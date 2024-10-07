Столица мира. В Барнауле презентовали проект жилого комплекса и набережной на Речном
Масштабный объект начнут активно строить уже в 2024 году
07 октября 2024, 08:30, Александра Черданцева
"Барнаул – столица мира" – скоро любимая горожанами фраза приобретет реальное воплощение. Через несколько лет въезжающие в город по Новому мосту будут видеть слева в Нагорном парке большие буквы Барнаул, а справа – два дома-башни под названием "Столица" и "Мира". Проект жилого комплекса, а также набережной на месте старого речного вокзала разработали именитые архитекторы и дизайнеры, возводить его будет компания "Селфстроит" (ООО "СЗ "Вискью") под руководством Владислава Шонии. Какой будет эта новая столица мира – показали и рассказали на презентации, собравшей более 200 риелторов, представителей банков и экспертов вечером в пятницу, 4 октября.
Ворота в Барнаул
Главным архитектором проекта выступил Юрий Захаров из архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев Бюро"). И он уверен, что проект получился реально крутым. Настолько, что претендует на статус еще одного общественно-делового центра города.
"Здесь будут магазины, офисы, спортивные площадки, рестораны, кофейни, фитнес-центр, конференц-залы и, конечно, новая и красивая набережная, которой Барнаул действительно заслуживает. Уверен, что все это будет притягивать людей. Исторически Речной вокзал был местом встречи, таким оно скоро снова станет", – отметил в беседе с amic.ru Юрий Захаров.
Набережная протянется вдоль всего жилого комплекса, будет доступна и открыта для всех желающих. Там можно будет посидеть и даже полежать (на лежаках), погулять, покататься на велосипеде или роликах, попить кофе, покачаться на качелях, позаниматься спортом (настоящая баскетбольная площадка, теннисные столы и другое). А еще здесь будет несколько арт-объектов и даже небольшой пирс. По словам Юрия Захарова, и весь комплекс, и набережная продуманы архитекторами до мелочей. Вплоть до высоты и ширины перил, на которые будет удобно облокотиться и поставить стаканчик с кофе.
"После реализации проекта этот въезд в Барнаул станет настоящими парадными воротами. И новым лайфстайл-пространством, которое продолжает твой образ жизни, делая повседневность более яркой и живой. Таким может похвастаться далеко не каждый город", – подчеркнул общественную значимость проекта архитектор.
"Столица" и "Мира"
Набережная вписана в общий стиль всего жилого комплекса. Это две 27-этажные башни ("Столица" и "Мира") высотой почти 100 метров, соединенные стилобатом. Все, что вокруг башен, – это общественные пространства. Все локации для жителей – прогулочные, детские и спортивные зоны, частный детский сад – размещены на стилобате на уровне третьего этажа, а также на каскадных спусках с него по обе стороны.
Две башни немного развернуты друг к другу, здесь использован архитектурный прием, который из разных точек обзора дает разную геометрию зданий. Стилобат между ними имеет большое отверстие, пропускающее солнечный свет.
Юрий Захаров подчеркнул, что дизайн комплекса разрабатывали с учетом ранее возведенных зданий и Нагорного парка, но в своем особом современно-городском стиле. В отделке будут использованы кирпич с рельефной кладкой и многочисленные зеленые насаждения до и на уровне стилобата, а выше – стеклянный фасад со стальными горизонтальными акцентами.
Кстати, на первом этаже здания разработчики предусмотрели отверстия для гнезд ласточек. Если помните, вопрос с гнездами был одним из самых общественно значимых, когда здесь разбирали старый речной вокзал.
"Гордость за город"
Еще до презентации гости мероприятия активно обсуждали проект. Многие уже видели рендеры, представленные на градсовете еще в июне этого года. Но деталей было мало. Риелторы уверены: город нуждается в жилье такого уровня.
"Классный проект, мы его ждали, потому что он в себе содержит сразу несколько очень привлекательных моментов: это и локация в целом, и набережная, и очень современное, благоустроенное жилье. На это спрос всегда был и будет", – отметила в беседе с amic.ru руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.
