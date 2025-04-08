"Алтайавтодор" отсудил у экс-подрядчика барнаульской развязки 100 тысяч рублей
Московская компания не предоставила план производства работ в установленный срок
08 апреля 2025, 12:50, ИА Амител
КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края" ("Алтайавтодор") выиграло суд против бывшего подрядчика транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на информацию в картотеке Арбитражного суда.
"Алтайавтодор" отсудил у московского ООО "РСК" 100 тысяч рублей. Это сумма штрафных санкций по контракту на строительство развязки.
Спор между "Алтайавтодором" и РСК возник из-за проекта производства работ (ППР). Подрядчик должен был предоставить этот документ заказчику, а тот, в свою очередь, согласовать его. По решению суда утвердить ППР и представить его второй стороне подрядчик должен был не менее чем за десять дней до начала работ. Однако, исходя из позиции "Алтайавтодора", РСК нарушила условия. Ответчик же настаивал на том, что ППР якобы передали по электронной почте 20 февраля 2023 года. Суд не согласился с этой позицией, в том числе из-за способа доставки.
"Любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой стороне и полученной ею, если она передана лично уполномоченному представителю другой стороны под подпись либо направлена другой стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей стороны", – говорится в решении суда.
При этом доставка через электронную почту возможна, но только если документ направили на указанный в контракте адрес. РСК не предоставила доказательств верной отправки письма, а "Алтайавтодор", напротив, успешно обосновал свои претензии. На самом деле ППР предоставили 13 марта 2023 года, а не 20 февраля. Помимо этого, к документу выдали ряд замечаний, поэтому финальную версию проекта производства работ заказчик получил в мае.
В результате Арбитражный суд поддержал требования "Алтайавтодора".
Напомним, завершить строительство транспортной развязки на Змеиногорском тракте планировали в декабре 2024 года. Но подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком в конце декабря 2024 года. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Также региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам.
В данный момент объект готов на 78%. Новому подрядчику предстоит завершить бетонирование стен и дна тоннеля, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение, тротуары и выполнить другие работы для ввода объекта в эксплуатацию.
Власти региона выражают надежду на то, что развязку достроят в 2025 году. По словам главы Минтранса Алтайского края Андрея Подоляна, объект является социально значимым, и его завершение – приоритетная задача.
В преддверии дачного сезона в районе развязки планируют скорректировать схему движения. Это позволит минимизировать неудобства для жителей и гостей города.
13:01:42 08-04-2025
Хватит уже судиться то. Когда делом то займутся? Когда развязку начнут делать? Пол- года прошло, а еще даже подрядчика нет!!! Худ. музей №2?
13:17:49 08-04-2025
Сколько мы ещё будем мучаться в пробках на вашем недострои? Хватит злить народ видимость работы, 100 тр они отсудили, самим не смешно? Сколько там общий долг?
17:48:25 08-04-2025
Гость (13:17:49 08-04-2025) Сколько мы ещё будем мучаться в пробках на вашем недострои? ... 450 миллионов рублей типа того
13:20:52 08-04-2025
Время идёт. Уже снег растаял, а желающего закончить "социально знАчимый" объект так и нет? Определённо, виновника нужно было наказать и заставить отработать полученные деньги, а не надувать губы и рвать контракты. В итоге страдаем мы - жители города, которых обнадёжили будущими планами. Тем временем, кто-то продолжает усердно работать над заселением р.п.Южный и общественный транспорт с трудом справляется с возросшей нагрузкой. Небогатое население, не согласное давиться в полуисправных автобусах покупает личные авто, чем исправно пополняет казну города отчислением транспортного налога и покупкой топлива к нему. Как-то нужно ускориться в решении данных проблем. Тем более, что обещали 1.5 млрд.рублей на новый транспорт в этом году. Надеюсь, что приобретут более рабочие варианты, чем новые красные трамваи.
13:39:47 08-04-2025
куда девать будут такую сумму?
16:51:24 08-04-2025
R22 (13:39:47 08-04-2025) куда девать будут такую сумму?... Пропьют)
13:58:04 08-04-2025
Ну всё, герои! Теперь достроим на эти деньги.
14:10:02 08-04-2025
С пробками на данном участке когда решите?
14:20:43 08-04-2025
Сделайте нормально кольцо и стройте хоть десять лет. Тоннель перекрыли, делов то. Не будет светофора, не будет пробки.
14:32:16 08-04-2025
Хоть бы к выборам успели. А то могут "за кого надо" и не проголосовать.
17:49:20 08-04-2025
Гость (14:32:16 08-04-2025) Хоть бы к выборам успели. А то могут "за кого надо" и не про... да итак уже все в очень сильном психе по поводу перекореженного города и пригорода
14:34:11 08-04-2025
Пиррова победа
15:04:12 08-04-2025
"Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей." - Отсудили 100тыс руб, а 450млн руб?
15:16:32 08-04-2025
Дачник (15:04:12 08-04-2025) "Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, ... Попилили...
17:58:31 08-04-2025
Дачник (15:04:12 08-04-2025) "Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, ... а 450 млн там где нада
15:39:36 08-04-2025
"а воз и ныне там"
16:09:24 08-04-2025
Они вообще достраивать развязку собираются, или только по судам и будут бегать?
16:49:00 08-04-2025
Где новый подрядчик? Когда будет продолжение работ? Почему руководство края не как не форсирует процесс для продолжения работ на социально значимом объекте?
17:44:40 08-04-2025
Где все наши прославленные сценаристы? В Барнауле можно и комедии снимать, и драмы, и фантастику, и про мафию, которая в долгий ящик отправила худмузей, а теперь и развязку.