"Температура опустилась до 12,6 °C". Барнаульцы пожаловались на отсутствие отопления

Жители проезда Салаирского обзвонили все службы еще неделю назад, но так и не получили ответа, почему в квартирах холодно

18 октября 2026, 16:12, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула бьют тревогу из‑за отсутствия отопления в своих домах. Читатели amic.ru рассказали о критической ситуации в районе проезда Салаирского со стороны улицы Советской Армии. По их словам, тепла нет с понедельника, 12 октября, а в квартирах температура уже опустилась до 12,6 °C.

"Нет сроков устранения ни от администрации, ни от СГК, ни от единой справочной. Не знаем, куда уже обращаться, очень холодно", — поделилась горожанка в беседе с редакцией.

Барнаульцы обзвонили все доступные службы, но в ответ слышали одно и то же: аварии якобы устранены.

"Говорят, все аварии устранены, мы ничего не знаем, а весь переулок страдает", — сообщает другая жительница Барнаула.

Чтобы разобраться в ситуации с перебоями отопления, редакция Amic.ru обратилась за комментарием к ответственным службам города. По данным пресс‑службы администрации Барнаула, авария на участке коммунальных сетей устранена.

Сейчас специалисты выясняют причины, по которым отопление не поступает в указанные дома. Тем временем специалисты СГК продолжают работы на участке теплосети по адресу улица Попова, 166а.

Напомним, сообщение о прорыве и выходе горячей воды на проезжую часть поступило в единую диспетчерскую службу сегодня в 7:30 утра. В результате два человека получили ожоги.

Аварийный участок оперативно локализовали, сейчас энергетики устраняют повреждение. На месте уже проведены земляные работы. В ликвидации последствий задействована бригада из 13 человек и 5 единиц спецтехники.

По данным мэрии Барнаула, на время ремонта отопление отключено в ряде домов Индустриального района: ул. 280‑летия Барнаула: 4, 8, 8/2, 10, 14, 15, 16, 17, ул. 65 лет Победы: 41, 45, 49, 53, ул. Попова: 150, 154, 158, а также ул. Сергея Семенова: 1, 7, 9, 11, 15, 17, 19, Павловский тракт: 271, 271А.

В СГК отмечают, что большую часть потребителей, где утром фиксировалась пониженная температура, уже переключили на другую магистраль — подача тепла там возобновлена.

Инспекторы службы измерений, наладки и испытаний контролируют температурный режим в домах, где отопление пока отсутствует. По данным специалистов, текущие параметры не выходят за пределы нормативных значений.