Новый импульс. Как барнаульские архитекторы оценивают ЖК на площади Сахарова
Комплекс начнут строить в начале 2024 года
07 августа 2023, 06:20, ИА Амител
Облик центральной площади Барнаула – Сахарова – в ближайшие годы станет кардинально иным. Здесь построят корпус АлтГУ, возведут новый фонтан у театра драмы, отремонтируют фасады спорткомплекса "Обь". Но самое значимое и знаковое изменение произойдет на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодежной. Здесь, рядом со сквером Семьи, уже в следующем году приступят к строительству современного, видового, по-сибирски масштабного и по-барнаульски уютного ЖК, который проектировал известный российский и европейский архитектор Сергей Чобан. Барнаульские зодчие признают: центр города давно нуждается в импульсе, который и сможет дать новый ЖК. За что хвалят комплекс, почему в столице края подобных проектов еще не было и в чем его уникальность – в материале amic.ru.
"Значимое место"
Жилой комплекс на площади Сахарова (пр. Социалистический, 97), состоящий из трех 15-этажных башен, впервые презентовали на градсовете зимой 2022 года. Тогда члены комиссии отметили: такого качественного проекта они давно не видели. Во-первых, продумана общественная функция, которая доступна всем горожанам: корпуса объединят административным блоком, где будут торговые объекты, фитнес-центр, а также детский сад.
ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан
Во-вторых, в ЖК 214 квартир и 256 машино-мест. Подобный перевес в пользу парковок в Барнауле практически не встретить: местные застройщики всегда экономят на автоместах. В-третьих, комиссию "зацепила" архитектура комплекса, которая однозначно изменит восприятие центра города.
"Площадь Сахарова находится на стадии трансформации: запланированы, спроектированы и только проектируются серьезные объекты, которые должны изменить облик места. Я думаю, эти изменения будут положительные: процесс запущен и он объективен. Высотный акцент, который появится на месте баков, градостроительно оправдан. На него будут фокусироваться определенные видовые точки", – считает руководитель архитектурной мастерской, член градсовета Александр Деринг.
С коллегой согласен и экс главный архитектор Барнаула, член градсовета Сергей Боженко. Он считает, что ЖК на пр. Социалистическом, 97, хорош тем, что дает стимул для формирования нового архитектурного ансамбля в административно-культурном центре города.
"Если он (проект ЖК, – прим. ред.) будет реализован, то центральная часть в сочетании с корпусом АлтГУ сильно изменит облик центра, продолжит тему, идею формирования новой площади", – отмечает он.
ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан
Эксперт считает символичным, если напротив ЖК (в сквере с фонтаном у драмтеатра) появится монумент в честь 300-летия Барнаула.
"Тогда мы бы смогли получить полноценный ансамбль не только с архитектурной формой, но и смысловой "начинкой". Это самое значимое место в новом строительстве", – говорит Сергей Боженко.
От истории к современности
Во время обсуждения проекта на градсовете некоторые эксперты рекомендовали увеличить этажность ЖК, сделав одну из башен более высокой, акцентной. Александр Деринг считает, что это не нужно: композиция комплекса предполагает одинаковые по высоте здания, но разные по цвету и фактуре.
Действительно, в архитектуре ЖК детали – это ключевые элементы. Каждое здание отличается глубокой проработкой фасадов: у всех будет свой неповторимый стиль и почерк, выраженный в кладке кирпича. Также авторы поиграли с цветами, поэтому комплекс не будет безликой коробкой: каждая башня, а также общественный блок имеют свои оттенки, гармонирующие с окружающим пространством.
При этом фасады здания будут выполнены из клинкерного кирпича. ЖК, в которых использован этот материал, в Барнауле пока очень мало. И чаще всего его применяют лишь для некоторых элементов зданий. Например, для облицовки первых этажей.
ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан
Сергей Боженко отмечает, что использование клинкерного кирпича оправданно: центр города нужно застраивать максимально качественно. Чем больше будет красивых, хороших фасадов, тем добротнее будет выглядеть город.
"Вопросы качества нужно ставить во главу угла. Автор (Сергей Чобан, – прим. ред.) прав, требуя использовать качественный, дорогостоящий, но и долговечный материал. Особенно когда речь идет об отделке. Качество объекта зависит от отделочных материалов. Одно дело, когда здание выполнено из силикатного кирпича, другое – когда из клинкерного. Это громадная разница", – говорит Сергей Боженко.