А директор агентства недвижимости "Превыше" Марина Зайцева добавила, что проект получился стильным и красивым.
"Я видела проекты в разных городах. И знаете, всегда было очень обидно за Барнаул, ведь у нас этого не хватает. А теперь у меня есть чувство гордости за наш город, что и у нас появляются проекты, которые можно приводить в пример, которые делают наш город еще красивее. Замечательно, что есть застройщики с такими большими амбициями", – отметила Зайцева.
Она поздравила всю большую команду проекта и "Селфстроит" с тем, что на такой проект вообще решились.
"Мы очень долго шли к этому проекту, и делали его больше года. Очень много сил и средств вложили, чтобы сделать комплекс не только для жильцов, но и для всего города", – во время презентации сказал руководитель отдела продаж "Селфстроит" Владислав Тюнин.
О самом комплексе подробнее расскажем в следующем материале. Застройщик уже получил разрешение на строительство.
08:51:25 07-10-2024
Вот это лизок!!!! Две ужасающие бетонные коробки, напоминающие скелеты башен-близнецов ВТЦ...А как насчет строительства до 3-х этажей в старой части города?
09:33:41 07-10-2024
Дюша (08:51:25 07-10-2024) Вот это лизок!!!! Две ужасающие бетонные коробки, напоминающ... Дюша, ты же у нас якобы успешный предприниматель - ну вот возьми и построй хоть 2, хоть 3 этажа в старой части города.
10:14:40 07-10-2024
Гость (09:33:41 07-10-2024) Дюша, ты же у нас якобы успешный предприниматель - ну вот во... А в старой части строить не надо...Надо восстанавливать...На моем счету два объекта...А у тебя?
10:22:10 07-10-2024
Дюша (10:14:40 07-10-2024) А в старой части строить не надо...Надо восстанавливать...На... Во-первых, я себя не позиционирую предпринимателем, я наемник, мне так выгоднее. И никаким имуществом не обживаюсь, мне оно лишнее. А во-вторых, ну просто ради спортивного интереса - назови хоть один твой объект, ну чтобы понимать уровень твоего участия в жизни города.
10:28:04 07-10-2024
Гость (10:22:10 07-10-2024) Во-первых, я себя не позиционирую предпринимателем, я наемни... Я тоже не собственник...Короленко 51 тебя устроит?
11:50:32 07-10-2024
Дюша (10:28:04 07-10-2024) Я тоже не собственник...Короленко 51 тебя устроит?... Отреставрировано очень классно!
13:39:56 07-10-2024
Дюша (10:28:04 07-10-2024) Я тоже не собственник...Короленко 51 тебя устроит?... Прекрасный пример того, как нужно в центре восстанавливать старинные здания!!! Спасибо Вам!
16:25:09 07-10-2024
Гость (13:39:56 07-10-2024) Прекрасный пример того, как нужно в центре восстанавливать с... Огромное спасибо тем, кто восстанавливает старые здания,а не только о прибыли думает.
Молодцы!
10:50:51 08-10-2024
Дюша (10:28:04 07-10-2024) Я тоже не собственник...Короленко 51 тебя устроит?... спасибо! отличный пример того, какие работы должны проводится в старом центре!
09:39:13 07-10-2024
Дюша (08:51:25 07-10-2024) как насчет строительства до 3-х этажей в старой части города?а уже поздно - в старой части все застроили, так что теперь без разницы что за убогую хренотень воткнут на речном вокзале
10:15:25 07-10-2024
гость (09:39:13 07-10-2024) а уже поздно - в старой части все застроили, так что теперь ... Никогда не поздно снести унылое...
12:44:41 07-10-2024
Дюша (10:15:25 07-10-2024) Никогда не поздно снести унылое...... Девушка права!
Бездарный проект двух параллепипидов!
