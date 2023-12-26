Урок труда вернут в российские школы в следующем году
Министр просвещения заявил, что будут готовить специальных педагогов
26 декабря 2023, 09:00, ИА Амител
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о том, что урок труда вернется в российские школы в следующем году. Его слова передает ТАСС.
"Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "труд", – сказал Кравцов.
Он добавил, что ведомство ведет работу по оснащению кабинетов, а также занимается вопросом подготовки учителей. В частности, будут приглашать участников СВО. Для этих целей в России на базе Государственного университета просвещения создан центр профессиональной переподготовки педагогов – ветеранов СВО.
09:06:55 26-12-2023
Не много времени понадобилось, чтобы переобуться тем кто эти уроки отменял
09:20:06 26-12-2023
А в нашей школе этот урок есть до сих пор! Школа № 126
09:46:37 26-12-2023
горожанка (09:20:06 26-12-2023) А в нашей школе этот урок есть до сих пор! Школа № 126... Значит сначала отменят потом введут заново. Порядок есть порядок
12:49:36 26-12-2023
горожанка (09:20:06 26-12-2023) А в нашей школе этот урок есть до сих пор! Школа № 126... если вы про технологию, то это не тот урок, что был раньше. Сейчас пацанов заставляют шить кукол с девочками, клеить аппликации и писать конспекты. И это в старших классах. Вряд ли им это нужнее будет в будущем
09:40:20 26-12-2023
Пропали ученики! Оберегали, оберегали от труда, а теперь вот трудиться научат...
09:58:36 26-12-2023
Алиса (09:40:20 26-12-2023) Пропали ученики! Оберегали, оберегали от труда, а теперь вот... Дурью маяться они начнут. При СССР девочки "готовили" кучей на одной плите, пытались шить на расхлябанных машинках, которых, кстати, тоже было отнюдь не по одной на каждую и т.д. Мальчики ручки обтачивали на станках, что-то еще делали. Где те машинки, плиты и станки? Для начала. Ну и... шить, вязать и готовить, равно как и делать что-то с помощью инструментов, это никого не научило. Как обычно, ИБД. Ну разве что ветеранов СВО займут, и то... И да, вы реально думаете, что если ребенка трудиться не научили дома, то вот на этих уроках как раз и научат?)))
10:08:49 26-12-2023
Гость (09:58:36 26-12-2023)Мальчики ручки обтачивали на станках 42я школа, так? :)
10:09:43 26-12-2023
Гость (09:58:36 26-12-2023) делать что-то с помощью инструментов, это никого не научило. если у вас руки растут из того места, откуда у большинства ноги, то не экстраполируйте свой опыт на других.
10:23:17 26-12-2023
Гость (10:09:43 26-12-2023) если у вас руки растут из того места, откуда у большинства н... то есть окромя перехода на личности сказать нечего? Скучно, батенька. Вы, как я понимаю, профессионалом в какой-то рабочей области стали именно после уроков труда в школе? И еще вопрос - ок, научили вас что-то строгать. Допустим. Но эти навыки сейчас применяются в настолько узком сегменте, что, ей-ей, лучше бы ребенка программировать на коленке что-то простейшее научили. Или с железом компьютерным возиться, чтобы дома мог комп собрать))) Аналогично и для девочек - если шитье\вязание это хобби (кстати, требующее немалых расходов), то ты явно будешь учиться шитью\вязанию не в школе. А если "просто так" - то дешевле и проще купить готовую вещь, никто после школьных уроков труда себя обшивать\обвязывать не кинется. Дорого, затратно по времени и прочее.
10:19:26 26-12-2023
Гость (09:58:36 26-12-2023) Дурью маяться они начнут. При СССР девочки "готовили" кучей ... Я училась в советской школе, и готовить нас учили, и шить. Сложным блюдам, конечно, не научили, а вот, например, печь блины я научилась в школе и шить тоже, сама шила халаты и юбки - то, что не очень сложно. Была заложена основа, а дальше развивай, не ленись. Кто хотел, тот научился, а кто не хотел - дурью маялся.
10:29:02 26-12-2023
Гость (10:19:26 26-12-2023) Я училась в советской школе, и готовить нас учили, и шить. С... А что, дома блины печь никто не научит? Для этого точно-точно надо отдельный урок в школе?) И несложные блюда тоже надо учить готовить в школе, дома с мамой\бабушкой никак? И да, все верно - кто хочет, тот пойдет дальше. Вот только он и так бы пошел дальше, не находите? Кто захотел вязать, вяжет (в школе этому и не учили особо), кто захотел заниматься цветочками, выращивает. А кто хочет шить на профессиональном уровне - научился и шьет. И школа здесь не при делах. Зачем для этого всех заставлять заниматься кройкой? Чтобы что?
