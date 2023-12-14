Цены должны снизиться уже в ближайшее время

14 декабря 2023, 11:39, Анастасия Чебакова

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Стоимость куриных яиц в Алтайском крае должна снизиться уже в ближайшее время. Такое заявление сделал на сессии АКЗС 14 декабря Евгений Дешевых, который в ближайшее время официально должен занять пост министра экономики региона.

С "яичным" вопросом к Дешевых обратился глава фракции справедливороссов Александр Молотов.

"Мы видим, как выросли цены на яйца и курятину – социально значимые продукты. Вчера я посмотрел в "Пятерочке": категория яиц С2 стоит 98 рублей, С1 – 107. Хотелось бы понять, это акция или произошло уже системное снижение цен? И чем вызвано такое ценовое ралли?" – обратился к Дешевых социалист.

Чиновник подтвердил, что яйца действительно подорожали, и одна из причин тому – возросший потребительский спрос. Он напомнил, что в Алтайском крае работает четыре птицефабрики, одна из них – "Молодежная" – находится в собственности правительства региона.

"Таким образом, мы имеем возможность оказывать влияние на ценообразование данной продукции. Как раз губернатор дал поручение контролировать обоснованное ценообразование на данной фабрике. По информации Минсельхоза, в торговой сети фабрики "Молодежная" стоимость десятка яиц не будет превышать 100 рублей", – пояснил чиновник, впрочем, не обозначив конкретных сроков снижения цен.

Он также напомнил, что на федеральном уровне уже приняли ряд мер по решению "яичного вопроса". В частности, были отменены ввозные пошлины на куриное яйцо и мясо курицы.