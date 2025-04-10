С ветерком. T2 модернизировала мобильную сеть в Шерегеше к фестивалю GrelkaFest

Быстрый, стабильный интернет в поселке и на склонах ожидают даже в часы максимальной нагрузки

10 апреля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGHyyTW

Смартфон / Фото: пресс-служба оператора T2

В этом году на фестивале GrelkaFest* в Шерегеше мобильный интернет будет работать на новом уровне благодаря усилиям оператора связи T2, который стал генеральным партнером события. Компания "прокачала" сеть, чтобы обеспечить стабильное и быстрое соединение даже в часы пиковой нагрузки.

В марте оператор установил новые базовые станции как в самом поселке, так и в зоне катания. Одна из станций теперь создает все условия для высокоскоростного интернета и хорошей связи в зоне парковки и выкатов сектора B у канатных дорог "Восток" и "Запад". Еще два новых объекта помогут гостям фестиваля комфортно использовать мобильный интернет в районе новой частной застройки Шерегеша ­– на улицах от Крайней до Кедровой, а также на Дачной и Весенней.

Базовые станции оснащены частотным ресурсом, который позволяет поддерживать отличную скорость интернета даже в часы максимальной нагрузки. Ширина полосы частот на каждой станции ­– не менее 50 МГц, что позволяет достигать теоретической скорости до 200 Мбит/с.

В условиях пиковых нагрузок скорость может немного снизиться, но она все равно позволит комфортно использовать интернет всем участникам фестиваля.

Кроме того, ранее установленные базовые станции на вершине горы Зеленая, а также в районе выкатов сектора А и в самом поселке также модернизировали. Им добавили допчастоты для повышения скорости интернета. В результате тестирования в районе главного выката сектора А средняя скорость мобильного интернета выросла в 3,5 раза, а максимальная скорость, зафиксированная во время проверки, составила 190 Мбит/с.

Новые базовые станции, установленные в преддверии фестиваля, ­– часть более масштабной программы T2 по улучшению мобильной сети в курортных зонах. Шерегеш стал одним из первых малых городов, где T2 провела перераспределение частот в пользу технологии 4G*. Это дало прирост в скорости интернета и улучшило общую стабильность связи. В самом популярном у горнолыжников секторе А средняя скорость интернета увеличилась на 40%.

T2 выступает в этом году генеральным партнером GrelkaFest и предлагает гостям не только улучшенный интернет и качественную связь, но и стильные фотозоны, подарки, а также бренд-зону на выкате трассы "Булочка", где можно отдохнуть и зарядиться.

*GrelkaFest ("ГрелкаФест"); T2 ("Тэ2"); G ("Джи")

T2

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