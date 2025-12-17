"Там чудеса, там леший бродит". Новым маршрутом в Барнауле завершился второй этап туркода

Маршрут "По страницам классики" объединил улицы Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова и Горького в единое культурное пространство

17 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Туристический Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул продолжает развивать туристическую инфраструктуру в рамках проекта туристического кода. В этом году был успешно реализован второй этап, в ходе которого в историческом центре города появились новые арт-объекты и маршруты, включая экскурсию "По страницам классики". Новый маршрут позволяет горожанам и туристам отправиться по улицам, названным в честь выдающихся российских писателей – Гоголя, Пушкина, Толстого, Горького и Чехова.

Маршрут включает 24 арт-объекта, посвященные классическим произведениям литературы. Центральным элементом каждого объекта является книга, на страницах которой разворачиваются сюжеты известных произведений, а также крылатые выражения из литературных трудов. Экскурсанты могут сканировать QR-коды на объектах, чтобы прослушать аудиогиды, записанные с участием актеров барнаульских театров. Это добавляет атмосферности и увлекательности прогулке, превращая ее в настоящую театрализованную экскурсию.

Юлия Трепезникова, заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула, рассказала, что в рамках второго этапа проекта туристического кода также были реализованы многие проекты.

«Всего в этом году реализовано 16 мероприятий. В их числе – установка арт-объекта "Обь" на набережной. Там же на тротуарной плитке появилось изображение всего русла Оби от слияния Бии с Катунью до города Салехарда, также размещены качели с подсветкой, информационные стенды, рассказывающие о флоре и фауне Оби, площадка с музыкальными инструментами. Кроме того, установлено дерево, создающее музыку ветра, – ее слышно даже с самой верхней точки Нагорного парка. Были обновлены скамейки на улице Мало-Тобольской и установлены новые лавочки, посвященные купеческому периоду. На их боковых опорах установлены элементы, которые отражают деятельность купцов и предпринимателей того времени», – отметила Юлия Трепезникова.

В 2024 году в историческом центре появились бронзовые фигурки птиц и букв, из которых складывается слово "Барнаул". Эти оригинальные элементы установлены в различных точках туристического центра города. В Центральном парке была воссоздана беседка, существовавшая еще во времена аптекарского огорода, а в Нагорном парке появился макет города Барнаула 1861 года, что позволяет лучше понять историческую эволюцию города и его архитектурные особенности.

Одним из объектов в рамках второго этапа туркода является станция "Парковая" у подножия Нагорного парка. Здесь была создана фотозона, а в подземном переходе установлены световые панно, посвященные историческим событиям города. Особенностью проекта является мультимедийное освещение, которое на лестнице Нагорного парка образует многослойное световое панно с изображением пейзажа Барнаула.

Проект туристического кода получил значительную поддержку со стороны правительства Алтайского края. В этом году общая сумма субсидий составила 57 миллионов рублей, что позволило продолжить работы, начатые в 2024 году, и развить историческую часть города в более современном и комфортном формате.

Александр Барышников, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, отметил, что в этом году Барнаул опять стал победителем конкурсного отбора для реализации туристических проектов. Он подчеркнул, что средства, выделяемые на развитие, будут направлены на дальнейшее улучшение привлекательности города как для туристов, так и для местных жителей.

Кроме того, Юлия Дворникова, экскурсовод в Барнауле, рассказала, что город стал значительно более привлекательным для туристов, особенно для тех, кто уже посетил Барнаул ранее. Туристы приезжают со всего региона и даже из-за рубежа, включая Австралию, отмечая богатство исторического наследия города.

Подготовка к следующему этапу проекта уже началась. Город планирует продолжать работать над развитием инфраструктуры и созданием новых интересных мест для туристов.