14:37:42 07-10-2024
Дюша (08:51:25 07-10-2024) Вот это лизок!!!! Две ужасающие бетонные коробки, напоминающ... Ну акак они все эти деятели из одноэтажного деревянного гаража на Анатолия ухитрились 7миэажный офисник воткнуть? Называется "реконструкция"... Реконструировали Речной в стометровую башню-зиккурат.
09:06:50 07-10-2024
Что за позапрошловековой кубизм и как он вписывается со строениями рядом в виде паруса и с более плавными линиями зданий стоящих на реке? Вообще не вижу разницы между панельной советской девяткой и этим "модным" проектом.
09:36:49 07-10-2024
Хитрилко (09:06:50 07-10-2024) Что за позапрошловековой кубизм и как он вписывается со стро... Хитрилко…. Мммммм… это же известный архитектор, да? Ну, который может судить о тенденциях в строительстве. Верно же, да? Ну явно не прохожий, который пытается решить теорему Пуанкаре имея в активе 3 класса церковно-приходской школы…
10:26:19 07-10-2024
Гость (09:36:49 07-10-2024) Хитрилко…. Мммммм… это же известный архитектор, да? Ну, кото... Чтобы оценить убожество проекта не нужно быть архитектором...Ширяевскую биенале с "высоким современным искусством" устраивайте вдали от здоровых людей...Может оценит кто из особоодухотворенных или заднеприводных...
10:31:33 07-10-2024
Гость (10:26:19 07-10-2024) Чтобы оценить убожество проекта не нужно быть архитектором..... Душенька, ну зачем так агрессивно? Некрасиво поступаешь)
10:36:15 07-10-2024
Гость (10:31:33 07-10-2024) Душенька, ну зачем так агрессивно? Некрасиво поступаешь)... Писать через "Ю"...
10:38:08 07-10-2024
Гость (10:31:33 07-10-2024) Душенька, ну зачем так агрессивно? Некрасиво поступаешь)... Не красиво поступают те, кто город калечит уродскими строениями...
10:52:56 08-10-2024
Дюша (10:38:08 07-10-2024) Не красиво поступают те, кто город калечит уродскими строени... ну как некрасиво... преступно поступают.
09:30:32 07-10-2024
Даже жалко стало старый город - за что вы его так??
Стройте вы свои коробки вдоль Павловского тракт, тоже в некотором смысле въезд в город.
09:36:42 07-10-2024
Кто эти люди в зале.........подлизы или дармоеды?
10:15:30 07-10-2024
Гость (09:36:42 07-10-2024) Кто эти люди в зале.........подлизы или дармоеды?... колхозники понаехавших, не имеющие ни вкуса, ни совести
10:24:44 07-10-2024
Элен без ребят (10:15:30 07-10-2024) колхозники понаехавших, не имеющие ни вкуса, ни совести... Товарисч Элен, ну просто ради истины - расскажите что в вашем понимании есть вкус. Ну вот просто на примере любого здания в Барнауле.
10:46:34 07-10-2024
Гость (10:24:44 07-10-2024) Товарисч Элен, ну просто ради истины - расскажите что в ваше... Я за нее расскажу...Можно? Есть в городе центральная площадь...С символом города - гастрономом "Под шпилем"... И есть унылое строение, которое высится за бывшим ДК "Меланжевого", а ныне Молодежным театром...Унылое, с претензией на Сталинский стиль, только из детских угловатых кубиков...Полностью уничтожившее облик главной площади города...За такое главного архитектора надо гнать сцаными тряпками...Правда там есть еще одно "достижение" - едва ли не каждым горожанином высмеянное изваяние "Сеятеля" с девочкой-микроцефалом...Теперь у нас есть его брат чуть ниже у храма, который раньше был "Летным училищем"...Такое же нелепое изваяние, напоминающее работу рукожопого первокурсника АГХУ...
10:51:26 07-10-2024
Гость (10:24:44 07-10-2024) Товарисч Элен, ну просто ради истины - расскажите что в ваше... Пересечение Социалистического и Гоголя...Прекрасное краснокирпичное строение...Такими и должны быть все в старой части.
