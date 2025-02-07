С опережением графика. В Барнауле активно стартовало строительство домов на Речном вокзале
Для первой башни жилого комплекса подготовили котлован
07 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFH92bVz
В конце прошлого года стартовало строительство нового жилого комплекса на Речном вокзале в Барнауле (Баварина, 8). В 2025 году работы начались уже с 4 января. Это будут две башни (они называются "Столица" и "Мира"), соединенные стилобатом. Застройщик – компания "Селфстроит" (ООО "СЗ "Вискью") – рассказал amic.ru, как идут работы.
Несколько тысяч свай
А идут они с опережением сроков.
"Уже готов котлован под башню "Столица" глубиной 7,5 метра, который будет укреплен шпунтовым ограждением из 12-метровых свай. Это позволит защитить котлован не только от обрушения, но и от проникновения воды со стороны реки", – сообщили в компании.
Кстати, под каждой из двух башен будет по 1,5 тыс. 24-метровых составных свай.
Котлован под башню "Мира" тоже делают: задействовано три экскаватора и большое количество погрузчиков. Кроме того, на участке завершают устройство форшахт.
Всего на стройке работает более 20 единиц техники.
Проект масштабный, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2030 года. Этого с нетерпением ждут жители соседних домов.
"Мы живем в этом районе уже несколько лет, и всегда было очень неприятно смотреть на эту часть набережной. И гостей водить стыдно. С нетерпением ждали, пока тут начнутся работы. Когда здесь появится новый комплекс, новая набережная и все эти локации для прогулок, как обещает застройщик, район сильно преобразится", – рассказал барнаулец Сергей.
Объект с нетерпением ждут и риелторы города. Как на презентации проекта amic.ru сказали представители рынка купли-продажи недвижимости, такая локация на самом въезде в город станет еще одной визитной карточкой.
"У меня теперь есть чувство гордости за Барнаул, что и у нас появляются проекты, которые можно приводить в пример, которые делают наш город еще красивее", – отметила тогда директор агентства недвижимости "Превыше" Марина Зайцева.
Столица мира
Жилой комплекс с набережной на Речном строят в концепции "Барнаул – столица мира". При въезде в город по Новому мосту слева видны большие буквы "Барнаул", а справа будут две башни – "Столица" и "Мира".
Столичный уровень нового комплекса, конечно, не только в игре слов. Эксперты архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев бюро"), дизайнеры и застройщик уверены: это будет новый общественно-деловой центр.
"Исторически Речной вокзал был местом встречи, таким оно скоро снова станет", – сказал на презентации проекта, собравшей в октябре прошлого года 200 риелторов, представителей банков и экспертов, главный архитектор проекта Юрий Захаров из Pergaev Bureau.
Итак, через несколько лет на этом месте будет две 27-этажные башни высотой около 100 метров, соединенные стилобатом (до высоты третьего этажа). В дизайне использованы рельефная кирпичная кладка, зеленые насаждения и стеклянные фасады со стальными акцентами. Здания спроектированы так, чтобы "парить" над рекой и выглядеть по-разному с разных сторон.
Вся территория вокруг – это общественные пространства с прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками, а также частным детским садом. В самом комплексе появятся магазины, офисы, рестораны, кофейни, фитнес-центр, конференц-залы.
А еще здесь обустроят новую набережную, вход на которую будет свободным для всех жителей и гостей города. На ней разместят зоны отдыха с лежаками, прогулочные и велодорожки, качели, баскетбольную площадку, теннисные столы, арт-объекты и даже пирс. Набережная и территория вокруг комплекса будет яркой и зеленой, полностью свободной от автомобилей.
Для жильцов создадут приватные зоны для прогулок и отдыха, их разместят на крыше стилобата между зданиями, на уровне четвертого этажа. Зеленый двор будет общей площадью 10 тысяч квадратных метров.
"Столичную" планку авторы проекта установили не только в экстерьере. Например, лобби обоих башен – практически произведение дизайнерского искусства. В композиции "Столицы" будут обыграны природные мотивы – камень, дерево, песок и ветер. В "Мире" – вода и волны. Здесь не просто стильно, но даже роскошно все – от света и элементов декора до диванов и лапомойки.
В самих домах будет 458 квартир. При этом маленьких (менее 40 квадратных метров) спроектировано всего 51, а некоторые будут площадью 277,1 кв. метра. Потолки высотой от 3 до 3,5 метра.
Застройщик ООО "СЗ “ВИСКЬЮ", проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.Реклама
10:07:07 07-02-2025
это какой-то позор... фейспалм
11:30:28 07-02-2025
Гость (10:07:07 07-02-2025) это какой-то позор... фейспалм... Позор - это деревня в городе, типа деревянных и картонных хибар на Прудах, Алтайских, Осипухе и ВРЗ.
14:51:14 07-02-2025
Гость (11:30:28 07-02-2025) Позор - это деревня в городе, типа деревянных и картонных хи... Позор - это страшненький ЖК на месте стадиона
10:25:50 07-02-2025
Соединённые стилобатом и заполненные стекловатом.
