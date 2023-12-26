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С нового года родительская плата за детсады в Барнауле вырастет

Ряд категорий граждан от нее будут освобождены

26 декабря 2023, 09:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Плату за пребывание детей в детском саду в режиме полного дня в 2024 году поднимут на 120 рублей – с 2700 до 2820 рублей. Соответствующий приказ, с которым ознакомился amic.ru, подписал комитет по образованию города Барнаула. 

Согласно документу, освобождены от нее будут родители детей с туберкулезом, представители детей-сирот, родители инвалидов, а также родители, проходящие службу по мобилизации или по контракту.

Плата за четырехчасовое пребывание в муниципальных общеобразовательных организациях города составит в 2024 году 940 рублей.

Барнаул дети школы и детсады

Комментарии 2

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Гость

09:49:23 26-12-2023

Что решат 120руб.?

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гость

10:42:54 26-12-2023

Это хорошо. Чем выше опережения роста цен по сравнению с ростом дохода, тем выше уровень жизни и рождаемость.

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