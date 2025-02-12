С опережением. Как возводят премиальный комплекс "Сахаров Парк" в центре Барнаула

Проект изменит архитектурное восприятие исторической части города

12 февраля 2025, 08:05, ИА Амител erid: 2W5zFJDUppg

Строительство комплекса "Сахаров Парк" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начавшееся в ноябре 2024 года строительство премиального комплекса "Сахаров Парк" не останавливается ни на день. За несколько месяцев застройщик завершил возведение монолитных конструкций первого этажа в Башне 2, начаты работы на втором техническом этаже, где, согласно проекту, разместят инженерное оборудование. Вход в зону паркинга, который будет находиться на нулевом этаже резиденций, также уже готов.

"Ведутся работы по заливке фундамента третьей секции. Там, согласно проекту, будет располагаться фитнес-центр World Class*. Площадь спортцентра составит 4,7 тыс. квадратных метров", – отметили представители девелопера.

Также в компании добавили, что уже стартовало возведение Башни 3: сейчас рабочие занимаются армированием фундаментной плиты.

Проект объекта на площади Сахарова / Фото предоставлено застройщиком

Строительная площадка по соображениям безопасности (и эстетики) скрыта высоким забором. Однако, учитывая высокие темпы строительства, барнаульцы уже скоро смогут наблюдать возвышающиеся этажи башен. При этом работы на стройплощадке организованы грамотно и четко: спецтехника не мешает ни пешеходам, ни автомобилям.

Отметим, что разрешение на строительство комплекса действует до марта 2029 года, но застройщик планирует завершить работы раньше. Кстати, ход строительства резиденций можно посмотреть на сайте saharovpark.ru.

Комплекс мирового уровня

"Резиденции Сахаров Парк" – это три 16-этажные башни, которые объединят трехэтажными секциями с жилыми и коммерческими помещениями. В домах запланировано 210 резиденций с 21 уникальной планировкой. В частности, здесь запроектированы двухуровневые урбан-виллы с собственным лифтом, пентхаусы с высокими потолками и видовые резиденции разной площади, подземный высокотехнологичный паркинг, рассчитанный на 273 машино-места.

Проект комплекса "Сахаров Парк" разработало бюро "Спич" под руководством известного российско-немецкого архитектора Сергея Чобана. Он автор более 140 объектов в России, Германии, Италии, ОАЭ. Резиденции в Барнауле – новое творение Чобана, в котором соединяются проработанность деталей, сложного рельефа и художественной эстетики.

Проект объекта на площади Сахарова / Фото предоставлено застройщиком

Фасады башен выполнят из клинкерного кирпича, применят несколько видов кладки – так у каждого здания появится собственный стиль и ритм. В целом, даже по мнению барнаульских экспертов, комплекс станет знаковым архитектурным объектом для города.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Социалистический пр., д. 109

тел (3852) 570-777

Сайт: saharovpark.ru

*World Class ("Ворлд класс")

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