12:55:37 07-10-2024
Дюша (10:51:26 07-10-2024) Пересечение Социалистического и Гоголя...Прекрасное красноки... Так это же новострой) Стройперспектива его сделала) Как ты можешь такое одобрять?)))
13:20:21 07-10-2024
Гость (12:55:37 07-10-2024) Так это же новострой) Стройперспектива его сделала) Как ты м... Мы же и говорили о новостроях, нет? Этот новострой в стилистику попадает...Это красиво и не портит ощущение старого города. Это высококлассная работа каменщиков...
13:46:03 07-10-2024
Дюша (10:51:26 07-10-2024) Пересечение Социалистического и Гоголя...Прекрасное красноки... На 100% согласен! Каждый раз иду мимо и думаю, какое красивое здание, для центра очень подходит!!!
14:25:17 07-10-2024
Гость (13:46:03 07-10-2024) На 100% согласен! Каждый раз иду мимо и думаю, какое красиво... Вы дизайнер, архитектор или имеете художественное образование?Думаю нет у вас таких "дарований" . Вы не правы и глубоко ошибаетесь! Кубики на въезде в город выглядят намного "привлекательнее!" (сарказм если что)
14:00:12 07-10-2024
Гость (09:36:42 07-10-2024) Кто эти люди в зале.........подлизы или дармоеды?...
риэлторы ж
15:57:21 07-10-2024
Гость (09:36:42 07-10-2024) Кто эти люди в зале.........подлизы или дармоеды?... Оранжевые штаны там, им продавать это все и рассказывать олухам , про элитарность и новый уровень в городе. Вот увидите мантры такие будут при обработке пркупашек.
09:37:20 07-10-2024
Пока это уродство не встало на берегу властям лучше было бы забрать участок и запретить строительство. Еще бы заставить восстановить Речной Вокзал.
10:19:05 07-10-2024
Дюша (09:37:20 07-10-2024) Пока это уродство не встало на берегу властям лучше было бы ... А не то что? Чем ты угрожаешь местным властям?))) дюшиным неодобрением? Ну очень страшно и крайне мотивирующе) Зачем тебе Речной вокзал? Чтобы что? Пассажирские перевозки себя изжили - ну нет смысла в содержании речного пассажирского транспорта на период навигации, ибо есть круглогодичные асфальтовые дороги, которые обеспечивают доступ во все деревни. Грузовой транспорт продолжает ходить. И даже для туристов прогулочные баржи ходят. Че тебе еще надо????
10:33:24 07-10-2024
Гость (10:19:05 07-10-2024) А не то что? Чем ты угрожаешь местным властям?))) дюшиным не... А я угрожаю? Я предлагаю им заняться своими прямыми обязанностями...Речной транспорт не может себя изжить так как является самым дешевым видом транспорта...А Речной - не только функционал..Это памятник эпохи...Это когда в городе жили представители высокоразвитой цивилизации, а не глисты-трупоеды...
10:44:42 07-10-2024
Дюша (10:33:24 07-10-2024) А я угрожаю? Я предлагаю им заняться своими прямыми обязанно... Высокоразвитая цивилизация? Это ты про коммунистов с оконченной партшколой так говоришь? Не, ну ты тут сильно перегнул) насчет памятника эпохи… Ну вот давай посмотрим на стадион Динамо, его же в свою эпоху возвели, и он явно с чем то отождествляется, верно? А вот например снести его и построить стадион как Краснодаре или Питере. Что будет важнее для людей? След пыльных семидесятых или современное чудо? У тебя с логикой проблемы.
11:39:33 07-10-2024
Гость (10:44:42 07-10-2024) Высокоразвитая цивилизация? Это ты про коммунистов с окончен... Стадион на месте стадиона - это +100500...А как насчет жилья на месте стадиона? Локомотив...????!!! Люди на коньках катались в центре города....О перестройке объектов спорта можно увидеть на примере "Титов Арены"...Сарай жестяной на месте объекта архитектуры...
