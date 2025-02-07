НОВОСТИНедвижимость

С опережением графика. В Барнауле активно стартовало строительство домов на Речном вокзале

Для первой башни жилого комплекса подготовили котлован

07 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFH92bVz

Строительная площадка на Баварина, 8, Речной вокзал / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"
Строительная площадка на Баварина, 8, Речной вокзал / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

В конце прошлого года стартовало строительство нового жилого комплекса на Речном вокзале в Барнауле (Баварина, 8). В 2025 году работы начались уже с 4 января. Это будут две башни (они называются "Столица" и "Мира"), соединенные стилобатом. Застройщик – компания "Селфстроит" (ООО "СЗ "Вискью") – рассказал amic.ru, как идут работы.

Несколько тысяч свай

А идут они с опережением сроков.

"Уже готов котлован под башню "Столица" глубиной 7,5 метра, который будет укреплен шпунтовым ограждением из 12-метровых свай. Это позволит защитить котлован не только от обрушения, но и от проникновения воды со стороны реки", – сообщили в компании.

Кстати, под каждой из двух башен будет по 1,5 тыс. 24-метровых составных свай.

Котлован под башню "Мира" тоже делают: задействовано три экскаватора и большое количество погрузчиков. Кроме того, на участке завершают устройство форшахт.

Всего на стройке работает более 20 единиц техники.

Проект масштабный, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2030 года. Этого с нетерпением ждут жители соседних домов.

"Мы живем в этом районе уже несколько лет, и всегда было очень неприятно смотреть на эту часть набережной. И гостей водить стыдно. С нетерпением ждали, пока тут начнутся работы. Когда здесь появится новый комплекс, новая набережная и все эти локации для прогулок, как обещает застройщик, район сильно преобразится", – рассказал барнаулец Сергей. 

Объект с нетерпением ждут и риелторы города. Как на презентации проекта amic.ru сказали представители рынка купли-продажи недвижимости, такая локация на самом въезде в город станет еще одной визитной карточкой.

"У меня теперь есть чувство гордости за Барнаул, что и у нас появляются проекты, которые можно приводить в пример, которые делают наш город еще красивее", – отметила тогда директор агентства недвижимости "Превыше" Марина Зайцева.

Строительная площадка на Баварина, 8, Речной вокзал / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

Столица мира

Жилой комплекс с набережной на Речном строят в концепции "Барнаул – столица мира". При въезде в город по Новому мосту слева видны большие буквы "Барнаул", а справа будут две башни – "Столица" и "Мира".

Столичный уровень нового комплекса, конечно, не только в игре слов. Эксперты архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев бюро"), дизайнеры и застройщик уверены: это будет новый общественно-деловой центр.

"Исторически Речной вокзал был местом встречи, таким оно скоро снова станет", – сказал на презентации проекта, собравшей в октябре прошлого года 200 риелторов, представителей банков и экспертов, главный архитектор проекта Юрий Захаров из Pergaev Bureau.

Итак, через несколько лет на этом месте будет две 27-этажные башни высотой около 100 метров, соединенные стилобатом (до высоты третьего этажа). В дизайне использованы рельефная кирпичная кладка, зеленые насаждения и стеклянные фасады со стальными акцентами. Здания спроектированы так, чтобы "парить" над рекой и выглядеть по-разному с разных сторон.

Вся территория вокруг – это общественные пространства с прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками, а также частным детским садом. В самом комплексе появятся магазины, офисы, рестораны, кофейни, фитнес-центр, конференц-залы.

А еще здесь обустроят новую набережную, вход на которую будет свободным для всех жителей и гостей города. На ней разместят зоны отдыха с лежаками, прогулочные и велодорожки, качели, баскетбольную площадку, теннисные столы, арт-объекты и даже пирс. Набережная и территория вокруг комплекса будет яркой и зеленой, полностью свободной от автомобилей.

Для жильцов создадут приватные зоны для прогулок и отдыха, их разместят на крыше стилобата между зданиями, на уровне четвертого этажа. Зеленый двор будет общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

"Столичную" планку авторы проекта установили не только в экстерьере. Например, лобби обоих башен – практически произведение дизайнерского искусства. В композиции "Столицы" будут обыграны природные мотивы – камень, дерево, песок и ветер. В "Мире" – вода и волны. Здесь не просто стильно, но даже роскошно все – от света и элементов декора до диванов и лапомойки.

В самих домах будет 458 квартир. При этом маленьких (менее 40 квадратных метров) спроектировано всего 51, а некоторые будут площадью 277,1 кв. метра. Потолки высотой от 3 до 3,5 метра.

Застройщик ООО "СЗ “ВИСКЬЮ", проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Комментарии 47

Avatar Picture
Гость

10:07:07 07-02-2025

это какой-то позор... фейспалм

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:28 07-02-2025

Гость (10:07:07 07-02-2025) это какой-то позор... фейспалм... Позор - это деревня в городе, типа деревянных и картонных хибар на Прудах, Алтайских, Осипухе и ВРЗ.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:14 07-02-2025

Гость (11:30:28 07-02-2025) Позор - это деревня в городе, типа деревянных и картонных хи... Позор - это страшненький ЖК на месте стадиона

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

10:25:50 07-02-2025

Соединённые стилобатом и заполненные стекловатом.
Башни-близнецы. И судьба их ждёт такая же. Только от протекающей рядом реки.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:18 07-02-2025

Russkiy (10:25:50 07-02-2025) Соединённые стилобатом и заполненные стекловатом.Башни-б... Какая рифма, какой слог… Ты не «русский», ты «умом узкий».