11:35:21 26-12-2023
Гость (10:29:02 26-12-2023) А что, дома блины печь никто не научит? Для этого точно-точн... В 90-е очень выручало умение шить. Научили именно в школе, мама шить не умела. Сейчас да, проще купить. Но при работе с иголкой или спицами развивается мелкая моторика, а благодаря этому идет развитие внимания. памяти, речи и т.д. Современным детям это очень нужно. Я педагог и вижу сколько детей с нарушениями памяти и речи. Детей полезно нагружать разумной физической работой. Мне кажется даже спорить не о чем.
12:03:58 26-12-2023
Гость (11:35:21 26-12-2023) В 90-е очень выручало умение шить. Научили именно в школе, м... Сейчас другое время. Без тотального дефицита (может, конечно, пока) Нормальная швейная машинка стоит немалых денег. Нормальная ткань тоже. Нитки, фурнитура. Никогда сшитая вручную вещь не будет стоит дешевле фабричной, просто в силу экономических причин. То есть необходимости шить сейчас нет, это скорее хобби или желание носить что-то эксклюзивное. Еще раз, хобби очень недешевое) Мелкую моторику можно развивать не только с ниткой и иголкой (и уж никак не шитьем на швейной машинке), да и сколько там работы с той иголкой будет по программе, час в год? И называть работу с иголкой физической... ну не знаю. И да, сколько у детей нынче вылетает учебного времени на все эти труды, разговоры о важном, опк, (основы семейной жизни еще не ввели?) и прочее? Учебный день в неделю, больше? Но если всех все устраивает, как видно из комментариев, то почему бы и нет. Каждый, как говорится, сам кузнец.
11:37:02 26-12-2023
Гость (10:29:02 26-12-2023) А что, дома блины печь никто не научит? Для этого точно-точн... А почему бы и нет? Я помню с какой гордостью я показывала родителям, чему научилась в школе. Они всегда радовались этому)
11:25:37 26-12-2023
Гость (10:19:26 26-12-2023) Я училась в советской школе, и готовить нас учили, и шить. С... Да, поддерживаю. Я после уроков труда начала шить сама, по журналам, крестяьнка,работница,бурда.... Время было такое,что купить сложно, а ткань была. Шила, вязала, как и многие в классе. Я даже какое-то простое пальто себе сшила, не говоря про юбки, брюки...И да, нам понравилось готовить и мы это начали делать после уроков труда.
15:08:34 26-12-2023
Гость (10:19:26 26-12-2023) Я училась в советской школе, и готовить нас учили, и шить. С... а мама не могла научить печь блины?
15:09:22 26-12-2023
Гость (10:19:26 26-12-2023) Я училась в советской школе, и готовить нас учили, и шить. С... все давно можно научиться самостотельно. Был бы интернет. Там и выкройки и рецепты
11:23:22 26-12-2023
Гость (09:58:36 26-12-2023) Дурью маяться они начнут. При СССР девочки "готовили" кучей ... Ну не знаю, лично мне очень помогло это трудовое обучение и да, плита была одна, но мы прекрасно на ней все готовили. А швейные машинки были нормальные и хватало на всех. И потом у нас еще было УПК. Раз в неделю, лично я выбрала шитье и даже какие-то небольшие деньги зарабатывали. И практика летом, а потом еще был трудовой лагерь, отделаться от него было ооочччень сложно, ездили практически все. Года -1985-1990.
11:49:57 26-12-2023
Гость (09:58:36 26-12-2023) Дурью маяться они начнут. При СССР девочки "готовили" кучей ... Вы говорите про других, а думаете про себя.
12:10:44 26-12-2023
Гость (11:49:57 26-12-2023) Вы говорите про других, а думаете про себя. ... Мне интересно знать, откуда вокруг столько людей, которых готовить, шить и вдевать нитку с иголкой научила школа, а не родители) То есть их родителей самое лучшее школьное советское воспитание этому не обучило? Так получается?)
13:24:00 26-12-2023
Гость (12:10:44 26-12-2023) Мне интересно знать, откуда вокруг столько людей, которых го... Родители оба из деревни. Папу на уроках труда учили управлять трактором, девочки ходили на ферму. Учили тому, чему считали нужным и не надо ёрничать про лучшее советское образование. Оно и правда было лучшее. А сейчас бедные дети задерганные и безрукие в большинстве своем. Не понимаю, почему нужно отказываться от новых умений? Тригонометрия тоже мало кому пригождилась, но продолжаем ее учить.