12:54:20 07-10-2024
Дюша (11:39:33 07-10-2024) Стадион на месте стадиона - это +100500...А как насчет жилья... Ты был на этом Локомотиве? Я ходил туда на коньках кататься, сына водил. Убиеннейшее строение было. Внутри деревянный заваленный пол, разрушенные перекрытия, на поле кочки, раздевалки с деревянными лавочками и тараканами. Там нечего было сохранять. И это не Ракшин устроил, а некто Кузнецов, прибравший в собственность всю округу там, начиная от КДМ до Локомотива. Далее: ДС - объект архитектуры? Откуда тебе это приснилось? Это типовой совковый поганый проект. Сейчас он не лучше выглядит - надоумились его сайдингом обшить - вообще как склад стройматериалов выглядит.
13:16:51 07-10-2024
Гость (12:54:20 07-10-2024) Ты был на этом Локомотиве? Я ходил туда на коньках кататься,... То что Локомотив запустили - ничего удивительного...Заводы шли под нож...Но...Надо было восстанавливать!!! А не строить жилье...А я там бывал...И на коньках катался. И жена у меня жила на Привокзальной, пропадала там постоянно... И на автородео я смотрел, когда каскадеры приезжали...Не понятно как такие объекты оказываются в частной собственности...
10:55:10 07-10-2024
Гость (10:19:05 07-10-2024) А не то что? Чем ты угрожаешь местным властям?))) дюшиным не... В свое время был Круглый стол по сохранению Речного Вокзала...Там были и ученые видные и политики...И журналисты...Только не представители застройщика...Потому, что возразить им было НЕ-ЧЕ-ГО...
17:54:00 07-10-2024
Гость (10:19:05 07-10-2024) А не то что? Чем ты угрожаешь местным властям?))) дюшиным не... Вы посчитали сколько будет машин жителей этих домов? А теперь подумайте какой поток будет . И это на въезде в город. Ленина встанет колом.
10:37:59 07-10-2024
Вот это прелесть- жить в такой суете! Сколько народа там будет постоянно толкаться, ещё бары-рестораны, спортзалы, лежаки...
10:48:48 07-10-2024
Марта (10:37:59 07-10-2024) Вот это прелесть- жить в такой суете! Сколько народа там буд... Там будет такая же мертвая зона как Старый базар...
12:57:23 07-10-2024
Гость (10:48:48 07-10-2024) Там будет такая же мертвая зона как Старый базар...... Кстати, на Старом базаре вполне себе трафик, едальни там не пустуют, базар также работает.
13:29:04 07-10-2024
Гость (12:57:23 07-10-2024) Кстати, на Старом базаре вполне себе трафик, едальни там не ... Какой ценой? Сотни горожан лишились заработка...И вот на пятый год жизнь начала возвращаться...Алелуйя!!!Так она даже на свалку возвращается со временем...Все окружающие магазины вымирают...Толстого опустела...Парк опустел...Поместье от силы один этаж и подвал работают...Особенно веселит "арбат" на Новый год...НИЧЕГО кроме иллюминации и пони, засирающих улицу...Неприкаянные удивленные граждане пытаются понять зачем сюда приперлись?
13:51:43 07-10-2024
Марта (10:37:59 07-10-2024) Вот это прелесть- жить в такой суете! Сколько народа там буд... они закроют территорию забором, имеют право решением собрания жильцов установить забор на территории участка, относящегося к ЖК.
10:58:47 08-10-2024
Гость (13:51:43 07-10-2024) они закроют территорию забором, имеют право решением собрани... и обязательно закроют. на первом же собрании.
10:54:15 07-10-2024
Уважаемые комментаторы, не надо нервов. От презентации до готового объекта как "до Луны". Безграничная фантазия бизнеса может легко разбиться об экономические реалии, а на рынке недвижимости сейчас, мягко говоря, нет ажиотажа. Забор... это да, можно поставить на века.
11:42:46 07-10-2024
Гость (10:54:15 07-10-2024) Уважаемые комментаторы, не надо нервов. От презентации до го... Нервы тратить реально бесполезно...Для этого у нас и "День народного Единства", а не 7 ноября...
