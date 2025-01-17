С полок российских аптек исчезают антидепрессанты
Продажи препаратов резко выросли, обогнав рекордные показатели 2022 года
17 января 2025, 13:15, ИА Амител
Российские потребители стали покупать антидепрессанты в 2024 году гораздо активнее, чем два года назад. Из-за высокого спроса из аптек начали исчезать некоторые востребованные лекарства данной категории. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По данным аналитической компании DSM Group, розничная продажа антидепрессантов с января по ноябрь 2024 года выросла до 16,1 млн упаковок. Это превышает показатели всего 2023 года на 16,8%. За 11 месяцев прошлого года продажи также оказались больше, чем в пиковом 2022-м. Россияне купили рекордные 13 млн упаковок на фоне роста тревожности из-за начала военного конфликта на Украине.
"По подсчетам ЦРПТ, оператора системы маркировки "Честный знак", спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22% год к году", – прокомментировали в компании.
Также, согласно сведениям Росстата, в 2024 году медикаменты выросли в цене на 11%.
"Ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с марта 2022 года. В первые дни после начала российско-украинского военного конфликта – с 28 февраля по 6 марта – продажи таких лекарств составили 577,6 тыс. упаковок на общую сумму 525,6 млн руб., что в три раза больше в количественном выражении и вчетверо – в денежном год к году", – напомнили в газете.
Из-за высокого спроса и логистических проблем с полок аптек время от времени исчезают востребованные антидепрессанты. Так, с начала 2025 года в фармрознице Москвы пропал "Золофт" на основе сертралина. Однако эксперты утверждают, что говорить о тотальном его дефиците нельзя: препарат доступен в аптеках в дозировках 25, 50 и 100 мг, но его количество ограничено.
13:21:51 17-01-2025
это потому что все лучше и все веселее ))
13:30:46 17-01-2025
Гость (13:21:51 17-01-2025) это потому что все лучше и все веселее ))... Это хрень собачья на фоне того, что США называют "Нация Прозак" и употребляют прозак пендосы, как мы "чернику Эвалар", как БАД, чтоб не испугаться.
16:28:36 17-01-2025
Гость (13:30:46 17-01-2025) Это хрень собачья на фоне того, что США называют "Нация Проз...
Эвалар это даже не бад. Это фигня на пальмовом масле. Люди, очнитесь! Этот фуфел не работает.
14:13:52 27-01-2025
Гость (16:28:36 17-01-2025) Эвалар это даже не бад. Это фигня на пальмовом масле. Лю... Зачем так категорично. Эвалар уже дано не только бады выпускает. Есть достаточное количество ЛС. А это уже другая история. Исследования, сертификаты и тд.
21:13:14 29-01-2025
Гость (16:28:36 17-01-2025) Эвалар это даже не бад. Это фигня на пальмовом масле. Лю... не могу прям за все говорить, но то, что пробовала вполне себе. Импортный магний, железо, витамин Д заменила эваларовским и могу сказать, что не хуже абсолютно, хорошие формы и дозировки. А по цене приятнее даже.
14:07:02 17-01-2025
Переходите на барбитураты. С водкой лучше всего.
16:12:35 17-01-2025
Они что, не знают про виски с колой?
22:55:39 17-01-2025
Гость (16:12:35 17-01-2025) Они что, не знают про виски с колой? ... Фигня, с шампанским попробуйте, про колу забудете напрочь))
20:28:39 17-01-2025
Настойка боярышника! Наше фсё!!!
00:18:05 18-01-2025
Антидепрессанты без рецепта не купишь, значит врачи стали чаще выписывать антидепрессанты и тем кому нужно и тем кому не нужно, сейчас с лёгкостью ставят диагноз депрессия, достаточно прийти и пожаловаться врачу на плохое настроение.
15:35:13 18-01-2025
Гость (00:18:05 18-01-2025) Антидепрессанты без рецепта не купишь, значит врачи стали ча...
Знаток, никто из врачей не будет выписывать антидипрессант просто так, потому что плохое настроение. Да и депрессия далеко не всегда выражается в плохом настроении. А вот то, что большая часть населения реально нуждается в терапии, это факт. Так что может быть нужно опыт предполагаемого "противника" все же перенять в благих целях. Насчет Эвалар все верно. Это просто афера столетия.
16:53:08 18-01-2025
Гость (00:18:05 18-01-2025) Антидепрессанты без рецепта не купишь, значит врачи стали ча... да ну конечно легко... вы попробуйте к психотерапевту попасть на прием для начала.
22:02:08 29-01-2025
Элен без ребят (16:53:08 18-01-2025) да ну конечно легко... вы попробуйте к психотерапевту попаст... Да вас прямо здесь лечат бесплатно и без всяких очередей. Корректируют вашу психику. Не замечаете?