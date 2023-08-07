Комплекс начнут строить в начале 2024 года

07 августа 2023, 06:20, ИА Амител

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Облик центральной площади Барнаула – Сахарова – в ближайшие годы станет кардинально иным. Здесь построят корпус АлтГУ, возведут новый фонтан у театра драмы, отремонтируют фасады спорткомплекса "Обь". Но самое значимое и знаковое изменение произойдет на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодежной. Здесь, рядом со сквером Семьи, уже в следующем году приступят к строительству современного, видового, по-сибирски масштабного и по-барнаульски уютного ЖК, который проектировал известный российский и европейский архитектор Сергей Чобан. Барнаульские зодчие признают: центр города давно нуждается в импульсе, который и сможет дать новый ЖК. За что хвалят комплекс, почему в столице края подобных проектов еще не было и в чем его уникальность – в материале amic.ru.

"Значимое место"

Жилой комплекс на площади Сахарова (пр. Социалистический, 97), состоящий из трех 15-этажных башен, впервые презентовали на градсовете зимой 2022 года. Тогда члены комиссии отметили: такого качественного проекта они давно не видели. Во-первых, продумана общественная функция, которая доступна всем горожанам: корпуса объединят административным блоком, где будут торговые объекты, фитнес-центр, а также детский сад.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Во-вторых, в ЖК 214 квартир и 256 машино-мест. Подобный перевес в пользу парковок в Барнауле практически не встретить: местные застройщики всегда экономят на автоместах. В-третьих, комиссию "зацепила" архитектура комплекса, которая однозначно изменит восприятие центра города.

"Площадь Сахарова находится на стадии трансформации: запланированы, спроектированы и только проектируются серьезные объекты, которые должны изменить облик места. Я думаю, эти изменения будут положительные: процесс запущен и он объективен. Высотный акцент, который появится на месте баков, градостроительно оправдан. На него будут фокусироваться определенные видовые точки", – считает руководитель архитектурной мастерской, член градсовета Александр Деринг.

С коллегой согласен и экс главный архитектор Барнаула, член градсовета Сергей Боженко. Он считает, что ЖК на пр. Социалистическом, 97, хорош тем, что дает стимул для формирования нового архитектурного ансамбля в административно-культурном центре города.

"Если он (проект ЖК, – прим. ред.) будет реализован, то центральная часть в сочетании с корпусом АлтГУ сильно изменит облик центра, продолжит тему, идею формирования новой площади", – отмечает он.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Эксперт считает символичным, если напротив ЖК (в сквере с фонтаном у драмтеатра) появится монумент в честь 300-летия Барнаула.

"Тогда мы бы смогли получить полноценный ансамбль не только с архитектурной формой, но и смысловой "начинкой". Это самое значимое место в новом строительстве", – говорит Сергей Боженко.

От истории к современности

Во время обсуждения проекта на градсовете некоторые эксперты рекомендовали увеличить этажность ЖК, сделав одну из башен более высокой, акцентной. Александр Деринг считает, что это не нужно: композиция комплекса предполагает одинаковые по высоте здания, но разные по цвету и фактуре.

Действительно, в архитектуре ЖК детали – это ключевые элементы. Каждое здание отличается глубокой проработкой фасадов: у всех будет свой неповторимый стиль и почерк, выраженный в кладке кирпича. Также авторы поиграли с цветами, поэтому комплекс не будет безликой коробкой: каждая башня, а также общественный блок имеют свои оттенки, гармонирующие с окружающим пространством.

При этом фасады здания будут выполнены из клинкерного кирпича. ЖК, в которых использован этот материал, в Барнауле пока очень мало. И чаще всего его применяют лишь для некоторых элементов зданий. Например, для облицовки первых этажей.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Сергей Боженко отмечает, что использование клинкерного кирпича оправданно: центр города нужно застраивать максимально качественно. Чем больше будет красивых, хороших фасадов, тем добротнее будет выглядеть город.

"Вопросы качества нужно ставить во главу угла. Автор (Сергей Чобан, – прим. ред.) прав, требуя использовать качественный, дорогостоящий, но и долговечный материал. Особенно когда речь идет об отделке. Качество объекта зависит от отделочных материалов. Одно дело, когда здание выполнено из силикатного кирпича, другое – когда из клинкерного. Это громадная разница", – говорит Сергей Боженко.

Одни плюсы

По словам одного из инвесторов проекта, предпринимателя Максима Банных, авторы учитывали, что Алтайский край в российской истории известен как один из центров горнорудной промышленности страны. Именно благодаря меде-сереброплавильному заводу, основанному знаменитым предпринимателем Акинфием Демидовым, в XVIII веке возник город Барнаул.

"Основной идеей ЖК является создание нового символа Барнаула, отражающего индивидуальность города. Использование клинкера в качестве облицовочного материала фасадов напоминает о Демидовских заводах, которые строили из кирпича ручной работы. Эти заводы прославили Алтай как основного производителя серебра в Российской империи", – отмечает он.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

В целом эксперты положительно оценивают будущий ЖК и надеются, что реализация будет именно такой, как заявлено проектом.

"Создание комплекса украсит центральную часть Барнаула, я в этом не сомневаюсь, поможет обновить инженерные коммуникации, отремонтировать дороги, сделать комплексное благоустройство вокруг и внутри комплекса. Я вижу лишь большие плюсы", – резюмирует Сергей Боженко.