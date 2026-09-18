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С названиями, но пока без табло: в центре Барнаула продолжается установка новых остановок

Полностью готовый вид остановочные павильоны примут на финальном этапе обустройства всей сети

18 сентября 2026, 07:00, ИА Амител

Новые остановки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В историческом центре Барнаула продолжается обновление дорожной инфраструктуры. До конца года на улицах города появится 19 новых остановочных павильонов, оформленных в едином строгом стиле. Главным объектом реновации стал проспект Ленина — здесь, на участке от площади Баварина до площади Октября, заменят в общей сложности 14 павильонов.

Работы ведутся поэтапно в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Около театра кукол "Сказка" комплексы практически обрели финальный вид — на них уже появились декоративные полосы с официальными названиями. А на остановке "Дом Союзов" рабочие завершили монтаж опорного металлического каркаса.

При этом на павильонах пока отсутствуют электронные информационные табло с расписанием транспорта. В городской администрации поясняют: к их установке, подключению и пусконаладочным работам подрядная организация приступит на финальном этапе обустройства всей сети.

Помимо названий остановок, внутреннюю часть комплексов со временем оснастят специальными информационными конструкциями с туристическими материалами. Ожидая автобус или троллейбус, жители и гости города смогут изучить схемы экскурсионных маршрутов и узнать интересные факты о главных достопримечательностях краевой столицы. 

Напомним, помимо главного проспекта, аналогичные современные павильоны до конца года смонтируют также на Демидовской площади, площади Спартака и на остановке "Улица Пушкина" рядом с рестораном "Русский чай".

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Комментарии 17

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Гость

08:34:39 18-09-2026

Теперь на деревяхах теплее спать.

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Гость

08:49:44 18-09-2026

Гость (08:34:39 18-09-2026) Теперь на деревяхах теплее спать.... Это прорыв, однако. Сиденья деревянные. Еще бы в ПАЗиках дермантин заменили на ткань, вообще была бы цивилизация. Но это к 2030 году, обещают.

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Гость

08:56:27 18-09-2026

надпись остановок нужно было сделать внутри и вверх ногами

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Гость

09:14:41 18-09-2026

Сколько я уже видел этих остановочных павильонов... И никакой из них не спасал ни от ветра, ни от дождя.

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Гость

09:47:36 18-09-2026

Гость (09:14:41 18-09-2026) Сколько я уже видел этих остановочных павильонов... И никако... у нас в сибири надо закрытые делать
с отоплением зимой и охлаждением летом

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Гость

10:19:42 18-09-2026

Гость (09:14:41 18-09-2026) Сколько я уже видел этих остановочных павильонов... И никако... Зайти под крышу не пробовали? А делать их совсем теплыми и сухими и нельзя - сами знаете кто там будет жить вместо пассажиров. Те же, кто у круглосуточных автоматов живет на полу. А, понял, вы ка раз их этих мечтателей там пожить.

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Гость

12:59:25 18-09-2026

Гость (10:19:42 18-09-2026) Зайти под крышу не пробовали? А делать их совсем теплыми и ... за бомжами должны следить соответствующие службы
или вообще тогда лавок не ставить изза бомжей и ханыг?

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Гость

09:24:55 18-09-2026

симпатичные остановочки

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Гость

09:27:14 18-09-2026

скоро все стекла позаклеят рекламой

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Гость

09:48:30 18-09-2026

Гость (09:27:14 18-09-2026) скоро все стекла позаклеят рекламой... На Солнечной поляне вон все стекла мутные уже от попыток свести граффити и клей

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Гость

09:50:06 18-09-2026

Почему остановки не оснащены самостоятельной подсветкой,разъемами для зарядки севших телефонов,видеокамерами,сенсорными дисплеями с расписанием маршрутов? Уж для центрального проспекта можно было на такие разориться

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Гость

10:16:19 18-09-2026

Гость (09:50:06 18-09-2026) Почему остановки не оснащены самостоятельной подсветкой,разъ... Вот вы замахнулись, чай не Москва же. Там крыша то хоть не из поликарбоната?

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Гость

11:58:28 18-09-2026

Позвольте спросить, сколько "павильонов"? , сколько их переживет зиму?., какова стоимость "павильона" А по факту опять г., за наши деньги между прочим.

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пассажир

13:39:34 18-09-2026

1. маленькие - от силы пять человек поместится
2. стекло - все время бьют
3. кругом дыры, крыша маленькая - плохо защищает от ветра и дождя

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Татьяна

16:26:55 18-09-2026

Шило на мыло меняют

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Гость

11:02:43 21-09-2026

все комментарии по делу. Кто опять минусует?

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Мусик

11:09:39 21-09-2026

Гость (11:02:43 21-09-2026) все комментарии по делу. Кто опять минусует?... я, все мои.

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