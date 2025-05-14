С новыми силами. В Барнауле возобновили строительство мегаразвязки на Змеиногорском тракте
Центральное ДСУ приступило к достройке крупного проекта
14 мая 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле возобновилось строительство долгожданной транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. По итогам конкурсного отбора генеральным подрядчиком назначено Центральное ДСУ Алтайского края. Стоимость завершения проекта составляет почти 825,5 млн рублей.
На строительной площадке уже работает техника, и начались активные работы. Объект уже посетил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян. В ходе выездного совещания он подчеркнул важность оперативного представления подробных графиков работ и их согласования со всеми субподрядными организациями. Подрядчику предстоит строго соблюдать установленные сроки.
Генеральный директор Центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер сообщил, что специалисты уже приступили к подготовке подъездных путей к металлическому путепроводу. В ближайшее время стартует подготовка к бетонированию тоннеля.
Согласно условиям контракта, до конца осени подрядчику предстоит завершить бетонирование тоннеля, уложить асфальт на оставшихся участках кольца в районе ленточного бора, на Змеиногорском тракте и внутри тоннеля. Также запланированы монтаж освещения, установка пешеходных ограждений и шумозащитных экранов, обустройство очистных сооружений и благоустройство прилегающей территории.
Что сейчас происходит на большой стройке – в нашем фоторепортаже.
07:36:40 14-05-2025
Главное чтобы успели к зиме
07:44:23 14-05-2025
Сразу не начали строительство свои специалисты?
09:47:37 14-05-2025
Необходимо проверить это АО "Центральное ДСУ Алтайского края", в которого дата регистрации 13.09.2024. Конторе восемь месяцев - и вдруг на неё падают такие деньжищщи. И почему ликвидировали старую контору.
10:35:51 14-05-2025
54 (09:47:37 14-05-2025) Необходимо проверить это АО "Центральное ДСУ Алтайского края... о мамкын следователь в чате всем встать :):):):)
10:45:34 14-05-2025
54 (09:47:37 14-05-2025) Необходимо проверить это АО "Центральное ДСУ Алтайского края... Новости надо читать! В прошлом году Правительство края ликвидировало ГУПы. Всё нормально там с ними.
20:16:20 14-05-2025
Гость (10:45:34 14-05-2025) Новости надо читать! В прошлом году Правительство края ликви... Был "Шараж-монтаж", стал "Монтаж-шараж". Посмотрим, как с тоннелем управятся. И обещали изменить схему движения, а воз и ныне там. Хоть бы к зиме со схемой успели, видимо, думают.
01:06:33 15-05-2025
Для того, что бы из человека сделать подозреваемого, а тем более преступника, правоохранительные органы должны определить и доказать мотив этого человека на совершение преступления. Очень часто в качестве мотива выступают корыстные интересы.
После краткого вступления можно переходить к предварительной оценке ситуации с развязкой. Много говорить не буду, приведу только две цифры, в прошлом году стоимость строительства оценивалась в 1,2 млрд рублей, в этом году промелькнула цифра в 2,9 млрд рублей. Как говорилось в рекламе, почувствуй разницу. Думаю, что эта разница снесла голову не одному человеку, а многим, в том числе и чиновникам. Поэтому, как обычно в России, хотели как лучше, а оказалось, как всегда.
Вопрос в студию, что скажут правоохранители, думаю, как всегда, будут в доле.
01:22:27 15-05-2025
Гость (01:06:33 15-05-2025) Для того, что бы из человека сделать подозреваемого, а тем б... Врешь, болезный! Пробуй лучше мешки ворочать.
"Что известно о развязке?
Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров."
Амик 22 июня 2023, 11:30, Вячеслав Кондаков
https://www.amic.ru/news/zabetonirovano-tret-svay-kak-idet-stroitelstvo-dorogoy-razvyazki-v-barnaule-525361
14:59:51 15-05-2025
Ка был проект тупой, таким и доделаю. На кой подъезды заужены при таком наличии места? К примеру сторона Южного. Случись дтп, всё, приплыли. На кой шумовые барьеры? Там нет жилых застроек, с десяток дачных участков только. Чтоб не видно было что за поворотом и снег лучше в метель задерживался? Тупизм, который не подумали исправить. Пока не поздно, подумайте как улучшить.
20:42:05 15-05-2025
Кто-то проводил мониторинг?Такое ощущение что развязку загнули не в ту сторону.Сегодня(и не только)обращаю вниманте,что в сторону Алейска поворачивают 2-3 машины,а 10 в сторону города.Как будут 3 полосы (развязка,тоннель,с кольца из Южного)вливаться в одну полосу.Уже сделали карман для остановки и забор,расширяться некуда и если встать для поворота в Цветы Алтая(а поворачивать надо).Пробки будут побольше чем вообще без развязки.Будем ждать.Дай Бог ошибиться.
01:23:20 16-05-2025
Я с вами согласна.Дорога заужена с Южного на развязку. Пешеходная дорожка шире. Хотя пешеходов там очень мало. Как то не по хозяйски.
10:27:34 16-05-2025
Все таки надо было китайцам развязку отдать на достройку, расстреляли казнокрадов, открыли движение в августе, сэкономили денег на расширение Южного тракта и в подарок привезли технику для рытья тоннелей.
10:35:02 16-05-2025
Гость (10:27:34 16-05-2025) Все таки надо было китайцам развязку отдать на достройку, ра... да, я предлагал решение с изобретением телепорта в политехе.
реалистичнее.
18:12:04 16-05-2025
МЕГАРАЗВЯЗКА??? вы шутите что-ли??? зауряднейшая горочка, не более, вы в Шангду развязку то погуглите, или в Сингапуре!!! МЕГА!! ххахахаааа деревня
12:03:26 22-05-2025
Если в Поднебесной развязки, мосты, дороги строить годами, то им до коммунизма было бы, как до Барнаула пешком.