"С прошлой УК мы счастливо жили". Жители дома на Малахова пожаловались на холодные батареи

Как утверждают горожане, трудности начались не вчера и продолжаются уже второй год

19 октября 2026, 10:45, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители многоквартирного дома № 83 на улице Малахова в Барнауле пожаловались на холодные батареи, плохую уборку подъездов и бездействие управляющей компании. По словам горожан, проблемы с обслуживанием здания продолжаются уже второй год, а многочисленные обращения не приносят результата. Теперь некоторые собственники задумываются о смене УК, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Больше всего жильцов сейчас беспокоит ситуация с отоплением. Они утверждают, что батареи в квартирах до сих пор остаются холодными, несмотря на начавшийся отопительный сезон. При этом, по словам горожан, управляющая компания не реагирует на жалобы и не предпринимает необходимых мер для устранения проблемы.

Однако отсутствие тепла — далеко не единственная претензия к обслуживанию многоэтажки. Жители рассказывают, что подъезды убирают плохо, внутренняя отделка постепенно разрушается, а в доме появились тараканы. Кроме того, перестала работать система видеонаблюдения.

Как утверждают жильцы, трудности начались не вчера и продолжаются уже второй год. Особенно запомнилась им ситуация минувшим летом, когда после планового отключения горячей воды ее подачу долго не могли восстановить. По словам горожан, без горячего водоснабжения они провели около месяца, а добиться решения проблемы удалось только после обращения в прокуратуру.

Жители сравнивают нынешнее обслуживание дома с работой предыдущей управляющей организации и считают, что раньше подобных проблем не возникало.

"С прошлой УК мы счастливо жили, и проблем не было: все было чисто, вода и отопление появлялись в срок!" — говорится в обращении горожан.

Теперь собственники просят надзорные органы обратить внимание на ситуацию, разобраться с отоплением и проверить деятельность управляющей компании. Некоторые жильцы уже рассматривают возможность сменить организацию, которая занимается обслуживанием дома.