Одни плюсы
По словам одного из инвесторов проекта, предпринимателя Максима Банных, авторы учитывали, что Алтайский край в российской истории известен как один из центров горнорудной промышленности страны. Именно благодаря меде-сереброплавильному заводу, основанному знаменитым предпринимателем Акинфием Демидовым, в XVIII веке возник город Барнаул.
"Основной идеей ЖК является создание нового символа Барнаула, отражающего индивидуальность города. Использование клинкера в качестве облицовочного материала фасадов напоминает о Демидовских заводах, которые строили из кирпича ручной работы. Эти заводы прославили Алтай как основного производителя серебра в Российской империи", – отмечает он.
ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан
В целом эксперты положительно оценивают будущий ЖК и надеются, что реализация будет именно такой, как заявлено проектом.
"Создание комплекса украсит центральную часть Барнаула, я в этом не сомневаюсь, поможет обновить инженерные коммуникации, отремонтировать дороги, сделать комплексное благоустройство вокруг и внутри комплекса. Я вижу лишь большие плюсы", – резюмирует Сергей Боженко.
07:13:09 07-08-2023
Красивый комплекс трех зданий с общественно-торговыми помещениями вместо холма с полуразрушенными баками - это прогресс. Именно так и должен выглядеть центр города. Что касается первого комментария, то это отнюдь не новость, что есть люди с «человейниками» в голове. Парков в центре достаточно - Центральный, Изумрудный. Все активно развиваются, там формируется новая общественная среда, там достаточно места. Теперь представьте как бы выглядел парк на месте баков - куцый клочок из десятка деревьев и пары скамеек? Выглядело бы неуместно. А высотное здание в центре с кафе, магазинами, салонами - очень даже уместно.
07:56:39 07-08-2023
Гость (07:13:09 07-08-2023) Красивый комплекс трех зданий с общественно-торговыми помеще... Что вы курите? Хочу такое же! Хочу жить среди розовых слонов и единорогов...
09:28:52 07-08-2023
Гость (07:56:39 07-08-2023) Что вы курите? Хочу такое же! Хочу жить среди розовых слонов... Когда нечего ответить о существу такие как вы клеят на оппонентов ярлыки. Я не просто убежден - я не сомневаюсь, что ни одному адекватному человеку не придёт в голову отдать предпочтение между тем как было и тем как планируют старому убогому замусоренному холму с разрушенными баками, стыдливо прикрытому деревянной сельской сценой. Это было такое позорище....
09:44:27 07-08-2023
Гость (09:28:52 07-08-2023) Когда нечего ответить о существу такие как вы клеят на оппон... Ну так сделали бы из холма парк, и все дела. Чистый и ухоженный. С видом на город.
09:58:13 07-08-2023
Гость (09:44:27 07-08-2023) Ну так сделали бы из холма парк, и все дела. Чистый и ухожен... В основании холма находились баки, изготовленные из железобетона. Так как Водоканал давно от них отказался, то они были бесхозные, их состояние можно было увидеть на фотографиях, когда холм начали срывать - капитальное разрушение. Этот холм оставлять было нельзя, это просто небезопасно было. А как ранее сказано парк на площади 0,1 га и имеющиеся парки в 40 га и в 5,75 га - ну просто несопоставимы.
09:47:17 07-08-2023
Гость (09:28:52 07-08-2023) Когда нечего ответить о существу такие как вы клеят на оппон... Пойди проспись, болезный. Где ты увидел "старый замусореный холм"? Или так ты решил обозвать парк развлечений с колесом обозрения? Если тебе самому не стыдно, за то, что ты тут написал, значит ты либо безнадежный даун, либо представитель застройщика....
09:59:34 07-08-2023
Гость (09:47:17 07-08-2023) Пойди проспись, болезный. Где ты увидел "старый замусореный ... Понаехавший колхозник? Или просто память отбитая? Левее колеса обозрения был холм, там шприцы валялись, и компании собирались. Ну тот, холм, что за сценой был)
14:20:02 07-08-2023
лучше б субсидии пенсионерам с нищенской пенсией!!!!!!!!!!
08:23:11 07-08-2023
Люди, да вы не представляете: потом на клинкерный тёмный кирпич повесят в разных местах белые блоки кондиционеров и они как звёздочки на тёмном небе будут радовать глаз!