14:35:00 26-12-2023
Гость (13:24:00 26-12-2023) Родители оба из деревни. Папу на уроках труда учили управлят... Я правильно понимаю вас - если не научили в школе, то самостоятельно родители не могли обучиться готовке-вязанию-шитью-забиванию гвоздей-чему-то еще? То есть тот, кого учили водить трактор, в остальном остался безруким, а девочка, научившись доить, готовить и делать простые швы вручную не научилась? Это именно так работает? Ну тогда я понимаю ваше желание того, чтобы ребенка всему научили в школе. А как по мне, школа должна научить прежде всего умению учиться и узнавать и усваивать новое. И да, математика это прежде всего образ мышления и развитие мозга. А не зубрежка.
15:05:29 26-12-2023
Гость (14:35:00 26-12-2023) Я правильно понимаю вас - если не научили в школе, то самост... Нет, понимаете не правильно. Родители научились всему, что им нужно было, сами. Но что плохого, если научит учитель? Я не понимаю привычку многих людей сразу бросаться в отрицание. На уроках труда предлагают не вагоны с углем разгружать, тогда можно было бы возмущаться. Предлагают научить детей базовым навыкам. А вы со своим ребенком дома закрепите то, чему научили в школе. По-моему замечательно.
15:38:31 26-12-2023
Гость (15:05:29 26-12-2023) Нет, понимаете не правильно. Родители научились всему, что и... Школа не может охватить все стороны жизни. И если дома с ребенком все равно "закреплять", то какой смысл в том, что еще и школа будет отрывать время от учебы на это? Мне вот, например, хотелось бы, чтобы старшеклассников учили оказывать первую помощь) Или там музыке и танцам (и не так, как сейчас) И? На мой вкус, базовые навыки готовки и прочих премудростей можно получить и дома, а если есть интерес их развить - велкам в кружки, студии и т.д. Либо это должно быть что-то очень общее, самое простое и без разделения на "мальчик-девочка", кстати. Ибо умение пришивать пуговицы и чинить розетки пригодится всем) Но, боюсь, все это будет выглядеть совсем не так) На этом спор заканчиваю, ибо каждый все равно останется при своем.
16:09:55 26-12-2023
Гость (12:10:44 26-12-2023) Мне интересно знать, откуда вокруг столько людей, которых го... Как же вы,либерасты, надоели. Все не устраивает,все им плохо,все через дебильный юморок.
13:31:06 26-12-2023
Гость (09:58:36 26-12-2023) Дурью маяться они начнут. При СССР девочки "готовили" кучей ... У нас были новые швейные машинки, кстати, впервые в школе села за машинку. Готовили тоже, пацанов угощали. Потом менялись, пацаны готовили, мы розетки крутили. Дочь в 5 сейчас, тоже готовят, вяжут
13:33:30 26-12-2023
Алиса (09:40:20 26-12-2023) Пропали ученики! Оберегали, оберегали от труда, а теперь вот... Как говорит президент, страна попала в турбулентность трудностей, то без труда, не поймаешь рыбку из пруда.
09:58:01 26-12-2023
Наконец-то... Надеюсь не только название поменяется, но и содержимое....
10:04:54 26-12-2023
Правильное дело.
10:13:41 26-12-2023
Хоть кто-то объяснил бы чем это отличается от того что есть сейчас? Ребёнок учится делать всякие штуки из дерева и металла учат. Молоток держать, дрелью сверлить. Что они вводят нового в урок труда? Название?
11:09:24 26-12-2023
Фу, терпеть не могла ни шить, ни вязать. Все мне шила и вязала бабушка. Готовку еще понимаю. Поддерживаю тех, кто против этих уроков, нафиг они сдались? Те, кто захотят, те сами научатся.
11:45:18 26-12-2023
Гостья (11:09:24 26-12-2023) Фу, терпеть не могла ни шить, ни вязать. Все мне шила и вяза... "ни шить, ни вязать.", а как ......... , так руки золотые ))))
13:16:28 26-12-2023
Гость (11:45:18 26-12-2023) "ни шить, ни вязать.", а как ......... , так руки зол... не поняла вашего глубокомысленного комментария. И да, не умею и ничего страшного не произошло. Состоялась как человек, диссертацию защитила, работаю ведущим инженером. Есть люди, которым просто это не надо. Тем более сейчас все купить можно:)
15:01:04 26-12-2023
Гость (13:16:28 26-12-2023) не поняла вашего глубокомысленного комментария. И да, не уме... Так и я о том же ) В другой области мастерица )))) Это старый анекдот, проехали )))))
11:51:44 26-12-2023
Благодаря именно урокам трудов я полюбила шить, умею вязать, вышивать. В техникум текстильный поступила. Работала пару лет в ателье. Могу сшить все начиная от верхонок до демисезонного пальто. Шила сыну подгузники-распашонки. Себе всегда новое платье на праздник.Очень нужные навыки, они не нужны только богатеям которым зашквар заштопать разошедший шов - пойдут и купят новую вещь.
