Урок труда вернут в российские школы в следующем году

Министр просвещения заявил, что будут готовить специальных педагогов

26 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о том, что урок труда вернется в российские школы в следующем году. Его слова передает ТАСС.

"Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "труд", – сказал Кравцов.

Он добавил, что ведомство ведет работу по оснащению кабинетов, а также занимается вопросом подготовки учителей. В частности, будут приглашать участников СВО. Для этих целей в России на базе Государственного университета просвещения создан центр профессиональной переподготовки педагогов – ветеранов СВО.