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:12 07-02-2025

Запасаемся попкорном. Достроят или не достроят? А то вон на пересечении Партизанской и Красноармейского, помнится, тоже хотели строить самое высокое здание в городе. И тишина...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:51 07-02-2025

Гость (10:29:12 07-02-2025) Запасаемся попкорном. Достроят или не достроят? А то вон на ... Достроят)

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:36 07-02-2025

Кстати, под каждой из двух башен будет по 1,5 тыс. 24-метровых составных свай.
-----------
У нас что мало земли? Паркинг бесплатный крошечный с мордобоем + платный будет как всегда? За стоимость лишь этих свай можно было в десятки раз больше малоэтажного жилья построить. Но тогда люди за паркинг и шашлык при доме не заплатят капиталистам.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

10:57:48 07-02-2025

Гость (10:30:36 07-02-2025) Кстати, под каждой из двух башен будет по 1,5 тыс. 24-метров... Для размещения паркинга чиновники с площади выпинывают троллейбус с его кольцом.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:12 07-02-2025

Чучмек (10:57:48 07-02-2025) Для размещения паркинга чиновники с площади выпинывают тролл... Разворотное кольцо троллейбуса вполне можно организовать выше по проспекту Ленина у ТЦ Воскресенье где супермаркет Лента. Там для этого всё есть.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

14:54:03 07-02-2025

Гость (11:34:12 07-02-2025) Разворотное кольцо троллейбуса вполне можно организовать выш... С аналогичным успехом можно и на Новом рынке его сделать

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:43 07-02-2025

Гость (11:34:12 07-02-2025) Разворотное кольцо троллейбуса вполне можно организовать выш... Пожилым людям то есть теперь не попасть ни на реку, ни на набережную?! Прелестно!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:34 07-02-2025

Гость (10:30:36 07-02-2025) Кстати, под каждой из двух башен будет по 1,5 тыс. 24-метров... Ты деньги в чужих карманах с какой целью считаешь?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:23 07-02-2025

это будет новый общественно-деловой центр.

Ага, нью-васюки!

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:07 07-02-2025

Гость (10:31:23 07-02-2025) это будет новый общественно-деловой центр.Ага, нью-в... Башня "нью" и Башня "васюки"

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:01 07-02-2025

Гость (10:40:07 07-02-2025) Башня "нью" и Башня "васюки"... Та и застройщик ООО "СЗ “ВИСКЬЮ" под стать.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:21 07-02-2025

Гость (10:31:23 07-02-2025) это будет новый общественно-деловой центр.Ага, нью-в... Нет, заброшенный и обоссываемый ханыгами Речной был значительно лучше.

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:33 07-02-2025

Не фига себе как вы тут людей за дураков держите. Прям все в ноги Селфу упали как спасителю ужасного вида набережной и речного вокзала.

  50 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:04 07-02-2025

Гость (10:35:33 07-02-2025) Не фига себе как вы тут людей за дураков держите. Прям все в... В сабже для таких как вы написано - Реклама.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:06 07-02-2025

План прост: 1. довести место до полного разрушения. 2. массово врать, что иного развития чем застроить плотной застройкой. 3. Построить самое дешевое, что бы больше положить себе в карман. 4. Объявить себя героями - развивающими город.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:26 07-02-2025

Гость (10:38:06 07-02-2025) План прост: 1. довести место до полного разрушения. 2. массо... Способ строительства и сам масштаб не подразумевает дешевого варианта, так что ваше утверждение липовое.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:14 08-02-2025

Гость (11:37:26 07-02-2025) Способ строительства и сам масштаб не подразумевает дешевого... Вы правы. Как-то, тут же один архитектор назвал до где "Новый Шпиль" на пл.Октября - жёсткий эконом. Парковку топило хорошо, говорят.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:42:36 07-02-2025

Вода камень точит.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:03 07-02-2025

ППШариков (10:42:36 07-02-2025) Вода камень точит.... Утро вечера мудренее. Пришла беда - отворяй ворота. Может ты еще пословиц накидаешь? Зачем портить воздух если нечего сказать по существу?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:59 07-02-2025

Гость (11:39:03 07-02-2025) Утро вечера мудренее. Пришла беда - отворяй ворота. Может ты... какой активный селф. всем все понятно

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

12:18:53 07-02-2025

Гость (11:39:03 07-02-2025) Утро вечера мудренее. Пришла беда - отворяй ворота. Может ты... А чем вам пословицы не угодили ? Строить высотки практически на воде, довольно рискованное дело, особенно на левом берегу.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:23 07-02-2025

