остановочные павильоны примут на финальном этапе обустройства всей сети

18 сентября 2026, 07:00, ИА Амител

Новые остановки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В историческом центре Барнаула продолжается обновление дорожной инфраструктуры. До конца года на улицах города появится 19 новых остановочных павильонов , оформленных в едином строгом стиле. Главным объектом реновации стал проспект Ленина — здесь, на участке от площади Баварина до площади Октября, заменят в общей сложности 14 павильонов .

Работы ведутся поэтапно в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Около театра кукол "Сказка" комплексы практически обрели финальный вид — на них уже появились декоративные полосы с официальными названиями. А на остановке "Дом Союзов" рабочие завершили монтаж опорного металлического каркаса.

При этом на павильонах пока отсутствуют электронные информационные табло с расписанием транспорта. В городской администрации поясняют: к их установке, подключению и пусконаладочным работам подрядная организация приступит на финальном этапе обустройства всей сети.

Помимо названий остановок, внутреннюю часть комплексов со временем оснастят специальными информационными конструкциями с туристическими материалами. Ожидая автобус или троллейбус, жители и гости города смогут изучить схемы экскурсионных маршрутов и узнать интересные факты о главных достопримечательностях краевой столицы.

Напомним, помимо главного проспекта, аналогичные современные павильоны до конца года смонтируют также на Демидовской площади, площади Спартака и на остановке "Улица Пушкина" рядом с рестораном "Русский чай".