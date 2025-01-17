Продажи препаратов резко выросли, обогнав рекордные показатели 2022 года

17 января 2025, 13:15, ИА Амител

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Российские потребители стали покупать антидепрессанты в 2024 году гораздо активнее, чем два года назад. Из-за высокого спроса из аптек начали исчезать некоторые востребованные лекарства данной категории. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным аналитической компании DSM Group, розничная продажа антидепрессантов с января по ноябрь 2024 года выросла до 16,1 млн упаковок. Это превышает показатели всего 2023 года на 16,8%. За 11 месяцев прошлого года продажи также оказались больше, чем в пиковом 2022-м. Россияне купили рекордные 13 млн упаковок на фоне роста тревожности из-за начала военного конфликта на Украине.

"По подсчетам ЦРПТ, оператора системы маркировки "Честный знак", спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22% год к году", – прокомментировали в компании.

Также, согласно сведениям Росстата, в 2024 году медикаменты выросли в цене на 11%.

"Ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с марта 2022 года. В первые дни после начала российско-украинского военного конфликта – с 28 февраля по 6 марта – продажи таких лекарств составили 577,6 тыс. упаковок на общую сумму 525,6 млн руб., что в три раза больше в количественном выражении и вчетверо – в денежном год к году", – напомнили в газете.

Из-за высокого спроса и логистических проблем с полок аптек время от времени исчезают востребованные антидепрессанты. Так, с начала 2025 года в фармрознице Москвы пропал "Золофт" на основе сертралина. Однако эксперты утверждают, что говорить о тотальном его дефиците нельзя: препарат доступен в аптеках в дозировках 25, 50 и 100 мг, но его количество ограничено.