12:16:05 26-12-2023
Гость (11:51:44 26-12-2023) Благодаря именно урокам трудов я полюбила шить, умею вязать,... О боже.. Так это ваша профессия. С чего вы взяли, что каждый дома обязан иметь хорошую швейную машинку, оверлок и прочая, и прочая? И да, если у меня ее нет, я отдам тонкие шторы в ателье, чтобы подшить, потому что плохая машинка их просто не возьмет или испортит. И это нормально, я зарабатываю другим. Давайте медсестра скажет, что зашквар (лексикон у вас, конечно) не уметь ставить внутривенные уколы, вязальщица - не уметь обвязать всю семью с ног до головы (надеюсь, вы это умеете), и т.д. Пшеницу тоже сами выращиваете? Тоже ведь навык полезные, чо уж там.
12:39:30 26-12-2023
А чем уроки "Технология" отличается от уроков труда.У внучки, по-моему, всегда были урокт,напоминающие уроки труда.Или новые чиновники в Минпросе России не знают, какие уроки в школах есть?
14:27:03 26-12-2023
Гость. (12:39:30 26-12-2023) А чем уроки "Технология" отличается от уроков труда.У внучк... Только мудреным названием)
12:41:09 26-12-2023
Закончила школу в 1978 году. На уроках труда научилась шить и вязать. Моя профессия совсем другая, но умение сшить даже простую вещь очень выручает
16:28:28 26-12-2023
Гость (12:41:09 26-12-2023) Закончила школу в 1978 году. На уроках труда научилась шить ... умение сшить даже простую вещь очень выручает --- так вы уже бабушка, конечно вам шить полезно
13:11:15 26-12-2023
кто там поминал 42-ю? на технологии мальчики детали вытачивают, девочки готовят и угощают мальчиков, чем отличается от труда так и не поняла
13:27:31 26-12-2023
я на уроке труда выпилил из куска железа молоток и потом подарил его папе на 23 февраля. больше в своей жизни я молотки не делал. как-то не пригодилось.
14:31:11 26-12-2023
Гость (13:27:31 26-12-2023) я на уроке труда выпилил из куска железа молоток и потом под... А формулы дискриминанта?синус, косинус, тангенс и котангенс.... До 90% того, что преподают в школе человеку не пригодится никогда.
15:01:13 26-12-2023
Гость (14:31:11 26-12-2023) А формулы дискриминанта?синус, косинус, тангенс и котангенс.... и синусы и косинусы и тангенсы с котангенсами и логарифмы каждый день использую. без них как без рук. надо ввести ещё уроки этикета, танцев, садоводства и домашнего хозяйства. ну а как без них?..
15:03:26 26-12-2023
Гость (14:31:11 26-12-2023) А формулы дискриминанта?синус, косинус, тангенс и котангенс.... Да-да-да. Зачем нам математика, физика, химия и биология. В жизни не пригодится никогда. А потом получаем адептов плоской Земли, противников прививок, борцов с химтрейлами, сторонников Фоменко и телегонии. А также фармацевтов, кидающих в бассейн сухой лед и сильно удивляющихся тому, что народ в нем внезапно помер.
15:24:20 26-12-2023
Гость (15:03:26 26-12-2023) Да-да-да. Зачем нам математика, физика, химия и биология. В ... то что вы перечислили является науками. а вышивание и плотничество это навыки
14:34:32 26-12-2023
Нам сверху много чего говорят. Только воплощается это только на бумаге, потому как деньги если и выделят, то их только на распил и хватит, а наверх выдадут бодрые цифры о невиданных успехах. Так что риск нулевой.
14:47:09 26-12-2023
всегда были урокт,напоминающие уроки труда. - Вы сами написали НАПОМИНАЮЩИЕ.
07:34:03 27-12-2023
Забавно,как это будет выглядеть. Для девочек ладно,печки, духовки,швейные машины и оверлоки, материал плюс еще больше, если будет профиль.. А пацанам молотком и ножовкой не обойдешься. от верстаков до станков, плюс материал. Дерево, метал. заготовки, инструмент.. Ручной,электрический, измерительный...Директор повесится. Кампутерный кибинет нервно курит в сторонке. Про УПК молчу. Преподу-мужчине надо платить,а до этого его еще найти. Что-то они там не то курят. Можно конечно тупо делать лопаты и убирать во время занятий снег. Сибирь большая, снега много. А если снега нет просто мести улицу?