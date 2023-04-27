Спортсмен рассказал, как работал телохранителем сенатора, а по ночам тренировался и стал чемпионом мира в 34 года

27 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Прийти в профессиональный спорт в возрасте, когда другие заканчивают карьеру, чтобы исполнить детскую мечту и в 34 года стать чемпионом мира – это история уроженца Барнаула Николая Кудинова, чемпиона мира и Европы по кикбоксингу. В "Переговорке" на amic.ru спортсмен рассказал, как в 8 лет посмотрел фильм с Жан-Клодом Ван Даммом "Кикбоксёр" и загорелся стать таким же. Однако заниматься борьбой пошёл только в 21 год. Поговорили о том, какой ценой досталась победа на чемпионате мира и почему до последнего Кудинов опасался, что результаты "подтасуют".

Кто в "Переговорке"



Кудинов Николай Викторович, чемпион мира по кикбоксингу в разделе К-1.

Начинал спортивную карьеру в спортивной школе "Стик" города Барнаула.

Победитель Кубка Европы.

Многократный чемпион России.01:50 "Это самый жёсткий вид кикбоксинга". О том, почему Кудинов выбрал именно этот вид единоборств.

02:46 "У каждого свой пик". О возрасте, который считается подходящим для спорта.

03:21 "Горел с 8 лет, как посмотрел фильм "Кикбоксёр" с Ван-Даммом". О том, как Кудинов только в 21 год решился исполнить свою мечту.

05:26 "Начните с малого". Где взять мотивацию, если хочется заняться спортом, но не можешь себя заставить.

07:17 Где Кудинов занимался в Барнауле и что сказал тренер, когда впервые его увидел.

08:49 О первых больших победах.

09.42 "Работал телохранителем сенатора, тренировался ночами". О том, как стал чемпионом мира в 34 года.

10:33 "Когда вы понимаете друг друга молча". О самом главном в работе с тренером.

11:15 Смотрите, как выглядит золотая медаль чемпиона мира.

11:40 "Моё тело не функционировало". О том, как проходил чемпионат мира. И почему Кудинов думал, что ему не отдадут победу.

14:50 Много ли зарабатывает спортсмен и собирается ли вернуться на Алтай.

16:05 Проходят ли в России подпольные бои и участвовал ли в них Кудинов.

16:59 "Всё, что может двигать эту Землю". О том, что ещё есть в жизни чемпиона, кроме спорта.

17:47 Что любит читать чемпион мира и какие фильмы смотрит.

18:55 Когда собирается закончить спортивную карьеру.