Башни-близнецы. И судьба их ждёт такая же. Только от протекающей рядом реки.
11:31:18 07-02-2025
Russkiy (10:25:50 07-02-2025) Соединённые стилобатом и заполненные стекловатом.Башни-б... Какая рифма, какой слог… Ты не «русский», ты «умом узкий».
10:29:12 07-02-2025
Запасаемся попкорном. Достроят или не достроят? А то вон на пересечении Партизанской и Красноармейского, помнится, тоже хотели строить самое высокое здание в городе. И тишина...
11:31:51 07-02-2025
Гость (10:29:12 07-02-2025) Запасаемся попкорном. Достроят или не достроят? А то вон на ... Достроят)
10:30:36 07-02-2025
Кстати, под каждой из двух башен будет по 1,5 тыс. 24-метровых составных свай.
-----------
У нас что мало земли? Паркинг бесплатный крошечный с мордобоем + платный будет как всегда? За стоимость лишь этих свай можно было в десятки раз больше малоэтажного жилья построить. Но тогда люди за паркинг и шашлык при доме не заплатят капиталистам.
10:57:48 07-02-2025
Гость (10:30:36 07-02-2025) Кстати, под каждой из двух башен будет по 1,5 тыс. 24-метров... Для размещения паркинга чиновники с площади выпинывают троллейбус с его кольцом.
11:34:12 07-02-2025
Чучмек (10:57:48 07-02-2025) Для размещения паркинга чиновники с площади выпинывают тролл... Разворотное кольцо троллейбуса вполне можно организовать выше по проспекту Ленина у ТЦ Воскресенье где супермаркет Лента. Там для этого всё есть.
14:54:03 07-02-2025
Гость (11:34:12 07-02-2025) Разворотное кольцо троллейбуса вполне можно организовать выш... С аналогичным успехом можно и на Новом рынке его сделать
19:59:43 07-02-2025
Гость (11:34:12 07-02-2025) Разворотное кольцо троллейбуса вполне можно организовать выш... Пожилым людям то есть теперь не попасть ни на реку, ни на набережную?! Прелестно!
11:32:34 07-02-2025
Гость (10:30:36 07-02-2025) Кстати, под каждой из двух башен будет по 1,5 тыс. 24-метров... Ты деньги в чужих карманах с какой целью считаешь?
10:31:23 07-02-2025
это будет новый общественно-деловой центр.
Ага, нью-васюки!
10:40:07 07-02-2025
Гость (10:31:23 07-02-2025) это будет новый общественно-деловой центр.Ага, нью-в... Башня "нью" и Башня "васюки"
11:43:01 07-02-2025
Гость (10:40:07 07-02-2025) Башня "нью" и Башня "васюки"... Та и застройщик ООО "СЗ “ВИСКЬЮ" под стать.
11:35:21 07-02-2025
Гость (10:31:23 07-02-2025) это будет новый общественно-деловой центр.Ага, нью-в... Нет, заброшенный и обоссываемый ханыгами Речной был значительно лучше.
10:35:33 07-02-2025
Не фига себе как вы тут людей за дураков держите. Прям все в ноги Селфу упали как спасителю ужасного вида набережной и речного вокзала.
11:36:04 07-02-2025
Гость (10:35:33 07-02-2025) Не фига себе как вы тут людей за дураков держите. Прям все в... В сабже для таких как вы написано - Реклама.
10:38:06 07-02-2025
План прост: 1. довести место до полного разрушения. 2. массово врать, что иного развития чем застроить плотной застройкой. 3. Построить самое дешевое, что бы больше положить себе в карман. 4. Объявить себя героями - развивающими город.
11:37:26 07-02-2025
Гость (10:38:06 07-02-2025) План прост: 1. довести место до полного разрушения. 2. массо... Способ строительства и сам масштаб не подразумевает дешевого варианта, так что ваше утверждение липовое.
12:58:14 08-02-2025
Гость (11:37:26 07-02-2025) Способ строительства и сам масштаб не подразумевает дешевого... Вы правы. Как-то, тут же один архитектор назвал до где "Новый Шпиль" на пл.Октября - жёсткий эконом. Парковку топило хорошо, говорят.
10:42:36 07-02-2025
Вода камень точит.
11:39:03 07-02-2025
ППШариков (10:42:36 07-02-2025) Вода камень точит.... Утро вечера мудренее. Пришла беда - отворяй ворота. Может ты еще пословиц накидаешь? Зачем портить воздух если нечего сказать по существу?
11:56:59 07-02-2025
Гость (11:39:03 07-02-2025) Утро вечера мудренее. Пришла беда - отворяй ворота. Может ты... какой активный селф. всем все понятно
12:18:53 07-02-2025
Гость (11:39:03 07-02-2025) Утро вечера мудренее. Пришла беда - отворяй ворота. Может ты... А чем вам пословицы не угодили ? Строить высотки практически на воде, довольно рискованное дело, особенно на левом берегу.
11:27:23 07-02-2025
Выход на набережную для всех жителей города, ну-ну. Как сдадут жильцам так и забор появится с магнитным ключиком для жильцов, ибо нефиг чужим шариться, ибо ведра в конце концов пропадают.
