"С утра затопили печь". СК возбудил дело и сообщил подробности гибели детей на Алтае
Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев пожара
16 января 2024, 15:20, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели в результате пожара двух малолетних детей, сообщает региональный СК.
Напомним, трагедия произошла утром 16 января в одном из частных домов в селе Краснощеково.
"Из помещения гражданами, проживающими по соседству, были вынесены двое детей двух и трех лет. Дети скончались в больнице. Их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.
Мальчики находились вместе с матерью дома, где с утра затопили печь.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев пожара, назначены экспертизы. Возбуждено дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам".
В краевой прокуратуре начали проверку для установления причин произошедшего, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. На месте происшествия находится районный прокурор.
21:24:30 16-01-2024
Печь, а где газ.? Доброе дети должны гибнуть, а хапуги баготеть.