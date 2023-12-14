Не выше 100 рублей. Алтайский чиновник рассказал, когда подешевеют куриные яйца
Цены должны снизиться уже в ближайшее время
14 декабря 2023, 11:39, Анастасия Чебакова
Стоимость куриных яиц в Алтайском крае должна снизиться уже в ближайшее время. Такое заявление сделал на сессии АКЗС 14 декабря Евгений Дешевых, который в ближайшее время официально должен занять пост министра экономики региона.
С "яичным" вопросом к Дешевых обратился глава фракции справедливороссов Александр Молотов.
"Мы видим, как выросли цены на яйца и курятину – социально значимые продукты. Вчера я посмотрел в "Пятерочке": категория яиц С2 стоит 98 рублей, С1 – 107. Хотелось бы понять, это акция или произошло уже системное снижение цен? И чем вызвано такое ценовое ралли?" – обратился к Дешевых социалист.
Чиновник подтвердил, что яйца действительно подорожали, и одна из причин тому – возросший потребительский спрос. Он напомнил, что в Алтайском крае работает четыре птицефабрики, одна из них – "Молодежная" – находится в собственности правительства региона.
"Таким образом, мы имеем возможность оказывать влияние на ценообразование данной продукции. Как раз губернатор дал поручение контролировать обоснованное ценообразование на данной фабрике. По информации Минсельхоза, в торговой сети фабрики "Молодежная" стоимость десятка яиц не будет превышать 100 рублей", – пояснил чиновник, впрочем, не обозначив конкретных сроков снижения цен.
Он также напомнил, что на федеральном уровне уже приняли ряд мер по решению "яичного вопроса". В частности, были отменены ввозные пошлины на куриное яйцо и мясо курицы.
"В короткие сроки рынок будет насыщен, и цены в ближайшее время, надеемся, снизятся", – заключил чиновник.
11:44:13 14-12-2023
О........., т.е 98 - это ниже 100ре? Власть слишком очень далека от народа
11:44:50 14-12-2023
Повышаются стремительно цены, а вот добиться оптимальной цены столько времени надо!!!!!!
11:46:49 14-12-2023
"обратился в Дешевых социалист" - жестко у них там
12:08:34 14-12-2023
Про выросший спрос как причину роста цены - не оправдание, а бред сумасшедшего ...
12:09:25 14-12-2023
спрос повысился? че врать-то! каждый год спрос одинаковый, так и скажите, что вывезли все в Китай от яйца до зерна
14:08:24 14-12-2023
Гость (12:09:25 14-12-2023) спрос повысился? че врать-то! каждый год спрос одинаковый, т... Китайские товарищи готовятся к чему то, скупают продукты по всему миру, своих граждан призывают закупать продукты длительного хранения. Наши "предприниматели" эшелонами гонят съедобное в поднебесную и хвалятся этим.
08:10:20 16-12-2023
Гость (12:09:25 14-12-2023) спрос повысился? че врать-то! каждый год спрос одинаковый, т... Они нам мозги пудрят это спекуляциию развели им выгодно
12:24:33 14-12-2023
То есть цена в любом случае с потолка?. Хошь 150 а хошь 100... Это типа проверка что ли .. чего только? Покупательской способности или терпения
18:47:34 15-12-2023
Гость (12:24:33 14-12-2023) То есть цена в любом случае с потолка?. Хошь 150 а хошь 100.... Когда у народа лопнет терпение и он начнёт рвать яйца чиновников, тогда может быть подешеаеют
12:28:42 14-12-2023
Продажная девка империализма - генетика - наносит ответный удар? Нет своих линий для производства яиц бройлеров и несушек. А закупать обломились, ибо санкции.
12:36:12 14-12-2023
Гость (12:28:42 14-12-2023) Продажная девка империализма - генетика - наносит ответный у... Как же так... где наш ответ Чемберлену? )))
12:42:27 14-12-2023
Просто у власти яиц нет поставить на место задирающих цены
12:48:20 14-12-2023
Гость (12:42:27 14-12-2023) Просто у власти яиц нет поставить на место задирающих цены... Самих себя что ли?
13:13:27 14-12-2023
Знаете что у нас стабильно - это пенсия вот она не повышается и честно это очень,очень прискорбно ,пенсионеры "попали"
13:30:15 14-12-2023
Потерпите малость, скоро яйца Эрдогана привезут. )))
14:23:22 14-12-2023
охренели, летом цена была 50-60 рублей
14:53:09 14-12-2023
Цены взлетели с 50р до 110р - покупатели виноваты, власть тут ни причём. Снизятся цена на 2р и власть будет бить себя в грудь, что добились понижения цены. Все для народа делают.
14:58:05 14-12-2023
Такое ощущение, что наши (региональные) министры и тем боле вице -премьеры вообще не бывают в магазинах и не видят изменение цен в бОльшую сторону.Печально.
15:17:54 14-12-2023
Гость. (14:58:05 14-12-2023) Такое ощущение, что наши (региональные) министры и тем боле ... А как они могут в магазины зайти то? Они же на другой планете живут.
12:33:07 15-12-2023
Гость (15:17:54 14-12-2023) А как они могут в магазины зайти то? Они же на другой планет... На планете Плюк... А у нас только колокольчика в носу не хватает!... Ку!!!
16:15:37 14-12-2023
Главное чтобы не стали завозить искусственные их Китая.
18:26:40 14-12-2023
Не яйца дорогие а зарплаты и пенсии маленькие
19:48:23 14-12-2023
Пару тройку недель не покупать яйца и все
20:12:58 14-12-2023
Слово пацана пусть даст !.
20:57:25 14-12-2023
Пенсии у нас хорошие, цены плохие(((
09:39:19 15-12-2023
Вчера же Путин сказал, что благосостояние у людей повысилось и мы все яйца и куриц скупили. А они не успели завезти их из Турции с которой заключили договор две недели назад.
12:35:40 15-12-2023
Получается раньше мы жили плохо и не доедали яйца? А теперь у нас повысились зарплаты и мы побежали покупать не колбасу, а яйца Бред, кто нами правит.
13:43:13 16-12-2023
Выросло ГСМ, зерно отходы, свет для ИП и т.д. и т.п. от сюда и рост цен, а не люди виноваты, что покупают яйца. Хозяйства закрываются от сюда и дефицит. Так же как и с лесом сократили вырубки в 10 раз, подняли НДПИ и стоимость куба на корню, т.е. создали искусственный дефицит и цена поднялась и опять виноваты люди.
10:58:32 17-12-2023
Потребление не может подняться-сейчас пост. Рабочий народ от силы 2-3раза в неделю и то не по 10 штук зараз, лучше соевую колбасу. Летом яйца стоили 50-70 рублей, вот пусть и вернут нам эту цену или слабо. Привыкли только деньги делить, вот это забота о нас.
11:14:07 17-12-2023
Дешевых пообещал работать на благо народа - значит сделает цену за десяток 70 рублей. Ведь есть еще государственная птицефабрика-вот и сделают 70 рублей. Не сделает -значит заботится только о своей должности и будет сопеть под стол, лишь бы не сняли. Поговорят и забудут. И сколько мы будем терпеть все это?