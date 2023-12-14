С подарками и веселым настроением. Как прошла предновогодняя сессия АКЗС

Народные избранники по традиции исполнили новогодние желания детей

14 декабря 2023, 13:40, ИА Амител

Новогодняя елка в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последняя в этом году сессия Алтайского Законодательного собрания прошла 14 декабря в Барнауле. По традиции депутаты приходят на нее с подарками для детей из социально незащищенных семей. Акцию "Желание под елкой" организует Молодежный парламент Алтайского края вместе с Министерством социальной защиты, техническим университетом и фондом "Звездный свет". Она проходит в 15 муниципалитетах Алтайского края. Во время предсессионных заседаний депутаты снимают с елки шары с новогодними желаниями детей, а на следующий день приносят подарки.

"Желание под елкой" / Фото: Анна Жданова /пресс-служба АКЗС

Сама сессия началась с награждения депутата АКЗС Владимира Громова. Путин наградил его орденом Мужества за участие в СВО. Саму медаль Громову вручил губернатор Виктор Томенко.

Фото: пресс-служба губернатора

Из важных вопросов на заседании обсудили цены на яйца, назначение министра экономического развития региона, а также закон "О наименованиях муниципальных образований в Алтайском крае". Подробнее об итогах сессии читайте на amic.ru. В целом на заключительной сессии этого года депутаты были в приподнятом настроении, шутили, дарили подарки и друг другу.

Предновогодняя сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru