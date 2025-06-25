"С удовольствием идет на руки": новосибирский депутат спасает воробья, найденного дочкой

В новой семье птенец быстро освоился: он пытается летать и играет с домочадцами

25 июня 2025, 20:45, ИА Амител

Ростислав Антонов с найденышем. Фото: Ростислав Антонов / "КП-Новосибирск"

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов спасает воробья, которого принесла домой дочь. По пути из музыкальной школы девочка увидела обессиленного птенца и не смогла пройти мимо. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам Антонова, летать воробей еще не может. Он мог бы погибнуть, если бы его оставили на улице. Птице выделили клетку с мягкой подстилкой и дали поклевать зерно.

"Мы сейчас даем ему немного творога, яйцо вареное. Скоро купим специальный корм и будем переводить его на полноценный рацион. Поим мы воробья из шприца, потому что у птенца еще маленький клюв и он не умеет пить сам", - говорит новосибирский депутат.

Пернатый быстро освоился в новой семье. Он дает себя погладить, пытается летать и играет с домочадцами, а иногда поправляет своей спасительнице прическу. Птенец никого не боится и с удовольствием идет на руки.

"Эта контактность на самом деле меня удивила: как будто бы мы ухаживаем за этим воробьем с момента, как он вылупился. Обычно пернатые первое время дичатся, не идут на руки, боятся, а этот прям хорошо приручился", - делится наблюдением мужчина.

Воробьев Ростислав выхаживает не впервые: пять лет назад он нашел птенца, выпавшего из гнезда. Спустя еще год депутат забрал к себе целую стаю, которую после выпустил на волю.

"Сейчас у нас один воробей, а еще есть собака. Я стараюсь не давать им находится в одной комнате. Собака может попытаться поймать птенца, когда увидит того в зоне своей досягаемости", - говорит Ростислав.

Когда пернатый подрастет и окрепнет, его выпустят на волю.