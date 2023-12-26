С нового года родительская плата за детсады в Барнауле вырастет
Ряд категорий граждан от нее будут освобождены
26 декабря 2023, 09:19, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Плату за пребывание детей в детском саду в режиме полного дня в 2024 году поднимут на 120 рублей – с 2700 до 2820 рублей. Соответствующий приказ, с которым ознакомился amic.ru, подписал комитет по образованию города Барнаула.
Согласно документу, освобождены от нее будут родители детей с туберкулезом, представители детей-сирот, родители инвалидов, а также родители, проходящие службу по мобилизации или по контракту.
Плата за четырехчасовое пребывание в муниципальных общеобразовательных организациях города составит в 2024 году 940 рублей.
09:49:23 26-12-2023
Что решат 120руб.?
10:42:54 26-12-2023
Это хорошо. Чем выше опережения роста цен по сравнению с ростом дохода, тем выше уровень жизни и рождаемость.