15:44:36 07-10-2024
А ещё все, что говорит Селф делила бы я на 4, а то и на 8. Я когда квартиру в Оскаре на этапе котлована покупала, мне тоже рассказывали, что это будет бизнес-класс. И на сайте так было указано. Но потом что-то пошло не так и бизнес-класс превратился в комфорт, а инфу про бизнес везде предусмотрительно потерли. Прям министерство правды по Оруэллу
10:59:00 07-10-2024
раньше у города было лицо, что видно было с моста, а вот это угрёбище квадратное... рядом стоят богатыри, красиво, а этот колхозный кубизм, вне понимания, хотя, кому-то и квадрат малевича говорят заходит!
12:18:49 07-10-2024
Можно сказать фразой "Феерично!" из фильма "Не может быть!". Но, это про презентацию - все такие аккуратненькие, лощеные. А про проект - хрень же полнейшая. Какие-то стекложелезобетонные обрубыши. И в чем их прелесть?
12:39:29 07-10-2024
Гость (12:18:49 07-10-2024) Можно сказать фразой "Феерично!" из фильма "Не может быть!".... Их Прелесть - это барыши...Воткнуть железную коробку и собирать аренду...Ради этого и был затеян весь "туркластер", ради этого горожанам кинули подачку в виде "набережной за мостом, ради этого лестницу сделали к этой "набережной"...И все за бюджет. Ради этого две заказных статьи на Амике и куча подпевал за стройку...
13:22:33 07-10-2024
Риэлторам лишь бы продать и процент свой получить, нашли у кого спрашивать 😂, эксперты в части купи-продай теперь облик города у нас оценивают
13:54:17 07-10-2024
Когда Государство придумывало способ поддержки молодых семей в приобретении жилья, этим сразу же воспользовались нечистые на руку "застройщики", банкиры и прочие проходимцы... в результате всех этих программ господдержки цены на жильё взлетели ввысь, "инвесторы", а не молодые семьи скупили этажами все новые дома, а кучка "заинтересованных лиц" изгадила весь тихий зелёный Барнаул... и теперь прикрывается знаменитым Ореховскми слоганом... кстати, он не народный, у него есть автор и его, авторские, права...
14:06:41 07-10-2024
Совсем город уничтожают своей этой кубической чертовнёй.И везде им обязательно нужны эти небоскрёбы-человейники-чем выше,тем желанней.Деньжищ хапануть за последующую аренду?Это ,видно, главный двигатель и мотиватор таких ,с позволения сказать,"патриотов" города?На месте ЦУМа-башня,на площади Сахарова-то же.Локомотив этот ,страшно глянуть.А когда заселятся туда люди,что там будет?В центре города ,рядом с вокзалами?И на месте Речвокзала будет очередная чушь, пустыня,которая не нужна горожанам.В каждом городе на реке есть свой Речвокзал,а здесь ,местные умники решили,что речтранспорт нерентабелен,ездите,мол, на машинах.Я не понимаю ,почему такие вопросы не выносятся на всеобщее обсуждение,и местная и краевая власть дистанцируется от участия в этих вопросах.А они общественно значимы для горожан.
14:27:22 07-10-2024
Градоначальник почитал хотя бы, что народ пишет в комментах и отрекся от этого ночного кошмара, что выдали проектанты архитектурного вандализма
14:45:58 07-10-2024
Слушайте, мне попалась презентация по ЖК, двор будет закрытый на 4 этаже платформы, а набережную застройщик восстанавливает за свой счет и делает ее доступной для всех. Между башен есть проход на общую набережную с кафешками, лавками и т.д. Блин, ну круто же, да и причал остается. И кладка фактурная идет, ночные фотки вообще круто смотрятся, просто в новости не выложили все фотки почему-то. Ну с названием они конечно умудрились - ЖК Барнаул "Столица Мира", хотя прикольно когда заезжаешь у тебя буквы Барнаул слева, а справа башня столица и башня мира. Блин, ну явно же лучше чем речной вокзал обшарпаный стоящий на коленях...
