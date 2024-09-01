Врач назвал препараты, которые могут навредить сердцу

Специалист порекомендовала консультироваться перед приемом лекарств

01 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Лекарства / Фото: pxhere.com/ru/photo/1109773

Побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы могут быть вызваны противоопухолевыми лекарствами, антибиотиками, кардиологическими препаратами, мочегонными, противовирусными для лечения ВИЧ, антидепрессантами, оральными контрацептивами, препаратами для снижения веса и противовоспалительными. Об этом "Газете.ру" рассказала врач кардиолог-аритмолог Анна Пивенштейн.

В число побочных эффектов входят влияние на давление, частоту сердечных сокращений, провокация аритмии, сердечной недостаточности, инсульта и инфаркта, атеросклероза, тромбоза и других.

"Лидеры по наличию сердечно-сосудистых побочных эффектов – противоопухолевые лекарства. Они могут вызывать различные эффекты, в том числе сердечную недостаточность. Пациентов, принимающих эти препараты, должен наблюдать не только онколог, но и кардиолог.

К повышению давления могут привести оральные контрацептивы, препараты для снижения веса, антидепрессанты.