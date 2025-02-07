С опережением графика. В Барнауле активно стартовало строительство домов на Речном вокзале

Для первой башни жилого комплекса подготовили котлован

07 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFH92bVz

Строительная площадка на Баварина, 8, Речной вокзал / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

В конце прошлого года стартовало строительство нового жилого комплекса на Речном вокзале в Барнауле (Баварина, 8). В 2025 году работы начались уже с 4 января. Это будут две башни (они называются "Столица" и "Мира"), соединенные стилобатом. Застройщик – компания "Селфстроит" (ООО "СЗ "Вискью") – рассказал amic.ru, как идут работы.

Несколько тысяч свай

А идут они с опережением сроков.

"Уже готов котлован под башню "Столица" глубиной 7,5 метра, который будет укреплен шпунтовым ограждением из 12-метровых свай. Это позволит защитить котлован не только от обрушения, но и от проникновения воды со стороны реки", – сообщили в компании.

Кстати, под каждой из двух башен будет по 1,5 тыс. 24-метровых составных свай.

Котлован под башню "Мира" тоже делают: задействовано три экскаватора и большое количество погрузчиков. Кроме того, на участке завершают устройство форшахт.

Всего на стройке работает более 20 единиц техники.

Проект масштабный, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2030 года. Этого с нетерпением ждут жители соседних домов.

"Мы живем в этом районе уже несколько лет, и всегда было очень неприятно смотреть на эту часть набережной. И гостей водить стыдно. С нетерпением ждали, пока тут начнутся работы. Когда здесь появится новый комплекс, новая набережная и все эти локации для прогулок, как обещает застройщик, район сильно преобразится", – рассказал барнаулец Сергей.

Объект с нетерпением ждут и риелторы города. Как на презентации проекта amic.ru сказали представители рынка купли-продажи недвижимости, такая локация на самом въезде в город станет еще одной визитной карточкой.

"У меня теперь есть чувство гордости за Барнаул, что и у нас появляются проекты, которые можно приводить в пример, которые делают наш город еще красивее", – отметила тогда директор агентства недвижимости "Превыше" Марина Зайцева.

Строительная площадка на Баварина, 8, Речной вокзал / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

Столица мира

Жилой комплекс с набережной на Речном строят в концепции "Барнаул – столица мира". При въезде в город по Новому мосту слева видны большие буквы "Барнаул", а справа будут две башни – "Столица" и "Мира".

Столичный уровень нового комплекса, конечно, не только в игре слов. Эксперты архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев бюро"), дизайнеры и застройщик уверены: это будет новый общественно-деловой центр.

"Исторически Речной вокзал был местом встречи, таким оно скоро снова станет", – сказал на презентации проекта, собравшей в октябре прошлого года 200 риелторов, представителей банков и экспертов, главный архитектор проекта Юрий Захаров из Pergaev Bureau.

Итак, через несколько лет на этом месте будет две 27-этажные башни высотой около 100 метров, соединенные стилобатом (до высоты третьего этажа). В дизайне использованы рельефная кирпичная кладка, зеленые насаждения и стеклянные фасады со стальными акцентами. Здания спроектированы так, чтобы "парить" над рекой и выглядеть по-разному с разных сторон.

Вся территория вокруг – это общественные пространства с прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками, а также частным детским садом. В самом комплексе появятся магазины, офисы, рестораны, кофейни, фитнес-центр, конференц-залы.

А еще здесь обустроят новую набережную, вход на которую будет свободным для всех жителей и гостей города. На ней разместят зоны отдыха с лежаками, прогулочные и велодорожки, качели, баскетбольную площадку, теннисные столы, арт-объекты и даже пирс. Набережная и территория вокруг комплекса будет яркой и зеленой, полностью свободной от автомобилей.

Для жильцов создадут приватные зоны для прогулок и отдыха, их разместят на крыше стилобата между зданиями, на уровне четвертого этажа. Зеленый двор будет общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

"Столичную" планку авторы проекта установили не только в экстерьере. Например, лобби обоих башен – практически произведение дизайнерского искусства. В композиции "Столицы" будут обыграны природные мотивы – камень, дерево, песок и ветер. В "Мире" – вода и волны. Здесь не просто стильно, но даже роскошно все – от света и элементов декора до диванов и лапомойки.

В самих домах будет 458 квартир. При этом маленьких (менее 40 квадратных метров) спроектировано всего 51, а некоторые будут площадью 277,1 кв. метра. Потолки высотой от 3 до 3,5 метра.

Застройщик ООО "СЗ “ВИСКЬЮ", проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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