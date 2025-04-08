"Алтайавтодор" отсудил у экс-подрядчика барнаульской развязки 100 тысяч рублей

Московская компания не предоставила план производства работ в установленный срок

08 апреля 2025, 12:50, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края" ("Алтайавтодор") выиграло суд против бывшего подрядчика транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на информацию в картотеке Арбитражного суда.

"Алтайавтодор" отсудил у московского ООО "РСК" 100 тысяч рублей. Это сумма штрафных санкций по контракту на строительство развязки.

Спор между "Алтайавтодором" и РСК возник из-за проекта производства работ (ППР). Подрядчик должен был предоставить этот документ заказчику, а тот, в свою очередь, согласовать его. По решению суда утвердить ППР и представить его второй стороне подрядчик должен был не менее чем за десять дней до начала работ. Однако, исходя из позиции "Алтайавтодора", РСК нарушила условия. Ответчик же настаивал на том, что ППР якобы передали по электронной почте 20 февраля 2023 года. Суд не согласился с этой позицией, в том числе из-за способа доставки.

"Любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой стороне и полученной ею, если она передана лично уполномоченному представителю другой стороны под подпись либо направлена другой стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей стороны", – говорится в решении суда.

При этом доставка через электронную почту возможна, но только если документ направили на указанный в контракте адрес. РСК не предоставила доказательств верной отправки письма, а "Алтайавтодор", напротив, успешно обосновал свои претензии. На самом деле ППР предоставили 13 марта 2023 года, а не 20 февраля. Помимо этого, к документу выдали ряд замечаний, поэтому финальную версию проекта производства работ заказчик получил в мае.

В результате Арбитражный суд поддержал требования "Алтайавтодора".

Напомним, завершить строительство транспортной развязки на Змеиногорском тракте планировали в декабре 2024 года. Но подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком в конце декабря 2024 года. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Также региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам.

В данный момент объект готов на 78%. Новому подрядчику предстоит завершить бетонирование стен и дна тоннеля, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение, тротуары и выполнить другие работы для ввода объекта в эксплуатацию.

Власти региона выражают надежду на то, что развязку достроят в 2025 году. По словам главы Минтранса Алтайского края Андрея Подоляна, объект является социально значимым, и его завершение – приоритетная задача.

В преддверии дачного сезона в районе развязки планируют скорректировать схему движения. Это позволит минимизировать неудобства для жителей и гостей города.