Столица мира. В Барнауле презентовали проект жилого комплекса и набережной на Речном

Масштабный объект начнут активно строить уже в 2024 году

07 октября 2024, 08:30, Александра Черданцева

Проект жилого комплекса на Речном / Рендеры предоставлены застройщиком

"Барнаул – столица мира" – скоро любимая горожанами фраза приобретет реальное воплощение. Через несколько лет въезжающие в город по Новому мосту будут видеть слева в Нагорном парке большие буквы Барнаул, а справа – два дома-башни под названием "Столица" и "Мира". Проект жилого комплекса, а также набережной на месте старого речного вокзала разработали именитые архитекторы и дизайнеры, возводить его будет компания "Селфстроит" (ООО "СЗ "Вискью") под руководством Владислава Шонии. Какой будет эта новая столица мира – показали и рассказали на презентации, собравшей более 200 риелторов, представителей банков и экспертов вечером в пятницу, 4 октября.

Ворота в Барнаул

Главным архитектором проекта выступил Юрий Захаров из архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев Бюро"). И он уверен, что проект получился реально крутым. Настолько, что претендует на статус еще одного общественно-делового центра города.

"Здесь будут магазины, офисы, спортивные площадки, рестораны, кофейни, фитнес-центр, конференц-залы и, конечно, новая и красивая набережная, которой Барнаул действительно заслуживает. Уверен, что все это будет притягивать людей. Исторически Речной вокзал был местом встречи, таким оно скоро снова станет", – отметил в беседе с amic.ru Юрий Захаров.

Набережная протянется вдоль всего жилого комплекса, будет доступна и открыта для всех желающих. Там можно будет посидеть и даже полежать (на лежаках), погулять, покататься на велосипеде или роликах, попить кофе, покачаться на качелях, позаниматься спортом (настоящая баскетбольная площадка, теннисные столы и другое). А еще здесь будет несколько арт-объектов и даже небольшой пирс. По словам Юрия Захарова, и весь комплекс, и набережная продуманы архитекторами до мелочей. Вплоть до высоты и ширины перил, на которые будет удобно облокотиться и поставить стаканчик с кофе.

"После реализации проекта этот въезд в Барнаул станет настоящими парадными воротами. И новым лайфстайл-пространством, которое продолжает твой образ жизни, делая повседневность более яркой и живой. Таким может похвастаться далеко не каждый город", – подчеркнул общественную значимость проекта архитектор.

Проект набережной на Речном / Рендеры предоставлены застройщиком

"Столица" и "Мира"

Набережная вписана в общий стиль всего жилого комплекса. Это две 27-этажные башни ("Столица" и "Мира") высотой почти 100 метров, соединенные стилобатом. Все, что вокруг башен, – это общественные пространства. Все локации для жителей – прогулочные, детские и спортивные зоны, частный детский сад – размещены на стилобате на уровне третьего этажа, а также на каскадных спусках с него по обе стороны.

Две башни немного развернуты друг к другу, здесь использован архитектурный прием, который из разных точек обзора дает разную геометрию зданий. Стилобат между ними имеет большое отверстие, пропускающее солнечный свет.

Юрий Захаров подчеркнул, что дизайн комплекса разрабатывали с учетом ранее возведенных зданий и Нагорного парка, но в своем особом современно-городском стиле. В отделке будут использованы кирпич с рельефной кладкой и многочисленные зеленые насаждения до и на уровне стилобата, а выше – стеклянный фасад со стальными горизонтальными акцентами.

Кстати, на первом этаже здания разработчики предусмотрели отверстия для гнезд ласточек. Если помните, вопрос с гнездами был одним из самых общественно значимых, когда здесь разбирали старый речной вокзал.

Презентация проекта жилого комплекса на Речном / Фото: Евгений Самосюк

"Гордость за город"

Еще до презентации гости мероприятия активно обсуждали проект. Многие уже видели рендеры, представленные на градсовете еще в июне этого года. Но деталей было мало. Риелторы уверены: город нуждается в жилье такого уровня.

"Классный проект, мы его ждали, потому что он в себе содержит сразу несколько очень привлекательных моментов: это и локация в целом, и набережная, и очень современное, благоустроенное жилье. На это спрос всегда был и будет", – отметила в беседе с amic.ru руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.

А директор агентства недвижимости "Превыше" Марина Зайцева добавила, что проект получился стильным и красивым.

"Я видела проекты в разных городах. И знаете, всегда было очень обидно за Барнаул, ведь у нас этого не хватает. А теперь у меня есть чувство гордости за наш город, что и у нас появляются проекты, которые можно приводить в пример, которые делают наш город еще красивее. Замечательно, что есть застройщики с такими большими амбициями", – отметила Зайцева.

Она поздравила всю большую команду проекта и "Селфстроит" с тем, что на такой проект вообще решились.

"Мы очень долго шли к этому проекту, и делали его больше года. Очень много сил и средств вложили, чтобы сделать комплекс не только для жильцов, но и для всего города", – во время презентации сказал руководитель отдела продаж "Селфстроит" Владислав Тюнин.

О самом комплексе подробнее расскажем в следующем материале. Застройщик уже получил разрешение на строительство.