15:54:08 07-10-2024
Гость (14:45:58 07-10-2024) Слушайте, мне попалась презентация по ЖК, двор будет закрыты... Хватило бы 4 этажей...
16:23:14 07-10-2024
Гость (14:45:58 07-10-2024) Слушайте, мне попалась презентация по ЖК, двор будет закрыты... Хватит болтать о презентациях и рендерах, выдаваемых за фотографии. В реале ...
15:09:46 07-10-2024
А цены ещё никто не называл на этот илитный монолит/газобетон? 177-300тр на старте. Без отделки. Живите теперь с этим)
21:30:25 07-10-2024
Гость (15:09:46 07-10-2024) А цены ещё никто не называл на этот илитный монолит/газобето... Так ведь купят. Вы попробуйте купить квартиру в ЖК на площади Сахарова - их тупо нет в свободной продаже, их раскупили все свои. Уже все выкупили. По 300 К за квадрат. Представляете?
23:26:40 07-10-2024
Гость (21:30:25 07-10-2024) Так ведь купят. Вы попробуйте купить квартиру в ЖК на площад... Пусть покупают) меня сегодня удивляет понятие "элитности" жилья. Если мы говорим о домах с небольшим количеством квартир из кирпича (например, по пр. Социалистическому, Пролетарская, интернациональная ул - те края) - тут мне понятно все. А в случае с новыми "элитными" ЖК - сплошное недоумение. 400 с лишним квартир в каркасно-монолитном доме. В чем элитность? Кафель в подъезде дороже?
16:36:08 08-10-2024
Гость (23:26:40 07-10-2024) Пусть покупают) меня сегодня удивляет понятие "элитности" жи...
консьержка первые пять лет будет
19:24:49 07-10-2024
С такими ценами кв. м и ставками по ипотеке цены будут заоблачными. И нет гарантий, что достроят.
20:03:26 07-10-2024
Селф держит марку, по прежнему г....
01:16:36 08-10-2024
В статье ни слова про парковки
08:06:42 08-10-2024
Финальным штрихом всего того красивого и грандиозного будут писающие кондиционеры, занимающие весь фасад. Пример тому ЖК Столичный, что на площади Октября.
11:06:59 08-10-2024
еще одно уродство с закосом под сталинские высотки, но убившее весь ансамбль площади Октября.
09:11:05 09-10-2024
Элен без ребят (11:06:59 08-10-2024) еще одно уродство с закосом под сталинские высотки, но убивш... Люблю Октябрьскую площадь в Барнауле, но ансамблем красивых зданий там никогда и не пахло, а тем вправду, громада высотки слишком выделяется на фоне неказистости площади и доминирует.
08:09:23 08-10-2024
Назвать 27 этажки башнями🤣 стиль все же как то под парус надо было подтянуть, и что за название? Столица и мира, так бы и назвали жк столица мира, а то получается одни будут в столице жить, а друге в мира или мире вот как ее склонять
11:03:26 08-10-2024
А как с пожарными нормами? Сейчас максимум - 25 этажей...Вертолетами спасать будут?
11:14:31 08-10-2024
Сколько злобных критиканов,ну не нравится,найди деньги,землю,создай свой проект и построй.Какие то проблемы,тявкать проще...
12:50:04 08-10-2024
Евгений (11:14:31 08-10-2024) Сколько злобных критиканов,ну не нравится,найди деньги,землю... А земля - вопрос отдельный. Кто разрешил строить в водоохранной зоне?
09:32:05 09-10-2024
Евгений (11:14:31 08-10-2024) Сколько злобных критиканов,ну не нравится,найди деньги,землю... Обратите внимание, вы уже переходите на личности и обзываете своих оппонентов... а значит, они правы, а вы- нет. У вас доводы, почему надо изгадить въезд в город, кончились. Вы жалкий и никчёмный раб денег.
08:45:51 09-10-2024
Очередного монстра построят как на вокзале. Пенсионерам не купить там квартиры. Все для воров Барнаула.