С нового года родительская плата за детсады в Барнауле вырастет

Ряд категорий граждан от нее будут освобождены

26 декабря 2023, 09:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Плату за пребывание детей в детском саду в режиме полного дня в 2024 году поднимут на 120 рублей – с 2700 до 2820 рублей. Соответствующий приказ, с которым ознакомился amic.ru, подписал комитет по образованию города Барнаула.

Согласно документу, освобождены от нее будут родители детей с туберкулезом, представители детей-сирот, родители инвалидов, а также родители, проходящие службу по мобилизации или по контракту.

Плата за четырехчасовое пребывание в муниципальных общеобразовательных организациях города составит в 2024 году 940 рублей.