13:20:59 07-02-2025
Гость (11:27:23 07-02-2025) Выход на набережную для всех жителей города, ну-ну. Как сдад... Там проход к набережной оформлен как сервитут. Объясняю для таких как вы - это безусловное право пользования проходом для всех без исключения.
14:57:53 07-02-2025
Гость (13:20:59 07-02-2025) Там проход к набережной оформлен как сервитут. Объясняю для ... Ширина прохода вдоль берега будет полтора метра?
11:33:47 07-02-2025
Жаль. Если посмотреть как в других странах какие набережные- для всех горожан. Получается все шиворот-навыворот. Там где у нас набережная она не нужна так как не ведёт в ни куда.
11:34:34 07-02-2025
Беспредел...
12:47:39 07-02-2025
Этот котлован уже пару лет таким готовым стоял.
13:11:59 07-02-2025
Avatar Picture
Позор - это деревня в городе, типа деревянных и картонных хибар ...
О да сегодня ваш бенефис! Забыть не можете "детские " воспоминания из прошлой жизни? штанишки на лямке и гусей не послушных на лужайке?!
18:02:13 07-02-2025
Гость (13:11:59 07-02-2025) Avatar PictureПозор - это деревня в городе, типа деревян... Сам то давно горожанин? Речной вокзал был заброшенный? Что ж , плохо, что не эксплуатировался должным образом. Но у нас в городе не хибары сносят, а вполне приличные здания- ЦУМ, речной вокзал. А развалюхи стоят, сеткой затянуты или забором закрыты. О каком улучшении речь? Построят башни, продадут квартиры. И всего то.
13:25:06 07-02-2025
Лучше расскажите что там с развязкой на змейногорском тракте, есть понимание когда закончатся работы?
15:23:14 07-02-2025
Гость (13:25:06 07-02-2025) Лучше расскажите что там с развязкой на змейногорском тракте... Как только начнете правильно писать - Змеиногорский, без всяких "Й", так сразу разъясним. На Луговую слать разъяснения? Или на Суворова?
13:00:11 08-02-2025
Гость (15:23:14 07-02-2025) Как только начнете правильно писать - Змеиногорский, без вся... Значит, по существу сказать нечего?
13:34:18 07-02-2025
Да нафиг там эти Ылттные высотки не сдались, лучше бы развивали Рем базу речфлота которая там была, рабочие места, налоги и т.д. А построят эти человейнике, так засрут район ещё больше
13:36:08 07-02-2025
Гор (13:34:18 07-02-2025) Да нафиг там эти Ылттные высотки не сдались, лучше бы развив... как знаете, а я буду посмотреть
14:23:16 07-02-2025
Гор (13:34:18 07-02-2025) Да нафиг там эти Ылттные высотки не сдались, лучше бы развив... Какая рембаза? Вы вообще в себе? Грузовой порт находится ниже по течению за старым мостом. Там и рембаза есть. Для того объема грузоперевозок, что сейчас - этого более чем достаточно. Обь мелеет, русло засоряется, значение речтранспорта все уменьшается. Везде и круглогодично (а не только во время судоходного сезона) есть доступность автомобильного и жд транспорта. Вы зачем начинаете буровить про экономику и налоги если вы в этом полный ноль?
16:36:26 07-02-2025
Гость (14:23:16 07-02-2025) Какая рембаза? Вы вообще в себе? Грузовой порт находится ниж... и рембаза и речной флот с тягловыми катерами и баржами должен быть сейчас в идеальном порядке. Более того поскольку русло мелеет нужны новые корабли с более мелкой посадкой и соответствующие баржи для проводки по мели. Это не прихоть а резерв на случай глобальной войны. Я надеюсь вам не надо напоминать методичку о том что враг первым же ударом разрушит мосты и дороги?
14:36:12 07-02-2025
Достроят думаю,вот только вопрос есть,почему что касается застройки частными организациями все получается,а если государство строит то всё....например музей или мост на объездной...
17:43:07 07-02-2025
Все дело в том, что это единственное глубоководное место в Барнауле удобное для использования пассажирского речного транспорта. Проблема речного транспорта в России начинает решаться, прощло сообщение о начале производства землечерпалок, для восстановления движения водного транспорта, правда пока речь идет о Волге. Когда вспомнят об Оби, тогда нынешнее дурацкое строительное решение станет проклятием Барнаула.
17:56:40 07-02-2025
А вот хозяин города бы сказал, пока у города нет развязки и музея, да и тоннельчик можно под вокзалом, то и многоэтажечки нам вроде и не нужны.
18:10:03 07-02-2025
Надеюсь они под воду уйдут, когда-нибудь
18:24:45 07-02-2025
Перенос троллейбусного кольца сколько стоит? За чей счет банкет?
20:05:51 07-02-2025
Гость (18:24:45 07-02-2025) Перенос троллейбусного кольца сколько стоит? За чей счет бан... Сносить троллейбусное кольцр это не преступление? Как пожилые люди смогут пройти на реку Обь или им больше жить не надо?!