08:39:01 07-08-2023
Хорошая статья, хороший ЖК. Я полагаю, цена квадрата от 199 тыс руб будет уместной
09:20:59 07-08-2023
07:13:09 "Парков в центре достаточно...." Это мнение застройщиков,которые хотят получить огромную прибыль и чиновников.А мнение горожан никого не интересует. Куцый клочок из десятка деревьев и пары скамеек- это скорее к паркам,которые Вы перечислили+ Нагорный парк
09:33:25 07-08-2023
Гость (09:20:59 07-08-2023) 07:13:09 "Парков в центре достаточно...." Это мнение заст... Площадь парка Изумрудный - 40 гектар, площадь Центрального парка - 5,75 га, площадь застройки нового ЖК - 1000 квадратных метров, что в переводе 0,1 гектара. Ещё вопросы будут?
10:00:04 07-08-2023
Гость (09:33:25 07-08-2023) Площадь парка Изумрудный - 40 гектар, площадь Центрального п... Будут. 0,1 га - это, на минуточку, десять соток. То есть меньше двух стандартных садовых участков, которые будут занимать 12 соток) Вы точно уверены, что площадь будущего ЖК именно такова?
10:06:52 07-08-2023
Гость (09:33:25 07-08-2023) Площадь парка Изумрудный - 40 гектар, площадь Центрального п... Уважаемый, Вы сколько классов закончили? Так-то 1000 кв.м - это 10 соток. и на этом "дачном" участке будет ЖК с тремя высотками на 214 квартир и 256 машино-мест? Не стыдно?
10:13:42 07-08-2023
Счетовод (10:06:52 07-08-2023) Уважаемый, Вы сколько классов закончили? Так-то 1000 кв.м - ... Гекта́р (от греч. ἑκατόν «сто» + ар; русское обозначение: га; международное: ha) — внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 1 гм² = 10 000 м² = 100 дам² = 100 а = 100 соток = 0,01 км². 1000 квадратных метров - это 0,1 гектара. Неуважаемый гражданин, будьте внимательнее.
10:23:02 07-08-2023
Гость (10:13:42 07-08-2023) Гекта́р (от греч. ἑκατόν «сто» + ар; русское обозначение: га... А в чем противоречие-то?) 1000 кв метров - это 0,1 га и те самые сакраментальные 10 соток. Вы эту площадь хорошо себе представляете? Дача есть? Как вы на такой участок впихнете планируемое?)))
10:29:31 07-08-2023
Гость (10:23:02 07-08-2023) А в чем противоречие-то?) 1000 кв метров - это 0,1 га и те с... Мне не требуется представлять, я взял данные, предоставленные застройщиком. Застройщик утверждает, что пятно застройки 1000 квадратных метров, то есть это то, что будет конкретно под самим домом. Какова общая площадь ЖК? Естественно, это будет бОльшая цифра. Участок там имеет сложную геометрию, по периметру весь участок, закрытый ныне строительным забором - 535 метров. Можете сами в дубльгис посмотреть.
10:34:43 07-08-2023
Гость (10:29:31 07-08-2023) Мне не требуется представлять, я взял данные, предоставленны... Бгг... Как вы отлично перевели стрелки. Мы разве про пятно застройки? Мы про общую площадь участка. Или вы считаете, что сквер бы был только и исключительно на том месте, где должен быть дом? Так это, извините, бред. А общая площадь - полтора гектара. Для сквера или небольшого парка - вполне прилично.
10:42:19 07-08-2023
Гость (10:34:43 07-08-2023) Бгг... Как вы отлично перевели стрелки. Мы разве про пятно з... Хорошо, мне уже надоело с вами спорить. Пускай это будет 1,44 гектара (но не полтора, как вы натягиваете). И вы по-прежнему будет сравнивать мс 40 га Изумрудного и 5,75 га Центрального? То есть для вас это в принципе сопоставимо, да?
10:04:55 07-08-2023
Гость (09:58:13 07-08-2023) В основании холма находились баки, изготовленные из железобе... Чисто визуально - если взять площадь сквера плюс площадь под баками - она будет ненамного меньше, чем площадь Центрального парка, он же крошечный, на самом деле. Был бы сквер, пусть и не на возвышении. Площадки детские, да мало ли. Что у нас, переизбыток таких мест в городе? Судя по заполненности Изумрудного - вовсе нет.
10:15:05 07-08-2023
Гость (10:04:55 07-08-2023) Чисто визуально - если взять площадь сквера плюс площадь под... А вы не визуально оценивайте, просто возьмите открытые данные. Суда по тому, что здесь вы смогли свой пост оставить, вас не забанили в интернете.
