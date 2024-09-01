Врач назвал препараты, которые могут навредить сердцу
Специалист порекомендовала консультироваться перед приемом лекарств
01 сентября 2024, 16:15, ИА Амител
Побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы могут быть вызваны противоопухолевыми лекарствами, антибиотиками, кардиологическими препаратами, мочегонными, противовирусными для лечения ВИЧ, антидепрессантами, оральными контрацептивами, препаратами для снижения веса и противовоспалительными. Об этом "Газете.ру" рассказала врач кардиолог-аритмолог Анна Пивенштейн.
В число побочных эффектов входят влияние на давление, частоту сердечных сокращений, провокация аритмии, сердечной недостаточности, инсульта и инфаркта, атеросклероза, тромбоза и других.
"Лидеры по наличию сердечно-сосудистых побочных эффектов – противоопухолевые лекарства. Они могут вызывать различные эффекты, в том числе сердечную недостаточность. Пациентов, принимающих эти препараты, должен наблюдать не только онколог, но и кардиолог.
К повышению давления могут привести оральные контрацептивы, препараты для снижения веса, антидепрессанты.
Кардиологические препараты могут иметь избыточные эффекты на гемодинамику и побочные "сердечные" эффекты. Это препараты для лечения аритмии, некоторые антибиотики, мочегонные, противовирусные для лечения ВИЧ-инфекции и другие. Однако не у каждого человека разовьются побочные эффекты. Если у вас в лечении есть препараты из перечисленных групп и их вам назначил врач, то не отменяйте их самостоятельно. Все сомнения обсуждайте с лечащим врачом. Наличие у препарата потенциального побочного эффекта не означает, что его нельзя принимать. Решение о выборе терапии врачи принимают, оценивая пользу и риск для каждого пациента", – заключила Пивенштейн.
10:52:31 02-09-2024
оральными контрацептивами --- что это?