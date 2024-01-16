"С утра затопили печь". СК возбудил дело и сообщил подробности гибели детей на Алтае

Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев пожара

16 января 2024, 15:20, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели в результате пожара двух малолетних детей, сообщает региональный СК.

Напомним, трагедия произошла утром 16 января в одном из частных домов в селе Краснощеково.

"Из помещения гражданами, проживающими по соседству, были вынесены двое детей двух и трех лет. Дети скончались в больнице. Их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Мальчики находились вместе с матерью дома, где с утра затопили печь.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев пожара, назначены экспертизы. Возбуждено дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам".

В краевой прокуратуре начали проверку для установления причин произошедшего, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. На месте происшествия находится районный прокурор.