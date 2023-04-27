"С синяками, но счастливый". Как барнаулец в 34 года стал чемпионом мира
Спортсмен рассказал, как работал телохранителем сенатора, а по ночам тренировался и стал чемпионом мира в 34 года
27 апреля 2023, 09:45, ИА Амител
Прийти в профессиональный спорт в возрасте, когда другие заканчивают карьеру, чтобы исполнить детскую мечту и в 34 года стать чемпионом мира – это история уроженца Барнаула Николая Кудинова, чемпиона мира и Европы по кикбоксингу. В "Переговорке" на amic.ru спортсмен рассказал, как в 8 лет посмотрел фильм с Жан-Клодом Ван Даммом "Кикбоксёр" и загорелся стать таким же. Однако заниматься борьбой пошёл только в 21 год. Поговорили о том, какой ценой досталась победа на чемпионате мира и почему до последнего Кудинов опасался, что результаты "подтасуют".
Кто в "Переговорке"
Кудинов Николай Викторович, чемпион мира по кикбоксингу в разделе К-1.
Начинал спортивную карьеру в спортивной школе "Стик" города Барнаула.
Победитель Кубка Европы.
Многократный чемпион России.01:50 "Это самый жёсткий вид кикбоксинга". О том, почему Кудинов выбрал именно этот вид единоборств.
02:46 "У каждого свой пик". О возрасте, который считается подходящим для спорта.
03:21 "Горел с 8 лет, как посмотрел фильм "Кикбоксёр" с Ван-Даммом". О том, как Кудинов только в 21 год решился исполнить свою мечту.
05:26 "Начните с малого". Где взять мотивацию, если хочется заняться спортом, но не можешь себя заставить.
07:17 Где Кудинов занимался в Барнауле и что сказал тренер, когда впервые его увидел.
08:49 О первых больших победах.
09.42 "Работал телохранителем сенатора, тренировался ночами". О том, как стал чемпионом мира в 34 года.
10:33 "Когда вы понимаете друг друга молча". О самом главном в работе с тренером.
11:15 Смотрите, как выглядит золотая медаль чемпиона мира.
11:40 "Моё тело не функционировало". О том, как проходил чемпионат мира. И почему Кудинов думал, что ему не отдадут победу.
14:50 Много ли зарабатывает спортсмен и собирается ли вернуться на Алтай.
16:05 Проходят ли в России подпольные бои и участвовал ли в них Кудинов.
16:59 "Всё, что может двигать эту Землю". О том, что ещё есть в жизни чемпиона, кроме спорта.
17:47 Что любит читать чемпион мира и какие фильмы смотрит.
18:55 Когда собирается закончить спортивную карьеру.
10:30:29 27-04-2023
(бурча беззубым ртом).....шпорт это шызнь)
11:27:24 27-04-2023
опять Адам Левин. Спину как держит! Красота
12:59:02 27-04-2023
а потом кого-нибудь на старом базаре убьет и сядет
14:02:57 27-04-2023
гость (12:59:02 27-04-2023) а потом кого-нибудь на старом базаре убьет и сядет... сидишь уже? постоянный посетитель старого базара?