С подарками и веселым настроением. Как прошла предновогодняя сессия АКЗС
Народные избранники по традиции исполнили новогодние желания детей
14 декабря 2023, 13:40, ИА Амител
Последняя в этом году сессия Алтайского Законодательного собрания прошла 14 декабря в Барнауле. По традиции депутаты приходят на нее с подарками для детей из социально незащищенных семей. Акцию "Желание под елкой" организует Молодежный парламент Алтайского края вместе с Министерством социальной защиты, техническим университетом и фондом "Звездный свет". Она проходит в 15 муниципалитетах Алтайского края. Во время предсессионных заседаний депутаты снимают с елки шары с новогодними желаниями детей, а на следующий день приносят подарки.
Сама сессия началась с награждения депутата АКЗС Владимира Громова. Путин наградил его орденом Мужества за участие в СВО. Саму медаль Громову вручил губернатор Виктор Томенко.
Из важных вопросов на заседании обсудили цены на яйца, назначение министра экономического развития региона, а также закон "О наименованиях муниципальных образований в Алтайском крае". Подробнее об итогах сессии читайте на amic.ru. В целом на заключительной сессии этого года депутаты были в приподнятом настроении, шутили, дарили подарки и друг другу.
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