10:28:50 07-08-2023
Гость (10:15:05 07-08-2023) А вы не визуально оценивайте, просто возьмите открытые данны... Ну вот первое же, что находится поиском - "Так, теперь вместо двух разных земельных участков на Сахарова — под парком и под вкопанным в холм резервуаром за главной городской сценой — сформирован один большой. Как следует из информации на сайте Публичной кадастровой карты, его назначение - «Для многоэтажной застройки», площадь — 14,4 тысяч кв. м, кадастровая стоимость — около 92,3 млн рублей." Где тут одна тысяча квадратов?
10:32:12 07-08-2023
Гость (10:15:05 07-08-2023) А вы не визуально оценивайте, просто возьмите открытые данны... Второе - "Здания займут около 30% от участка 1,5 гектара, а не 40%, как было изначально. Общая площадь помещений – 22,7 тысячи квадратных метров. Комплекс рассчитан на проживание 570 человек. Всего в домах запланировано 214 квартир, в том числе двух- и трёхкомнатные. Согласно проекту, в ЖК появится подземный гараж на 256 автомобилей. Въезд на парковку сделают со стороны улицы Мерзликина. На её кровле расположат двор с игровыми площадками, беседками, озеленением. Дополнительные места для машин разместятся вдоль красных линий зданий." Где вы тут видите 0,1 га?
10:09:12 07-08-2023
какого корпуса агу? не построят его
10:15:45 07-08-2023
гость (10:09:12 07-08-2023) какого корпуса агу? не построят его... Очень даже построят. Разрешение на строительство есть, финансирование есть.
15:31:39 08-08-2023
гость (10:09:12 07-08-2023) какого корпуса агу? не построят его... ваши бы слова, да в уши кого надо. но, к сожалению, скорее деньги в чей-то карман попадут.
12:37:17 07-08-2023
СПАСИБО ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ ТОМЕНКО!
14:57:26 07-08-2023
Классный срач. Пойду возьму попкорна.
15:18:06 07-08-2023
я вчера приехал из Красноярска, там был в ландшафтном парке "Сады Мечты" - вот это что-то !!! нам бы такой там парк....ссылку не буду давать сами можете глянуть : "Сады Мечты" г.Красноярск
16:02:47 07-08-2023
Проспект Социалистический должен стать пешеходным. Весь. В центре города общественных пространств унизительно и бессовестно мало. Понятно кому выгодна застройка. Этим людям мнение населения безразлично. В Центральном и Железнодорожном районах по сути парков вообще нет. Размеры Центрального и Нагорного парка смешные и соответствуют больше скверам. Как их не обновляй. А Вы видели Изумрудный парк и Мало-Ьобольскую в праздничные дни. Язык не поворачивается сказать, что городскому центру это достаточно В то время как в большинстве стран все шире внедряют в городах концепцию 15-20 минутной доступности, в Барнауле убивают последние оазисы надежды на человечное окружение. Хватит убивать комфортную городскую среду! Очнись, администрация.
15:34:13 08-08-2023
Евгений Иванов (16:02:47 07-08-2023) Проспект Социалистический должен стать пешеходным. Весь. В ц... спасибо вам!
16:57:59 07-08-2023
В течение двух лет я писал в комитет по архитектуре и строительству детально и аргументировано, почему проспект Социалистический должен стать пешеходным. В ответ получал шаблонный ответ - общественное обсуждение Генерального плана будет в 1 и 2 квартале 2023 года. Многократно повторенная фраза председателя комитета. И что? Где это обсуждение. На календаре - уже третий квартал. Ау? Что случилось?
17:34:24 07-08-2023
А впрочем, на сайтах комитета по архитектуре и строительства и газеты Вечерний Барнаул, где должна была появиться весточка об общественном обсуждении Генерального плана возможность комментирования вообще не существует. Как это понимать? Какое же это общественное обсуждение, даже в теории. Что понимают в администрации под обществом? А вы говорите - дом построить. А кому интересно мнение населения? Скажите. Я пока не понял.
18:45:16 08-08-2023
Элен без ребят (15:34:13 08-08-2023) спасибо вам! ... Элен, я об этом много написал в презентациях сообщества "Пешка Соборная, Барнаул" (В контакте - peshka_s). Найти несложно. Модераторы на Амик не пропускают ссылки. А жаль. Если бы больше людей задумались и поддержали, все могло бы быть иначе.