Двое малолетних детей погибли в результате пожара на Алтае, мать в больнице
Отец детей во время пожара находился на работе
16 января 2024, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае рано утром 16 января в результате пожара в квартире жилого дома погибли два малолетних ребенка, которым было два и три года, сообщили источники amic.ru.
Пожар произошел в Краснощековском районе в селе Краснощеково. В квартире проживала семья: 26-летний муж, его 19-летняя супруга и двое детей.
"Дети погибли. Женщина доставлена в больницу. Мужчина находился на работе. Причина пожара уточняется", – рассказали источники.
Обновлено в 13:25
Как уточнили amic.ru в краевом МЧС, спасатели вынесли детей из квартиры живыми и передали медикам. Врачи боролись за их жизни, однако малыши скончались в реанимации.Отмечается, что семья на различных видах учета не состояла, пожарных извещателей в квартире не было.
Ранее сообщили, что детская смертность при пожарах в Алтайском крае в 2023 году выросла в два раза.
12:45:29 16-01-2024
два малолетних ребенка, которым было два и три года, сообщили источники. В квартире проживала семья: 26-летний муж, его 19-летняя супруга и двое детей. \\\\\\\\\\\\\\\ То есть ему было 22 ей 15, в 15 она залетела, в 16 родила первого, потом опять залетела и родила второго в 17. Так это педофилия однако, ладно в 16 бы она бела беременна первым и родила бы в 17, что-то же не правильно, но тогда никто бы слово не сказал. в любом случае детей жалко
16:38:37 16-01-2024
Так это педофилия однако---- это как раз тот случай, когда за детьми следить надо и воспитывать. А за плохое воспитание детей не пособия платить, а наказывать надо.
17:23:49 16-01-2024
Жалко детей... теперь будут заставлять пожарные извещатели ставить и обслуживать