НОВОСТИОбщество

"Алтайавтодор" отсудил у экс-подрядчика барнаульской развязки 100 тысяч рублей

Московская компания не предоставила план производства работ в установленный срок

08 апреля 2025, 12:50, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru
Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края" ("Алтайавтодор") выиграло суд против бывшего подрядчика транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на информацию в картотеке Арбитражного суда.

"Алтайавтодор" отсудил у московского ООО "РСК" 100 тысяч рублей. Это сумма штрафных санкций по контракту на строительство развязки. 

Спор между "Алтайавтодором" и РСК возник из-за проекта производства работ (ППР). Подрядчик должен был предоставить этот документ заказчику, а тот, в свою очередь, согласовать его. По решению суда утвердить ППР и представить его второй стороне подрядчик должен был не менее чем за десять дней до начала работ. Однако, исходя из позиции "Алтайавтодора", РСК нарушила условия. Ответчик же настаивал на том, что ППР якобы передали по электронной почте 20 февраля 2023 года. Суд не согласился с этой позицией, в том числе из-за способа доставки.

"Любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой стороне и полученной ею, если она передана лично уполномоченному представителю другой стороны под подпись либо направлена другой стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей стороны", – говорится в решении суда.

При этом доставка через электронную почту возможна, но только если документ направили на указанный в контракте адрес. РСК не предоставила доказательств верной отправки письма, а "Алтайавтодор", напротив, успешно обосновал свои претензии. На самом деле ППР предоставили 13 марта 2023 года, а не 20 февраля. Помимо этого, к документу выдали ряд замечаний, поэтому финальную версию проекта производства работ заказчик получил в мае. 

В результате Арбитражный суд поддержал требования "Алтайавтодора".

Напомним, завершить строительство транспортной развязки на Змеиногорском тракте планировали в декабре 2024 года. Но подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком в конце декабря 2024 года. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Также региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам. 

В данный момент объект готов на 78%. Новому подрядчику предстоит завершить бетонирование стен и дна тоннеля, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение, тротуары и выполнить другие работы для ввода объекта в эксплуатацию. 

Власти региона выражают надежду на то, что развязку достроят в 2025 году. По словам главы Минтранса Алтайского края Андрея Подоляна, объект является социально значимым, и его завершение – приоритетная задача.

В преддверии дачного сезона в районе развязки планируют скорректировать схему движения. Это позволит минимизировать неудобства для жителей и гостей города.

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Свет, асфальт и другое. Какие работы еще нужно провести на мегаразвязке в Барнауле

Строительство важного для города объекта планируется завершить в 2025 году
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Развязка

Комментарии 19

Avatar Picture
гость

13:01:42 08-04-2025

Хватит уже судиться то. Когда делом то займутся? Когда развязку начнут делать? Пол- года прошло, а еще даже подрядчика нет!!! Худ. музей №2?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:49 08-04-2025

Сколько мы ещё будем мучаться в пробках на вашем недострои? Хватит злить народ видимость работы, 100 тр они отсудили, самим не смешно? Сколько там общий долг?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:25 08-04-2025

Гость (13:17:49 08-04-2025) Сколько мы ещё будем мучаться в пробках на вашем недострои? ... 450 миллионов рублей типа того

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

13:20:52 08-04-2025

Время идёт. Уже снег растаял, а желающего закончить "социально знАчимый" объект так и нет? Определённо, виновника нужно было наказать и заставить отработать полученные деньги, а не надувать губы и рвать контракты. В итоге страдаем мы - жители города, которых обнадёжили будущими планами. Тем временем, кто-то продолжает усердно работать над заселением р.п.Южный и общественный транспорт с трудом справляется с возросшей нагрузкой. Небогатое население, не согласное давиться в полуисправных автобусах покупает личные авто, чем исправно пополняет казну города отчислением транспортного налога и покупкой топлива к нему. Как-то нужно ускориться в решении данных проблем. Тем более, что обещали 1.5 млрд.рублей на новый транспорт в этом году. Надеюсь, что приобретут более рабочие варианты, чем новые красные трамваи.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
R22

13:39:47 08-04-2025

куда девать будут такую сумму?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:24 08-04-2025

R22 (13:39:47 08-04-2025) куда девать будут такую сумму?... Пропьют)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:04 08-04-2025

Ну всё, герои! Теперь достроим на эти деньги.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:02 08-04-2025

С пробками на данном участке когда решите?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:43 08-04-2025

Сделайте нормально кольцо и стройте хоть десять лет. Тоннель перекрыли, делов то. Не будет светофора, не будет пробки.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:16 08-04-2025

Хоть бы к выборам успели. А то могут "за кого надо" и не проголосовать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:20 08-04-2025

Гость (14:32:16 08-04-2025) Хоть бы к выборам успели. А то могут "за кого надо" и не про... да итак уже все в очень сильном психе по поводу перекореженного города и пригорода

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:11 08-04-2025

Пиррова победа

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дачник

15:04:12 08-04-2025

"Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей." - Отсудили 100тыс руб, а 450млн руб?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:32 08-04-2025

Дачник (15:04:12 08-04-2025) "Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, ... Попилили...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:31 08-04-2025

Дачник (15:04:12 08-04-2025) "Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, ... а 450 млн там где нада

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:36 08-04-2025

"а воз и ныне там"

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
87878787

16:09:24 08-04-2025

Они вообще достраивать развязку собираются, или только по судам и будут бегать?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:00 08-04-2025

Где новый подрядчик? Когда будет продолжение работ? Почему руководство края не как не форсирует процесс для продолжения работ на социально значимом объекте?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:40 08-04-2025

Где все наши прославленные сценаристы? В Барнауле можно и комедии снимать, и драмы, и фантастику, и про мафию, которая в долгий ящик отправила худмузей, а теперь и развязку.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров