С названиями, но пока без табло: в центре Барнаула продолжается установка новых остановок
Полностью готовый вид остановочные павильоны примут на финальном этапе обустройства всей сети
18 сентября 2026, 07:00, ИА Амител
В историческом центре Барнаула продолжается обновление дорожной инфраструктуры. До конца года на улицах города появится 19 новых остановочных павильонов, оформленных в едином строгом стиле. Главным объектом реновации стал проспект Ленина — здесь, на участке от площади Баварина до площади Октября, заменят в общей сложности 14 павильонов.
Работы ведутся поэтапно в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Около театра кукол "Сказка" комплексы практически обрели финальный вид — на них уже появились декоративные полосы с официальными названиями. А на остановке "Дом Союзов" рабочие завершили монтаж опорного металлического каркаса.
При этом на павильонах пока отсутствуют электронные информационные табло с расписанием транспорта. В городской администрации поясняют: к их установке, подключению и пусконаладочным работам подрядная организация приступит на финальном этапе обустройства всей сети.
Помимо названий остановок, внутреннюю часть комплексов со временем оснастят специальными информационными конструкциями с туристическими материалами. Ожидая автобус или троллейбус, жители и гости города смогут изучить схемы экскурсионных маршрутов и узнать интересные факты о главных достопримечательностях краевой столицы.
Напомним, помимо главного проспекта, аналогичные современные павильоны до конца года смонтируют также на Демидовской площади, площади Спартака и на остановке "Улица Пушкина" рядом с рестораном "Русский чай".
08:34:39 18-09-2026
Теперь на деревяхах теплее спать.
08:49:44 18-09-2026
Гость (08:34:39 18-09-2026) Теперь на деревяхах теплее спать.... Это прорыв, однако. Сиденья деревянные. Еще бы в ПАЗиках дермантин заменили на ткань, вообще была бы цивилизация. Но это к 2030 году, обещают.
08:56:27 18-09-2026
надпись остановок нужно было сделать внутри и вверх ногами
09:14:41 18-09-2026
Сколько я уже видел этих остановочных павильонов... И никакой из них не спасал ни от ветра, ни от дождя.
09:47:36 18-09-2026
Гость (09:14:41 18-09-2026) Сколько я уже видел этих остановочных павильонов... И никако... у нас в сибири надо закрытые делать
с отоплением зимой и охлаждением летом
10:19:42 18-09-2026
Гость (09:14:41 18-09-2026) Сколько я уже видел этих остановочных павильонов... И никако... Зайти под крышу не пробовали? А делать их совсем теплыми и сухими и нельзя - сами знаете кто там будет жить вместо пассажиров. Те же, кто у круглосуточных автоматов живет на полу. А, понял, вы ка раз их этих мечтателей там пожить.
12:59:25 18-09-2026
Гость (10:19:42 18-09-2026) Зайти под крышу не пробовали? А делать их совсем теплыми и ... за бомжами должны следить соответствующие службы
или вообще тогда лавок не ставить изза бомжей и ханыг?
09:24:55 18-09-2026
симпатичные остановочки
09:27:14 18-09-2026
скоро все стекла позаклеят рекламой
09:48:30 18-09-2026
Гость (09:27:14 18-09-2026) скоро все стекла позаклеят рекламой... На Солнечной поляне вон все стекла мутные уже от попыток свести граффити и клей
09:50:06 18-09-2026
Почему остановки не оснащены самостоятельной подсветкой,разъемами для зарядки севших телефонов,видеокамерами,сенсорными дисплеями с расписанием маршрутов? Уж для центрального проспекта можно было на такие разориться
10:16:19 18-09-2026
Гость (09:50:06 18-09-2026) Почему остановки не оснащены самостоятельной подсветкой,разъ... Вот вы замахнулись, чай не Москва же. Там крыша то хоть не из поликарбоната?
11:58:28 18-09-2026
Позвольте спросить, сколько "павильонов"? , сколько их переживет зиму?., какова стоимость "павильона" А по факту опять г., за наши деньги между прочим.
13:39:34 18-09-2026
1. маленькие - от силы пять человек поместится
2. стекло - все время бьют
3. кругом дыры, крыша маленькая - плохо защищает от ветра и дождя
16:26:55 18-09-2026
Шило на мыло меняют
11:02:43 21-09-2026
все комментарии по делу. Кто опять минусует?
11:09:39 21-09-2026
Гость (11:02:43 21-09-2026) все комментарии по делу. Кто опять минусует?... я, все мои.