Выход на набережную для всех жителей города, ну-ну. Как сдадут жильцам так и забор появится с магнитным ключиком для жильцов, ибо нефиг чужим шариться, ибо ведра в конце концов пропадают.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:59 07-02-2025

Гость (11:27:23 07-02-2025) Выход на набережную для всех жителей города, ну-ну. Как сдад... Там проход к набережной оформлен как сервитут. Объясняю для таких как вы - это безусловное право пользования проходом для всех без исключения.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

14:57:53 07-02-2025

Гость (13:20:59 07-02-2025) Там проход к набережной оформлен как сервитут. Объясняю для ... Ширина прохода вдоль берега будет полтора метра?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

11:33:47 07-02-2025

Жаль. Если посмотреть как в других странах какие набережные- для всех горожан. Получается все шиворот-навыворот. Там где у нас набережная она не нужна так как не ведёт в ни куда.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:34 07-02-2025

Беспредел...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:39 07-02-2025

Этот котлован уже пару лет таким готовым стоял.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:59 07-02-2025

Avatar Picture
Позор - это деревня в городе, типа деревянных и картонных хибар ...
О да сегодня ваш бенефис! Забыть не можете "детские " воспоминания из прошлой жизни? штанишки на лямке и гусей не послушных на лужайке?!

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:13 07-02-2025

Гость (13:11:59 07-02-2025) Avatar PictureПозор - это деревня в городе, типа деревян... Сам то давно горожанин? Речной вокзал был заброшенный? Что ж , плохо, что не эксплуатировался должным образом. Но у нас в городе не хибары сносят, а вполне приличные здания- ЦУМ, речной вокзал. А развалюхи стоят, сеткой затянуты или забором закрыты. О каком улучшении речь? Построят башни, продадут квартиры. И всего то.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:06 07-02-2025

Лучше расскажите что там с развязкой на змейногорском тракте, есть понимание когда закончатся работы?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:14 07-02-2025

Гость (13:25:06 07-02-2025) Лучше расскажите что там с развязкой на змейногорском тракте... Как только начнете правильно писать - Змеиногорский, без всяких "Й", так сразу разъясним. На Луговую слать разъяснения? Или на Суворова?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:11 08-02-2025

Гость (15:23:14 07-02-2025) Как только начнете правильно писать - Змеиногорский, без вся... Значит, по существу сказать нечего?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гор

13:34:18 07-02-2025

Да нафиг там эти Ылттные высотки не сдались, лучше бы развивали Рем базу речфлота которая там была, рабочие места, налоги и т.д. А построят эти человейнике, так засрут район ещё больше

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:36:08 07-02-2025

Гор (13:34:18 07-02-2025) Да нафиг там эти Ылттные высотки не сдались, лучше бы развив... как знаете, а я буду посмотреть

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:16 07-02-2025

Гор (13:34:18 07-02-2025) Да нафиг там эти Ылттные высотки не сдались, лучше бы развив... Какая рембаза? Вы вообще в себе? Грузовой порт находится ниже по течению за старым мостом. Там и рембаза есть. Для того объема грузоперевозок, что сейчас - этого более чем достаточно. Обь мелеет, русло засоряется, значение речтранспорта все уменьшается. Везде и круглогодично (а не только во время судоходного сезона) есть доступность автомобильного и жд транспорта. Вы зачем начинаете буровить про экономику и налоги если вы в этом полный ноль?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

16:36:26 07-02-2025

Гость (14:23:16 07-02-2025) Какая рембаза? Вы вообще в себе? Грузовой порт находится ниж... и рембаза и речной флот с тягловыми катерами и баржами должен быть сейчас в идеальном порядке. Более того поскольку русло мелеет нужны новые корабли с более мелкой посадкой и соответствующие баржи для проводки по мели. Это не прихоть а резерв на случай глобальной войны. Я надеюсь вам не надо напоминать методичку о том что враг первым же ударом разрушит мосты и дороги?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

14:36:12 07-02-2025

Достроят думаю,вот только вопрос есть,почему что касается застройки частными организациями все получается,а если государство строит то всё....например музей или мост на объездной...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Геннадий

17:43:07 07-02-2025

Все дело в том, что это единственное глубоководное место в Барнауле удобное для использования пассажирского речного транспорта. Проблема речного транспорта в России начинает решаться, прощло сообщение о начале производства землечерпалок, для восстановления движения водного транспорта, правда пока речь идет о Волге. Когда вспомнят об Оби, тогда нынешнее дурацкое строительное решение станет проклятием Барнаула.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:40 07-02-2025

А вот хозяин города бы сказал, пока у города нет развязки и музея, да и тоннельчик можно под вокзалом, то и многоэтажечки нам вроде и не нужны.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:03 07-02-2025

Надеюсь они под воду уйдут, когда-нибудь

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:45 07-02-2025

Перенос троллейбусного кольца сколько стоит? За чей счет банкет?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:05:51 07-02-2025

Гость (18:24:45 07-02-2025) Перенос троллейбусного кольца сколько стоит? За чей счет бан... Сносить троллейбусное кольцр это не преступление? Как пожилые люди смогут пройти на реку Обь или им больше жить не надо?!

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров