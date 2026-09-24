ST Fashion Academy запускает новый курс с практикой на собственном подиуме

24 сентября 2026, 15:40, ИА Амител erid: 2W5zFJ4dN3j

Модель Полина Соколова / Фото: ST Fashion Academy

3 октября 2026 года барнаульская Академия моды, танца и кино ST Fashion Academy* запускает новый курс Fashion-модель для детей и взрослых от 4 до 55 лет. Ученики освоят дефиле, актерское мастерство и стиль, поработают над осанкой, а также смогут участвовать в показах и съемках.

На подиуме, в кадре и в жизни

Отдельные блоки программы — позирование перед камерой и выступления на публике. Каждую неделю будут проходить занятия на подиуме: хореография, дефиле, работа с одеждой и аксессуарами. Профессиональные преподаватели помогут ученикам раскрыть харизму, двигаться без страха и зажимов, научат не бояться камеры.

"В детстве многие представляли себя в красивом платье, под софитами или на обложках модных изданий. Потом появились работа, быт, сомнения. Сейчас в Барнауле есть место, где можно осуществить давнюю мечту, где женщин учат быть красивыми, уверенными и свободными — на подиуме, в кадре и в жизни", — говорит создатель академии, продюсер и модель с международным опытом Татьяна Соколова.

Кстати, ее дочери-двойняшки Полина и Олеся тоже модели: они были на обложках многих зарубежных журналов, принимали участие в Неделях моды в Париже, Милане и Дубае.

Модели Татьяна, Полина и Олеся Соколовы / Фото предоставлено компанией

Все рядом

Преимущества академии — 12-метровый подиум, семь фотозон, циклорама и просторный танцевальный зал. Ученики не тратят время на дорогу между локациями и закрепляют навыки в одном месте: позируют, отрабатывают дефиле и разбирают хореографию.

Выпускники получат свидетельство установленного образца, смогут попробовать свои силы в модных показах, а в январе 2027 года состоится выпускное дефиле на подиуме в образах от дизайнеров.

Записаться на курс можно по телефону 8-983-181-37-77 или на сайте stfashionacademy.ru.

ST Fashion Academy

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена", 4-й этаж

Тел: 8-983-181-37-77

Cайт*ST Fashion Academy ("Эс Ти Фэшн Академи")

ООО "СЕЛЕНА", ИНН 5005067618

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