"С прошлой УК мы счастливо жили". Жители дома на Малахова пожаловались на холодные батареи
Как утверждают горожане, трудности начались не вчера и продолжаются уже второй год
19 октября 2026, 10:45, ИА Амител
Жители многоквартирного дома № 83 на улице Малахова в Барнауле пожаловались на холодные батареи, плохую уборку подъездов и бездействие управляющей компании. По словам горожан, проблемы с обслуживанием здания продолжаются уже второй год, а многочисленные обращения не приносят результата. Теперь некоторые собственники задумываются о смене УК, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Больше всего жильцов сейчас беспокоит ситуация с отоплением. Они утверждают, что батареи в квартирах до сих пор остаются холодными, несмотря на начавшийся отопительный сезон. При этом, по словам горожан, управляющая компания не реагирует на жалобы и не предпринимает необходимых мер для устранения проблемы.
Однако отсутствие тепла — далеко не единственная претензия к обслуживанию многоэтажки. Жители рассказывают, что подъезды убирают плохо, внутренняя отделка постепенно разрушается, а в доме появились тараканы. Кроме того, перестала работать система видеонаблюдения.
Как утверждают жильцы, трудности начались не вчера и продолжаются уже второй год. Особенно запомнилась им ситуация минувшим летом, когда после планового отключения горячей воды ее подачу долго не могли восстановить. По словам горожан, без горячего водоснабжения они провели около месяца, а добиться решения проблемы удалось только после обращения в прокуратуру.
Жители сравнивают нынешнее обслуживание дома с работой предыдущей управляющей организации и считают, что раньше подобных проблем не возникало.
"С прошлой УК мы счастливо жили, и проблем не было: все было чисто, вода и отопление появлялись в срок!" — говорится в обращении горожан.
Теперь собственники просят надзорные органы обратить внимание на ситуацию, разобраться с отоплением и проверить деятельность управляющей компании. Некоторые жильцы уже рассматривают возможность сменить организацию, которая занимается обслуживанием дома.
11:19:04 19-10-2026
Что за УК?на Попова 85 тоже в этом году поменяли ук хлебнули уже горя отопления нет,трубу по стояку месяц заваривали да всего полно...
11:50:55 19-10-2026
Гость (11:19:04 19-10-2026) Что за УК?на Попова 85 тоже в этом году поменяли ук хлебнули... воот... нечего было из УК ЖК перебегать)))
11:47:05 19-10-2026
А зачем тогда от "хорошей" уходили? Хороших вообще нет в природе
13:33:49 19-10-2026
Статья ни о чём. Уж если решили поднять проблему, то пишите названия организаций. А так даёте общий посыл: сидите, жители, на по пе ровно и не рыпайтесь на управляшку, придет другая, ещё хуже.
10:05:32 21-10-2026
Гость (13:33:49 19-10-2026) Статья ни о чём. Уж если решили поднять проблему, то пишите ... сюда вбейте адрес дома и получите наименование поставщиков по каждой из услуг
в т.ч. и название УК: https://gkh-altay.ru/on-line_service
17:29:55 19-10-2026
Солнечная поляна 21 тоже не решается ситуация с отоплением!!! Батареи чуть отличаются от стен, даже намека на тепло нет! Но дом запущен! УК РэгСтиль широко известная в узких кругах совершенно бездействует и просто ждет " когда город даст тепло"- их слова. ТЭЦ же подает нормальную температуру больше 70 градусов! До нас не доходит даже половины!!! Потому как есть еще внутриквартальные сети- в которых видимо все дело! Но ни СГК, ни администрация, ни УК не предпринимают ничего! УК должна составить , если это не их вина составить претензию о несоответствии параметров и вызвать специалистов из БТСК, но она просто умыла руки!
21:02:16 19-10-2026
Была плохая УК , потом сделали ТСЖ стали дом восстанавливать 10 рублей тариф был и на все хватало, сейчас УК Эталон .Обслуживание ужасное , пол раз в месяц ,дворник так же, две крысы в доме всех завели перейти в УК, а сами в кусты, теперь и уже ТСЖ согласны вернуть, только человек уже в другом доме работает и жильцы довольны, а мы остались с проблемами.