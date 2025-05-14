С новыми силами. В Барнауле возобновили строительство мегаразвязки на Змеиногорском тракте

Центральное ДСУ приступило к достройке крупного проекта

14 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Мегаразвязка в Барнауле, май 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле возобновилось строительство долгожданной транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. По итогам конкурсного отбора генеральным подрядчиком назначено Центральное ДСУ Алтайского края. Стоимость завершения проекта составляет почти 825,5 млн рублей.

На строительной площадке уже работает техника, и начались активные работы. Объект уже посетил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян. В ходе выездного совещания он подчеркнул важность оперативного представления подробных графиков работ и их согласования со всеми субподрядными организациями. Подрядчику предстоит строго соблюдать установленные сроки.

Генеральный директор Центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер сообщил, что специалисты уже приступили к подготовке подъездных путей к металлическому путепроводу. В ближайшее время стартует подготовка к бетонированию тоннеля.

Согласно условиям контракта, до конца осени подрядчику предстоит завершить бетонирование тоннеля, уложить асфальт на оставшихся участках кольца в районе ленточного бора, на Змеиногорском тракте и внутри тоннеля. Также запланированы монтаж освещения, установка пешеходных ограждений и шумозащитных экранов, обустройство очистных сооружений и благоустройство прилегающей территории.

Что сейчас происходит на большой стройке – в нашем фоторепортаже.