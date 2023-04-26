В Бийске курьер забрал у пенсионерки деньги для "попавшей в ДТП дочки"

Курьером оказался 18-летний житель соседнего региона, который подрабатывал у мошенников

26 апреля 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае задержали курьера, работающего на мошенников, который забрал у обманутой женщины сбережения, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 84-летняя жительница Бийска, которой позвонил неизвестный мужчина под видом сотрудника прокураторы.

"Он сообщил, что её дочь попала в ДТП и пострадавшим по её вине людям необходимо заплатить. Для прекращения уголовного преследования потребовал 250 000 рублей. Пенсионерка согласилась на все условия и передала деньги лично в руки курьеру", – рассказали в ведомстве.

Курьером оказался 18-летний житель соседнего региона. Он пояснил, что противозаконную подработку нашёл в интернете, пообщался с "работодателем" и обговорил все нюансы. Задачей было забирать деньги и переводить на счета, подконтрольные мошенникам. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.