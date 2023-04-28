С приходом весны в Бийске оттаяли дачные воры

Полицейские предупреждают о том, что нужно позаботиться о сохранности имущества

28 апреля 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции провели рейды по садоводствам в Бийске. Об этом рассказали в региональном МВД.

Садоводам рассказали о том, что на участках лучше не оставлять дорогостоящие вещи, а брать их с собой по мере необходимости. Также сохранить имущество поможет видеонаблюдение или сторож.

Правоохранители пояснили, что с приходом тепла всё чаще стали поступать сообщения о кражах с дачных участков. Злоумышленники уносят с собой продукты питания, рабочий инвентарь, посуду, одежду, стройматериалы, технику и электроинструменты.